Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33473068-7818-4b90-8161-70849dae2013","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Mégsem módosítják a Pest megyei választókerületek határait, pedig kötelező lenne, és jövőre már késő. A Fidesz csütörtökön még támogatta az erről szóló ellenzéki javaslatot, de kedden leszavazta.","shortLead":"Mégsem módosítják a Pest megyei választókerületek határait, pedig kötelező lenne, és jövőre már késő. A Fidesz...","id":"20201215_A_Fidesz_a_torvenysertesre_szavazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33473068-7818-4b90-8161-70849dae2013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbf2ecc-ee8b-463f-a734-62c12e890935","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_A_Fidesz_a_torvenysertesre_szavazott","timestamp":"2020. december. 15. 15:26","title":"A Fidesz a törvénysértésre szavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az európaiak elégedettségét és jóllétét vizsgáló kutatókat is meglepte az eredmény, mekkora boldogságot okoznak a madarak az embereknek. ","shortLead":"Az európaiak elégedettségét és jóllétét vizsgáló kutatókat is meglepte az eredmény, mekkora boldogságot okoznak...","id":"20201214_boldogsag_madarcsicserges_fizetesemeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09855ea0-8321-40c8-95e9-5aa65fc45c26","keywords":null,"link":"/zhvg/20201214_boldogsag_madarcsicserges_fizetesemeles","timestamp":"2020. december. 14. 15:52","title":"Lecserélné a fizetésemelését némi plusz madárcsicsergésre? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"MacKenzie Scott ezt néhány hónap jótékonykodott el ennyi pénzt. Meg se kísérelje forintra váltani, ez így is óriási összeg.","shortLead":"MacKenzie Scott ezt néhány hónap jótékonykodott el ennyi pénzt. Meg se kísérelje forintra váltani, ez így is óriási...","id":"20201216_jeff_bezos_exfelesege_mackenzie_scott_adomany_jotekonykodas_csaladok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33930061-a148-465f-99a1-38ff2fb3e042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_jeff_bezos_exfelesege_mackenzie_scott_adomany_jotekonykodas_csaladok","timestamp":"2020. december. 16. 14:16","title":"Elképesztő összeget, 4 milliárd dollárt adott családokat segítő szervezeteknek Jeff Bezos exfelesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók \"jelentős részénél\" nem elérhető a Google levelezőszolgáltatása – közölte kedden éjjel a vállalat.","shortLead":"A felhasználók \"jelentős részénél\" nem elérhető a Google levelezőszolgáltatása – közölte kedden éjjel a vállalat.","id":"20201215_gmail_hiba_leallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56afd602-7728-4351-a2d7-c71368283785","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_gmail_hiba_leallas","timestamp":"2020. december. 15. 22:54","title":"Gond van a Gmailnél, sokaknál levelek helyett csak hibaüzenetek jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ec07cf-db96-42df-8966-46122b22af70","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriás gázbuborékot fedezett fel a Tejútrendszertől délre az eRosita német űrteleszkóp. Ez a röntgenteleszkóppal végzett első, teljes égboltvizsgálat első eredménye – közölte a garchingi Max Planck Intézet (MPE).","shortLead":"Óriás gázbuborékot fedezett fel a Tejútrendszertől délre az eRosita német űrteleszkóp. Ez a röntgenteleszkóppal végzett...","id":"20201215_gazbuborek_fekete_lyuk_tejutrendszer_erosita_nemet_urteleszkop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4ec07cf-db96-42df-8966-46122b22af70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dc4bd6-4a25-47d7-acf3-63a42b520959","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_gazbuborek_fekete_lyuk_tejutrendszer_erosita_nemet_urteleszkop","timestamp":"2020. december. 15. 21:03","title":"Óriási gázbuborékot fedezett fel az eRosita űrteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffea7cc-77f8-4151-a9ed-e6e85969c1fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztójának közel fele már eddig is a felcsúti milliárdos cégcsoportjáé volt.","shortLead":"Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztójának közel fele már eddig is a felcsúti milliárdos cégcsoportjáé volt.","id":"20201215_tigaz_opus_global_meszaros_csoport_felvasarlas_gazszolgaltato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dffea7cc-77f8-4151-a9ed-e6e85969c1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc0ce86-a833-46ea-b026-b64fe4c8675f","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_tigaz_opus_global_meszaros_csoport_felvasarlas_gazszolgaltato","timestamp":"2020. december. 15. 08:06","title":"Mészáros érdekeltségébe kerülhet a Tigáz másik fele is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2886333a-4a07-4bef-8fb1-b24838caccd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány először kizárta az otthonából, majd bezárta az otthonába Steiner Kristófót, és bár a főzőkurzusai, kulináris túrái jó részét meghiúsította ez az év, továbbra is hisz abban, hogy az evés összeköt. Azokkal az emberekkel is, akik csak másokra számíthatnak, ha a mindennapi étkezéseikről van szó.","shortLead":"A járvány először kizárta az otthonából, majd bezárta az otthonába Steiner Kristófót, és bár a főzőkurzusai, kulináris...","id":"20201216_Steiner_Kristof_A_kaja_igenis_osszehozza_az_embereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2886333a-4a07-4bef-8fb1-b24838caccd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000b2ea6-42db-4637-91e5-c9ae53a0dd18","keywords":null,"link":"/elet/20201216_Steiner_Kristof_A_kaja_igenis_osszehozza_az_embereket","timestamp":"2020. december. 16. 12:00","title":"Steiner Kristóf: A kaja igenis összehozza az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20738fc-7ab5-4381-9241-1cd7b2059523","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napokban indult el a tisztán elektromos Audi e-tron GT gyártása, amelynek alumíniumkarosszériája Magyarországon készül.","shortLead":"A napokban indult el a tisztán elektromos Audi e-tron GT gyártása, amelynek alumíniumkarosszériája Magyarországon...","id":"20201215_Gyorben_keszul_az_Audi_elektromos_szuperszedanjanak_a_karosszeriaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a20738fc-7ab5-4381-9241-1cd7b2059523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbdcdbd-65b8-4069-806f-add5ec5fc573","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Gyorben_keszul_az_Audi_elektromos_szuperszedanjanak_a_karosszeriaja","timestamp":"2020. december. 15. 13:08","title":"Győrben készül az Audi elektromos szuper-szedánjának karosszériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]