Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0b1d73b-6e72-45b6-ac81-81260c6d7e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az új csúszásmentesítő a környezet mellett a cipőt és a nadrágszárat is kíméli.\r

","shortLead":"Az új csúszásmentesítő a környezet mellett a cipőt és a nadrágszárat is kíméli.\r

","id":"20201214_Utszoro_so_Fokert_kornyezetbarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0b1d73b-6e72-45b6-ac81-81260c6d7e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128647d7-077f-46b4-be82-3c75e39bd679","keywords":null,"link":"/zhvg/20201214_Utszoro_so_Fokert_kornyezetbarat","timestamp":"2020. december. 14. 15:57","title":"Viszlát, fehér foltok: lecserélte az útszóró sót a Főkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9897ada5-8259-471a-8f94-225c04330f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta eddigi talán legrövidebb tájékoztatóját az operatív törzs. A tömeges oltásra 2021-ig kell várni.","shortLead":"Megtartotta eddigi talán legrövidebb tájékoztatóját az operatív törzs. A tömeges oltásra 2021-ig kell várni.","id":"20201214_operativ_torzs_december_14_koronavirus_oltas_vakcina_pfizer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9897ada5-8259-471a-8f94-225c04330f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfcb924-9c41-4684-a0a1-f32d0cebe3dd","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_operativ_torzs_december_14_koronavirus_oltas_vakcina_pfizer","timestamp":"2020. december. 14. 12:01","title":"Operatív törzs: A Pfizer/BioNTech vakcinája kerülhet leghamarabb Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b864c5-91ea-4c36-90a9-f3bdf7a957c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az olasz mester Amici e Rivali, vagyis Barátok és riválisok című művét most a jelen legnagyobbjai között számon tartott énekesek, Lawrence Brownlee és Michael Spyres adják elő.","shortLead":"Az olasz mester Amici e Rivali, vagyis Barátok és riválisok című művét most a jelen legnagyobbjai között számon tartott...","id":"202050_cd__tenorcsodak_gioachino_rossini_amici_e_rivali__lawrence_brownlee_michael_spyres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b864c5-91ea-4c36-90a9-f3bdf7a957c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8a3350-7b93-4dfa-9725-66e08beb3d96","keywords":null,"link":"/360/202050_cd__tenorcsodak_gioachino_rossini_amici_e_rivali__lawrence_brownlee_michael_spyres","timestamp":"2020. december. 13. 13:45","title":"Sztártenorok éneklik Rossinit - ezt a capuccino feltalálójának is köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b4b6aa-8380-4244-9f5f-efdfb5843539","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vadászati világkiállítás nem drága, mert lesz más kiállítás is a helyszínén, ráadásul az 1971-es kiállítás Semjén Zsoltnak nagy élmény volt. Az egyházak támogatása ötszörösére nőtt. A KDNP elnöke szerint a magánéletében mindenki azt csinál, amit akar, de ebből nem formálhat politikát.","shortLead":"A vadászati világkiállítás nem drága, mert lesz más kiállítás is a helyszínén, ráadásul az 1971-es kiállítás Semjén...","id":"20201214_Semjen_Zsolt_mondott_par_indokot_a_tizmilliardos_vadaszati_kiallitasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8b4b6aa-8380-4244-9f5f-efdfb5843539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f850009-9db1-4a9a-b726-6d62e3a29069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_Semjen_Zsolt_mondott_par_indokot_a_tizmilliardos_vadaszati_kiallitasra","timestamp":"2020. december. 14. 13:34","title":"Semjén Zsolt mondott pár indokot a tízmilliárdos vadászati kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz államfő táviratot küldött a leendő demokrata elnöknek.","shortLead":"Az orosz államfő táviratot küldött a leendő demokrata elnöknek.","id":"20201215_vlagyimir_putyin_joe_biden_gyozelem_elnokvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6953f958-f98b-4823-a4f9-3d615ed7deb2","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_vlagyimir_putyin_joe_biden_gyozelem_elnokvalasztas","timestamp":"2020. december. 15. 10:41","title":"Putyin gratulált Biden győzelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956413b1-a805-45ea-b607-dde05d15654b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Parlamentben záporoznak a miniszterelnökre a Szájer Józsefet érintő kérdések. ","shortLead":"A Parlamentben záporoznak a miniszterelnökre a Szájer Józsefet érintő kérdések. ","id":"20201214_Jakab_Orbannak_Aruljak_el_ki_jart_meg_brusszeli_szexbuliban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=956413b1-a805-45ea-b607-dde05d15654b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb083f70-aa5a-4977-9239-53930b37c40f","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_Jakab_Orbannak_Aruljak_el_ki_jart_meg_brusszeli_szexbuliban","timestamp":"2020. december. 14. 16:03","title":"Jakab Orbánnak: Árulják el, ki járt még brüsszeli szexbuliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8acb66-b36b-43ad-9ae9-23f97c66812b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő évtől adni és kapni is tilos lesz a hálapénzt, akit rajtakapnak, akár egy évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.","shortLead":"A jövő évtől adni és kapni is tilos lesz a hálapénzt, akit rajtakapnak, akár egy évig terjedő szabadságvesztésre...","id":"20201214_orvosi_beremeles_halapenz_paraszolvencia_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb8acb66-b36b-43ad-9ae9-23f97c66812b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e7eba8-1073-4c7d-9c1b-06e2011b130d","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_orvosi_beremeles_halapenz_paraszolvencia_ellenorzes","timestamp":"2020. december. 14. 09:04","title":"Januártól ellenőrzik a hálapénztilalom betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szolgáltatása után keresője számítógépes felületén is bevezetheti a sötét módot a Google.","shortLead":"Több szolgáltatása után keresője számítógépes felületén is bevezetheti a sötét módot a Google.","id":"20201214_google_kereso_sotet_mod_szurke_hatter_dark_mode","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55656b7d-8479-4fd8-84a0-36f6d7860133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b3d868-621b-457d-90af-7d0544e7530b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_google_kereso_sotet_mod_szurke_hatter_dark_mode","timestamp":"2020. december. 14. 00:03","title":"Elsötétülhet a Google kereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]