[{"available":true,"c_guid":"9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kézfertőtlenítőben több az alkohol, mint a pálinkában. Fogyasztása természetesen nem csak ezért nem ajánlatos, de ezt a kisgyerekek és a zavart elmeállapotú betegek nem feltétlenül tudják. ","shortLead":"A kézfertőtlenítőben több az alkohol, mint a pálinkában. Fogyasztása természetesen nem csak ezért nem ajánlatos, de ezt...","id":"202050_mergez_akezfertotlenito_csak_kulsoleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac64a8c-1550-4728-bb2e-20db98962a6f","keywords":null,"link":"/360/202050_mergez_akezfertotlenito_csak_kulsoleg","timestamp":"2020. december. 11. 14:30","title":"Veszélyesek lehetnek a szépen becsomagolt, édeskés kézfertőtlenítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 12-én fedezték fel, de április 9-e óta létezhetett azt a biztonsági rés, ami miatt illetéktelenek kezébe kerülhetett néhány felhasználó személyes adata.","shortLead":"November 12-én fedezték fel, de április 9-e óta létezhetett azt a biztonsági rés, ami miatt illetéktelenek kezébe...","id":"20201211_spotify_adatszivargas_jelszo_biztonsagi_res","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6255c9-e7d6-4527-9ed0-1573a9a4e4fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_spotify_adatszivargas_jelszo_biztonsagi_res","timestamp":"2020. december. 11. 20:03","title":"Ismét adatszivárgás volt a Spotifynál, figyelje az e-mailjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e8c604-1659-475c-b584-da6ebda7731e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Time magazin szerint Joe Biden és Kamala Harris (az Egyesült Államok leendő elnöke és alelnöke) az év embere, most Önön a sor, hogy válasszon. Egy szerkesztőségi szavazás során kiválasztottunk öt-öt lehetőséget kategóriánként. ","shortLead":"A Time magazin szerint Joe Biden és Kamala Harris (az Egyesült Államok leendő elnöke és alelnöke) az év embere, most...","id":"20201211_Szavazzon_az_Ev_emberere_szavara_es_a_Citromdijasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e8c604-1659-475c-b584-da6ebda7731e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471d92fe-63da-4f3b-8601-75a6a19ab309","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_Szavazzon_az_Ev_emberere_szavara_es_a_Citromdijasra","timestamp":"2020. december. 11. 13:10","title":"Ki volt az év embere, mi volt az év szava és ki az év citromdíjasa? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f506ed27-ab37-40a3-9186-aa3196e150d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzszerészek még egyeztetnek a biztonsági zónáról a rendőrséggel.","shortLead":"A tűzszerészek még egyeztetnek a biztonsági zónáról a rendőrséggel.","id":"20201211_legibomba_csepel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f506ed27-ab37-40a3-9186-aa3196e150d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c834a16-3c6c-47eb-a270-de1b497adf3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_legibomba_csepel","timestamp":"2020. december. 11. 17:39","title":"Egytonnás légibombát találtak Csepelen a Kvassay-hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre többen panaszkodnak az ingerszegény környezetre, miközben az iskolák sem tesznek meg mindent azért, hogy javítsanak a helyzeten.","shortLead":"Egyre többen panaszkodnak az ingerszegény környezetre, miközben az iskolák sem tesznek meg mindent azért...","id":"20201211_digitlis_oktatas_kieges_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a594fb6e-5194-4663-ae1a-41c6824d3a37","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_digitlis_oktatas_kieges_koronavirus","timestamp":"2020. december. 11. 18:44","title":"Kiégés veszélyezteti a digitális oktatásban tanuló diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2009-ben még több mint 220 százalékkal volt drágább napelemparkot építeni, mint szénerőművet. Mostanra fordult a kocka.","shortLead":"2009-ben még több mint 220 százalékkal volt drágább napelemparkot építeni, mint szénerőművet. Mostanra fordult a kocka.","id":"20201210_10_ev_alatt_majdnem_90_szazalekkal_csokkent_a_napenergia_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b298db4-8be1-42bf-9105-62e78c457718","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_10_ev_alatt_majdnem_90_szazalekkal_csokkent_a_napenergia_ara","timestamp":"2020. december. 10. 16:07","title":"Tíz év alatt majdnem 90 százalékkal csökkent a napenergia ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc2c533-f40b-47c4-9c5a-029322177d52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég ötödik elektromos autója lesz az ID.6 nevű limuzin, amely méretében nagyjából a jelenlegi Passatnak felel majd meg.","shortLead":"A német cég ötödik elektromos autója lesz az ID.6 nevű limuzin, amely méretében nagyjából a jelenlegi Passatnak felel...","id":"20201211_Ilyen_lehet_a_Volkswagen_Passat_elektromos_utodja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffc2c533-f40b-47c4-9c5a-029322177d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbfd94e-5a04-480d-a9c1-0ba2264e2520","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_Ilyen_lehet_a_Volkswagen_Passat_elektromos_utodja","timestamp":"2020. december. 11. 18:17","title":"Ilyen lehet a Volkswagen Passat elektromos utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd36e5b5-ea6c-48b6-9805-8fb319e009fd","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Nemcsak a Jobbik politikusainak nyilatkozatain, hanem a párt alapítványának gazdálkodásán is nyomot hagyott az ellenzéki formáció néppártosodása – derül ki a Jobbik Magyarországért Alapítvány 2015–2020 közötti támogatás- és megbízáslistájából, amelyet a többi párt alapítványával együtt a HVG kért ki a szervezettől.","shortLead":"Nemcsak a Jobbik politikusainak nyilatkozatain, hanem a párt alapítványának gazdálkodásán is nyomot hagyott...","id":"202050__jobbik__partalapitvany__alternativ_media__tevekepzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd36e5b5-ea6c-48b6-9805-8fb319e009fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2e782c-0780-433f-a488-09d7e5ae8a86","keywords":null,"link":"/360/202050__jobbik__partalapitvany__alternativ_media__tevekepzet","timestamp":"2020. december. 11. 07:00","title":"Leginkább pártmédiára költött a Jobbik alapítványa, de saját múzeumra is jutott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]