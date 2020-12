Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"A méret a lényeg, de nem mindegy, hogy mekkora. A digitális kijelzők vásárlásösztönző hatásának optimalizálásakor...","id":"samsungbch_20201216_lottozo_oriaskijelzo_digital_signage_b2b","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3198e2a3-99d9-408b-b1f8-9c53a0b7a3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45de0209-2765-4c59-9a03-050063c7d4f0","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20201216_lottozo_oriaskijelzo_digital_signage_b2b","timestamp":"2020. december. 16. 17:30","title":"Biztos nem gondol erre, ha bemegy egy lottózóba, pedig…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"0551200e-5947-4bf5-b6ae-f634ce41763a","c_author":"G. M.","category":"kultura","description":"Az emberek szomjazzák a nyugalmat, a szépet, az állandóságot, vagyis amit a művészet nyújtani tud – mondja Virág Judit, aki megtapasztalta, hogy a tavaszi karanténból szabadulva hogyan ugrott meg az érdeklődés a kiállítások és műtárgyak iránt.","shortLead":"Az emberek szomjazzák a nyugalmat, a szépet, az állandóságot, vagyis amit a művészet nyújtani tud – mondja Virág Judit...","id":"20201217_Virag_Judit_Sokan_az_aukciokon_koltik_el_a_maskor_utazasra_szant_penzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0551200e-5947-4bf5-b6ae-f634ce41763a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895676a5-60ff-41f5-8193-422d449e62b1","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_Virag_Judit_Sokan_az_aukciokon_koltik_el_a_maskor_utazasra_szant_penzeket","timestamp":"2020. december. 17. 16:27","title":"Virág Judit: Sokan az aukciókon költik el a máskor utazásra szánt pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisebb eső is előfordulhat, a légmozgás gyenge lesz.","shortLead":"Kisebb eső is előfordulhat, a légmozgás gyenge lesz.","id":"20201217_Az_unnepekig_marad_a_kodos_borongos_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855841f3-ad46-4e17-82a5-4ba09604a8f7","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Az_unnepekig_marad_a_kodos_borongos_ido","timestamp":"2020. december. 17. 06:47","title":"Marad a ködös, borongós idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak forgalmazni, de használni sem szabad idén szilveszterkor pirotechnikai termékeket.","shortLead":"Nem csak forgalmazni, de használni sem szabad idén szilveszterkor pirotechnikai termékeket.","id":"20201216_szilveszter_koronavirus_korlatozas_tuzijatek_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e054b31-b7fa-4f92-a566-f432e1d805f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_szilveszter_koronavirus_korlatozas_tuzijatek_birsag","timestamp":"2020. december. 16. 21:19","title":"150 ezres bírságot is kaphat, aki szilveszterkor tűzijátékozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4ee417-773b-4f0d-93e4-3d7aa9afdda3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli médiumoknak 30 napig kint kell tartani az oldalukon a jogsértésről szóló ítéletet.","shortLead":"A kormányközeli médiumoknak 30 napig kint kell tartani az oldalukon a jogsértésről szóló ítéletet.","id":"20201218_Kreko_Peter_Figyelo_Origo_888","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c4ee417-773b-4f0d-93e4-3d7aa9afdda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ffae78-355d-4060-ac22-068c7f56d14e","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Kreko_Peter_Figyelo_Origo_888","timestamp":"2020. december. 18. 12:35","title":"Krekó Péter jogerősen is pert nyert a Figyelő, az Origo és a 888 ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alaszkai egészségügyi dolgozó tünetei azután szűntek meg, hogy epinefrinnel kezelték.","shortLead":"Az alaszkai egészségügyi dolgozó tünetei azután szűntek meg, hogy epinefrinnel kezelték.","id":"20201217_Allergias_reakcio_alaszkai_egeszsegugyi_dolgozo_PfizerBioNTechvakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecbbd8b-6c3d-4161-86b3-89bd83c4aa94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_Allergias_reakcio_alaszkai_egeszsegugyi_dolgozo_PfizerBioNTechvakcina","timestamp":"2020. december. 17. 18:56","title":"Újabb helyről jelentettek allergiás reakciót a Pfizer-vakcina beadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43891e67-e97d-42ac-8e79-3cda62a1fccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több nőt is prostitúcióra kényszerített a tabi férfi.","shortLead":"Több nőt is prostitúcióra kényszerített a tabi férfi.","id":"20201216_emberkereskedo_prostitucio_tab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43891e67-e97d-42ac-8e79-3cda62a1fccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cd3506-603e-481b-b902-3a95294409f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_emberkereskedo_prostitucio_tab","timestamp":"2020. december. 16. 22:09","title":"Emberkereskedőre csaptak le a rendőrök – Videón, ahogy elfogják a férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett ízekkel, formákkal, textúrákkal, aztán eljött a következő szint, amikor Ötvös Zsuzsanna cukrászséf elkezdett visszanyúlni az otthonról hozott édességekhez. Így született meg a Régi receptek, klasszikus desszertek című könyv, amelyből most egy karácsonyi édesség, a Mákosguba-torta receptjét osztjuk meg.","shortLead":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett...","id":"20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9583dd-ff55-4497-b4ba-f7b0a9ae97cd","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","timestamp":"2020. december. 17. 18:55","title":"Karácsonyi Mákosguba-torta, ahogy Ötvös Zsuzsi készíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]