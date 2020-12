Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4662c7c-8577-4ac4-9438-6eb2f344c0bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából két perc alatt követett el két súlyos szabálytalanságot. ","shortLead":"Nagyjából két perc alatt követett el két súlyos szabálytalanságot. ","id":"20201210_Fegyelmi_eljaras_indult_a_tobbszorosen_szabalytalankodo_rendor_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4662c7c-8577-4ac4-9438-6eb2f344c0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db73dd67-1685-4b85-9e92-ba7ca44f56a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_Fegyelmi_eljaras_indult_a_tobbszorosen_szabalytalankodo_rendor_ellen","timestamp":"2020. december. 10. 09:13","title":"Fegyelmi eljárás indult a Hegyalja úton többszörösen szabálytalankodó rendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi tíz napban átlagosan kétezres napi új esetszámot regisztráltak Szlovákiában. Három lépcsőben szigorítanak.","shortLead":"Az utóbbi tíz napban átlagosan kétezres napi új esetszámot regisztráltak Szlovákiában. Három lépcsőben szigorítanak.","id":"20201209_Szlovakiaban_tovabb_szigoritanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b0a22a-b24c-4ba0-9664-2ed5cbf37673","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_Szlovakiaban_tovabb_szigoritanak","timestamp":"2020. december. 09. 19:57","title":"További szigorításokat jelentett be a szlovák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c83db2-d424-4ea9-93c7-06a2f96e89e8","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A most kezdődő uniós csúcstalálkozó előtt a holland miniszterelnök fenntartásairól beszélt, Orbán Viktor pedig arról: felelősséggel kell viselkedni.","shortLead":"A most kezdődő uniós csúcstalálkozó előtt a holland miniszterelnök fenntartásairól beszélt, Orbán Viktor pedig arról...","id":"20201210_Akadekoskodik_a_holland_ficko_feltetelei_vannak_Mark_Ruttenak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22c83db2-d424-4ea9-93c7-06a2f96e89e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb5fa6e-748b-4fc1-bca7-fb6756723ee6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Akadekoskodik_a_holland_ficko_feltetelei_vannak_Mark_Ruttenak","timestamp":"2020. december. 10. 13:09","title":"Akadékoskodik a “holland fickó”: feltételei vannak Mark Rutténak az EU-csúcs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05418575-84f8-46fc-81b1-26dd6860b66d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden megválasztott elnök kedden bejelentette, hogy Lloyd Austin nyugalmazott tábornokot fogja jelölni a Pentagon élére.\r

","shortLead":"Joe Biden megválasztott elnök kedden bejelentette, hogy Lloyd Austin nyugalmazott tábornokot fogja jelölni a Pentagon...","id":"20201209_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_afroamerikai_vedelmi_miniszter_lloyd_austin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05418575-84f8-46fc-81b1-26dd6860b66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e47b1a-ffc0-47ed-8e43-09176f11ad8a","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_afroamerikai_vedelmi_miniszter_lloyd_austin","timestamp":"2020. december. 09. 06:04","title":"Először lehet afroamerikai védelmi minisztere az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3640c255-3aec-4120-adf5-5d7c0b813341","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szombat és vasárnap reggel párás, ködös idő várható.","shortLead":"Szombat és vasárnap reggel párás, ködös idő várható.","id":"20201210_Borus_csapadekmentes_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3640c255-3aec-4120-adf5-5d7c0b813341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a442346f-bcf8-41c0-8643-a9ae32cfb2e0","keywords":null,"link":"/elet/20201210_Borus_csapadekmentes_hetvege","timestamp":"2020. december. 10. 18:01","title":"Szomorkás idő lesz hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös ellenzéki lista összes egyéni jelöltjét megszavaztatnák az emberekkel.","shortLead":"A közös ellenzéki lista összes egyéni jelöltjét megszavaztatnák az emberekkel.","id":"20201210_elovalasztas_ellenzek_momentum_peticio_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc7527c-ae99-4b04-ac11-df2c9d322628","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_elovalasztas_ellenzek_momentum_peticio_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. december. 10. 08:23","title":"Teljes ellenzéki előválasztásért indított petíciót a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4a7680-bd5e-40cc-a902-85dad317bf01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pesszimistább a Christine Lagarde vezette testület a növekedési kilátásokat illetően.","shortLead":"Pesszimistább a Christine Lagarde vezette testület a növekedési kilátásokat illetően.","id":"20201210_Meg_tobb_penzt_ont_a_halodo_europai_gazdasagba_az_Europai_Kozponti_Bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e4a7680-bd5e-40cc-a902-85dad317bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fec8626-2b02-4036-8c43-7048f716073f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Meg_tobb_penzt_ont_a_halodo_europai_gazdasagba_az_Europai_Kozponti_Bank","timestamp":"2020. december. 10. 16:20","title":"Még több pénzt önt a halódó európai gazdaságba az Európai Központi Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az augusztusi detonációban több mint 200 ember életét követelte, több ezren pedig megsebesültek.","shortLead":"Az augusztusi detonációban több mint 200 ember életét követelte, több ezren pedig megsebesültek.","id":"20201210_bejrut_robbanas_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb94a965-c19f-4b1c-bbe1-76b5f6c33ebe","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_bejrut_robbanas_vademeles","timestamp":"2020. december. 10. 15:24","title":"Bejrúti robbanás: több miniszter és a kormányfő ellen is vádat emeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]