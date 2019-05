Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ehhez az kell, hogy olyan településen helyezkedjenek el, ahol hosszabb ideje nincs háziorvos.","shortLead":"Ehhez az kell, hogy olyan településen helyezkedjenek el, ahol hosszabb ideje nincs háziorvos.","id":"20190509_Szolgalati_hazakkal_kedvezne_az_orvosoknak_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea49715-7cf8-4849-a89b-b33779fbd214","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Szolgalati_hazakkal_kedvezne_az_orvosoknak_a_kormany","timestamp":"2019. május. 09. 15:47","title":"Szolgálati házakkal kedvezne az orvosoknak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6195df-2773-4709-9489-66244e66c93b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új-zélandi állatorvosok sikeres operációt hajtottak végre egy koponyasérült kakapón, a világ egyik legveszélyeztetettebb madárfajának egyik példányán. ","shortLead":"Új-zélandi állatorvosok sikeres operációt hajtottak végre egy koponyasérült kakapón, a világ egyik...","id":"20190510_agymutet_kakapo_papagaj_bagolypapagaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6195df-2773-4709-9489-66244e66c93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e854465-4a05-4f3c-8737-d17dff4b0103","keywords":null,"link":"/elet/20190510_agymutet_kakapo_papagaj_bagolypapagaj","timestamp":"2019. május. 10. 17:21","title":"Agyműtétet végeztek a világ egyik legritkább madarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1db6f3-7dce-4c0d-ac73-97b4bb68f77d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A típus már alaphelyzetben sem rendelkezik rossz terepjáró képességekkel, hát még ebben a változatában.","shortLead":"A típus már alaphelyzetben sem rendelkezik rossz terepjáró képességekkel, hát még ebben a változatában.","id":"20190511_on_szerint_meger_95_millio_forintot_ez_az_extrem_lada_niva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb1db6f3-7dce-4c0d-ac73-97b4bb68f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa819ff9-cf30-456c-810b-9464a374fb40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_on_szerint_meger_95_millio_forintot_ez_az_extrem_lada_niva","timestamp":"2019. május. 11. 06:41","title":"Ön szerint megér 9,5 millió forintot ez az extrém Lada Niva?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649db26f-77f6-4f28-b9fa-5534bee7cb6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A válasz.hu-nak adott interjúban az MTA elnöke jó érzésekkel beszélt az innovációs miniszterrel folytatott szerdai találkozójáról, és arról, hogy végre elmozdulást érzékelt a kutatóintézetek jövőjével kapcsolatban. A miniszter a hvg.hu-nak viszont lelombozóan reagált: Lovász Lászlót ezek szerint megcsalták a megérzései. ","shortLead":"A válasz.hu-nak adott interjúban az MTA elnöke jó érzésekkel beszélt az innovációs miniszterrel folytatott szerdai...","id":"20190510_Palkovics_Valamit_felreertett_az_MTA_elnoke_szo_nincs_elmozdulasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649db26f-77f6-4f28-b9fa-5534bee7cb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bcd93c-f0c6-49a0-9689-873bf7fc7342","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Palkovics_Valamit_felreertett_az_MTA_elnoke_szo_nincs_elmozdulasrol","timestamp":"2019. május. 10. 14:11","title":"Palkovics: Valamit félreértett az MTA elnöke, szó nincs elmozdulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem teljesültek a tisztességes eljárás feltételei, ezért sérelemdíjat is kell fizetnie a kormányhivatalnak a közmunkától megfosztott nő részére.","shortLead":"Nem teljesültek a tisztességes eljárás feltételei, ezért sérelemdíjat is kell fizetnie a kormányhivatalnak...","id":"20190510_Hajlektalan_no_nyert_pert_masodfokon_a_fovarosi_Kormanyhivatal_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97d3909-3833-4c11-b22e-7f4a18b7f43a","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Hajlektalan_no_nyert_pert_masodfokon_a_fovarosi_Kormanyhivatal_ellen","timestamp":"2019. május. 10. 17:45","title":"Hajléktalan nő nyert pert másodfokon a fővárosi kormányhivatal ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ccca73-12d7-47f2-b863-ed29db2ee2c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően így jött ki jobban a használatuk.","shortLead":"Vélhetően így jött ki jobban a használatuk.","id":"20190511_rendszmcsalas_egyedi_azonosito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6ccca73-12d7-47f2-b863-ed29db2ee2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1974eafb-7601-49e0-9f1e-a212904b0459","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_rendszmcsalas_egyedi_azonosito","timestamp":"2019. május. 11. 11:12","title":"Két ugyanolyan kocsija volt, azon variálta a rendszámot egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515157e6-9bac-40cb-810b-9cf58667c3fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Forgalomban tartják a pénzt akkor is, ha hibás szöveggel nyomtatták ki.","shortLead":"Forgalomban tartják a pénzt akkor is, ha hibás szöveggel nyomtatták ki.","id":"20190510_Helyesirasi_hibaval_rontottak_el_az_ausztralok_46_millio_bankjegyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=515157e6-9bac-40cb-810b-9cf58667c3fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c102643-6dfe-4f3d-9695-31acb1620ea6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Helyesirasi_hibaval_rontottak_el_az_ausztralok_46_millio_bankjegyet","timestamp":"2019. május. 10. 10:11","title":"Helyesírási hibával rontottak el az ausztrálok 46 millió bankjegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A fotón egy elegánsan felöltözött csimpánz volt látható, amit kézen fogva vezet egy férfi és egy nő. ","shortLead":"A fotón egy elegánsan felöltözött csimpánz volt látható, amit kézen fogva vezet egy férfi és egy nő. ","id":"20190509_Nem_volt_jo_otlet_majomkent_bemutatni_a_hercegi_par_ujszulott_fiat_repult_is_a_BBC_musorvezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4474ec75-de82-4186-a976-950bf748c67f","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Nem_volt_jo_otlet_majomkent_bemutatni_a_hercegi_par_ujszulott_fiat_repult_is_a_BBC_musorvezetoje","timestamp":"2019. május. 09. 19:53","title":"Nem volt jó ötlet majomként bemutatni a hercegi pár újszülött fiát, repült is a BBC műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]