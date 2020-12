Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59fe3a22-d3d0-4bc5-a81b-af5edf1e4130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az álruhás rendőrök lefüleltek egy autótolvaj bandát, és több lopást is megakadályoztak az üzletben.","shortLead":"Az álruhás rendőrök lefüleltek egy autótolvaj bandát, és több lopást is megakadályoztak az üzletben.","id":"20201213_Mikulas_mano_titkos_rendorok_kaliforniai_bevasarlokozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59fe3a22-d3d0-4bc5-a81b-af5edf1e4130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84688fd-58cb-4e9b-b87e-b3bae3e24443","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Mikulas_mano_titkos_rendorok_kaliforniai_bevasarlokozpont","timestamp":"2020. december. 13. 20:38","title":"Mikulásnak és manónak öltözött rendőrök csaptak le tolvajokra Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad1275e-781b-4b5c-a31a-4418be9c8e58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple Watch kinézete, a nagyobb képernyőt és a vékonyabb keretet leszámítva, nem nagyon változott az elmúlt években. Egy dizájner változtatna.","shortLead":"Az Apple Watch kinézete, a nagyobb képernyőt és a vékonyabb keretet leszámítva, nem nagyon változott az elmúlt években...","id":"20201212_apple_watch_series7_koncepciokepek_wilson_boi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad1275e-781b-4b5c-a31a-4418be9c8e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7991fb-084a-4747-982f-70b3acdf5485","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_apple_watch_series7_koncepciokepek_wilson_boi","timestamp":"2020. december. 12. 14:03","title":"Valaki elképzelte, milyen lehetne a 2021-es Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c11dc65-40e8-4046-8ab8-d61f814d571b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viszont semmilyen olyan információ nem derült ki belőle, ami bármit is segíthetett volna a bűnügyek feltárásában.","shortLead":"Viszont semmilyen olyan információ nem derült ki belőle, ami bármit is segíthetett volna a bűnügyek feltárásában.","id":"20201212_Tobb_mint_50_ev_utan_de_megfejtettek_a_zodiakus_gyilkos_egyik_rejtjeles_uzenetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c11dc65-40e8-4046-8ab8-d61f814d571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2ae477-2b07-4627-8fcd-396f3ec52e5a","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Tobb_mint_50_ev_utan_de_megfejtettek_a_zodiakus_gyilkos_egyik_rejtjeles_uzenetet","timestamp":"2020. december. 12. 14:32","title":"Több mint 50 év után, de megfejtették a zodiákus gyilkos egyik rejtjeles üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A növekedés elsősorban a nagyvállalatoknak köszönhető, de a hitelállomány legnagyobb részét a kisebb cégek adják..","shortLead":"A növekedés elsősorban a nagyvállalatoknak köszönhető, de a hitelállomány legnagyobb részét a kisebb cégek adják..","id":"20201214_cegek_hitelallomanya_mnb_vallalati_hitelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41577fc6-cc94-465d-9289-61f5d641f87d","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_cegek_hitelallomanya_mnb_vallalati_hitelek","timestamp":"2020. december. 14. 08:07","title":"Több mint tíz százalékkal emelkedett a vállalati hitelállomány tavalyhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472c1cb3-f489-4358-9353-57264febe502","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem feltétlen kell kidobni egy meggyötört kisautót, ha ilyen eredményt lehet elérni rajta. ","shortLead":"Nem feltétlen kell kidobni egy meggyötört kisautót, ha ilyen eredményt lehet elérni rajta. ","id":"20201213_Olyan_aprolekossaggal_restauraltak_ez_Matchboxot_mint_egy_igazi_autot__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=472c1cb3-f489-4358-9353-57264febe502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e704873-3f2d-42d6-a4b8-20d976d7669b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Olyan_aprolekossaggal_restauraltak_ez_Matchboxot_mint_egy_igazi_autot__video","timestamp":"2020. december. 13. 08:36","title":"Olyan aprólékossággal restaurálták ezt a romos Matchboxot, mint egy igazi autót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369","c_author":"","category":"kkv","description":"Több évvel ezelőtti állapotra esett vissza a járvány miatt a rövidtávú lakáskiadás, a szektor a túlélésért küzd.","shortLead":"Több évvel ezelőtti állapotra esett vissza a járvány miatt a rövidtávú lakáskiadás, a szektor a túlélésért küzd.","id":"20201212_Tobb_ezer_Airbnblakas_tunt_el_a_piacrol_par_honap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e876fa0-abda-4541-ab40-d468f580390d","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_Tobb_ezer_Airbnblakas_tunt_el_a_piacrol_par_honap_alatt","timestamp":"2020. december. 12. 12:05","title":"Több ezer Airbnb-lakás tűnt el a piacról pár hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a babakötvény az egyik legjobb magyar befektetés. 18 év alatt összegyűlhet akár egy új autó ára is. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a babakötvény az egyik legjobb magyar befektetés. 18 év alatt...","id":"20201213_Tallai_Akar_22_millio_forintot_is_gyujthetnek_a_szulok_a_felnott_gyerekuknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b2a0e9-08f3-4db7-909c-0227a065a57e","keywords":null,"link":"/kkv/20201213_Tallai_Akar_22_millio_forintot_is_gyujthetnek_a_szulok_a_felnott_gyerekuknek","timestamp":"2020. december. 13. 11:49","title":"Tállai: Már 236 ezer gyereknek van babakötvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kocsmázás és bulik híján alig fogyott csapolt sör, közel 40 százalékos csökkenést könyvelhetnek el a sörgyárak. Az alkoholmentes sörök még tartják magukat. A kicsik járhatnak jól. ","shortLead":"Kocsmázás és bulik híján alig fogyott csapolt sör, közel 40 százalékos csökkenést könyvelhetnek el a sörgyárak...","id":"20201213_Kinyirta_a_csapolt_sort_a_jarvany_a_kis_fozdek_meg_remenykedhetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ba0761-0e9a-4217-a4b9-5a277c21ff1b","keywords":null,"link":"/kkv/20201213_Kinyirta_a_csapolt_sort_a_jarvany_a_kis_fozdek_meg_remenykedhetnek","timestamp":"2020. december. 13. 13:05","title":"Kinyírta a csapolt sört a járvány, a kis főzdék még reménykedhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]