[{"available":true,"c_guid":"cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hírügynökség publicistája szerint az unió elbukott a vizsgán, amikor az elvek helyett a pénzt választotta, és túl sokat engedett a magyar és a lengyel kormány követeléseinek.","shortLead":"A hírügynökség publicistája szerint az unió elbukott a vizsgán, amikor az elvek helyett a pénzt választotta, és túl...","id":"20201211_eucsucs_lapszemle_bloomberg_Andreas_Kluth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9507fa72-0b8c-4adf-acfc-c481bb585131","keywords":null,"link":"/360/20201211_eucsucs_lapszemle_bloomberg_Andreas_Kluth","timestamp":"2020. december. 11. 07:15","title":"Bloomberg-elemző: Európa eladta a lelkét, amikor megalkudott Orbán Viktorékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A kormánypárti képviselők nyáron határozatban utasították a magyar miniszterelnököt az alapelvekre, melyeket az uniós költségvetés és a helyreállítási alap tárgyalásain képviselnie kellett. A kompromisszumos javaslat azonban nem minden pontjának felel meg. ","shortLead":"A kormánypárti képviselők nyáron határozatban utasították a magyar miniszterelnököt az alapelvekre, melyeket az uniós...","id":"20201210_Orban_Brusszel_Orszaggyules_koltsegvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095df7c0-974c-4732-b68d-6814f607a319","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Orban_Brusszel_Orszaggyules_koltsegvetes","timestamp":"2020. december. 10. 18:41","title":"Orbán győzelemről beszél Brüsszelben, pedig nem tartotta be az Országgyűlés határozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nemzetközi rendőri szervezet szerint ez volt az első alkalom, hogy a bűnüldöző szervek globálisan együttműködtek egy ilyen vizsgálatban.","shortLead":"A nemzetközi rendőri szervezet szerint ez volt az első alkalom, hogy a bűnüldöző szervek globálisan együttműködtek...","id":"20201209_Interpol_digitalis_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b002425-0f73-439d-a2aa-d4e92fe4e0dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_Interpol_digitalis_csalas","timestamp":"2020. december. 09. 18:13","title":"Óriási fogás: közel 22 ezer internetes csalót vett őrizetbe az Interpol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb38076-62f3-4ff6-9947-cefd5bad6e0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkompakt crossover egy feltöltéssel nagyjából 300 kilométert képes megtenni.","shortLead":"A szuperkompakt crossover egy feltöltéssel nagyjából 300 kilométert képes megtenni.","id":"20201210_az_elso_orosz_elektromos_szabadidoauto_ime_a_kamaz_4_millio_forintos_ujdonsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb38076-62f3-4ff6-9947-cefd5bad6e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add8cb48-39d8-4e22-958f-05832d681009","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_az_elso_orosz_elektromos_szabadidoauto_ime_a_kamaz_4_millio_forintos_ujdonsaga","timestamp":"2020. december. 10. 09:40","title":"Az első orosz elektromos szabadidő-autó a Kamaz 4 millió forintos újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy ideig pótlóbuszok közlekedtek az 1-es villamos helyett.","shortLead":"Egy ideig pótlóbuszok közlekedtek az 1-es villamos helyett.","id":"20201210_kigyulladt_villamos_budapest_hungaria_korut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55244b4-9982-4f87-90da-4909490fed8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_kigyulladt_villamos_budapest_hungaria_korut","timestamp":"2020. december. 10. 10:35","title":"Kigyulladt egy villamos Budapesten, állt a forgalom a Hungária körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ec4561-d0a9-4528-87ce-9ca149ac4bca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatta be az Apple a legújabb vezeték nélküli fejhallgatóját, amelynek az árcédulájára csillagászati összeg került. Az egyik weboldal olcsóbb, de a tulajdonságaiban hasonlóan jó alternatívát keresett.","shortLead":"A napokban mutatta be az Apple a legújabb vezeték nélküli fejhallgatóját, amelynek az árcédulájára csillagászati összeg...","id":"20201210_apple_airpods_max_vs_huawei_freebuds_studio_osszehasonlitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6ec4561-d0a9-4528-87ce-9ca149ac4bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5eebea-fe7a-4762-a2ac-0cadf401ee87","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_apple_airpods_max_vs_huawei_freebuds_studio_osszehasonlitas","timestamp":"2020. december. 10. 12:33","title":"Összehasonlították az Apple-féle AirPods Maxet és a Huawei jóval olcsóbb fejhallgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a napi új megbetegedések száma is felére csökkent Ausztriában, az egészségügyi miniszter szerint a karácsony miatt nehéz időszak jöhet.","shortLead":"Bár a napi új megbetegedések száma is felére csökkent Ausztriában, az egészségügyi miniszter szerint a karácsony miatt...","id":"20201210_ausztria_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04d93af-981d-4060-8581-cf5fd91a7240","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_ausztria_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 10. 18:18","title":"Ausztriában most jöhetnek a járvány legnehezebb hetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8daff7e9-edc7-47e7-9a29-c918d5430339","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem keresnek új szereplőt az idén elhunyt színész helyére.","shortLead":"Nem keresnek új szereplőt az idén elhunyt színész helyére.","id":"20201211_Jon_az_uj_Fekete_Parduc_de_Chadwick_Boseman_szerepe_halhatatlan_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8daff7e9-edc7-47e7-9a29-c918d5430339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7fb1d1-4ffd-4098-bd2b-906130b132c4","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Jon_az_uj_Fekete_Parduc_de_Chadwick_Boseman_szerepe_halhatatlan_marad","timestamp":"2020. december. 11. 09:48","title":"Jön az új Fekete Párduc, de Chadwick Boseman szerepe halhatatlan marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]