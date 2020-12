Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00056e82-c30e-47ad-9e7c-609a16cdb7e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit roadster végsebessége jelentősen meghaladja a 300 km/h-t.","shortLead":"A kékvérű brit roadster végsebessége jelentősen meghaladja a 300 km/h-t.","id":"20201218_mar_javaban_tesztelik_a_teto_nelkuli_legujabb_bentley_bacalar_luxusautot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00056e82-c30e-47ad-9e7c-609a16cdb7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f7f8a8-ab44-412f-ab62-2035af9eb9e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_mar_javaban_tesztelik_a_teto_nelkuli_legujabb_bentley_bacalar_luxusautot","timestamp":"2020. december. 18. 09:21","title":"Már javában tesztelik a tető nélküli legújabb Bentley luxusautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Navracsics Tibor, volt uniós biztos egy interjúban úgy értékelte, hogy Deutsch Tamás néppárti frakción belüli jogainak felfüggesztése csatavesztés a Fidesz számára.","shortLead":"Navracsics Tibor, volt uniós biztos egy interjúban úgy értékelte, hogy Deutsch Tamás néppárti frakción belüli jogainak...","id":"20201219_Navracsics_egyertelmu_csatavesztes_Deutsch_Tamas_jogfosztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d549ca00-e626-40c8-85b6-050efc92a36c","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Navracsics_egyertelmu_csatavesztes_Deutsch_Tamas_jogfosztasa","timestamp":"2020. december. 19. 08:38","title":"Navracsics: „egyértelmű csatavesztés” Deutsch Tamás jogfosztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3d08dc-ff29-48b0-857c-04cb43d24579","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Továbbra is a francia Yannick Bestaven (Maitre Coq) halad az élen a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen, de előnye egy nap alatt jelentősen csökkent a második helyezett honfitárssal, Charlie Dalinnal (Apivia) szemben.","shortLead":"Továbbra is a francia Yannick Bestaven (Maitre Coq) halad az élen a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen, de...","id":"20201219_Vendee_Globe_Bestaven_az_elen_jelentosen_csokkent_Dalin_hatranya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a3d08dc-ff29-48b0-857c-04cb43d24579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8950aa-06a6-467e-95e7-6bd835b949f2","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_Vendee_Globe_Bestaven_az_elen_jelentosen_csokkent_Dalin_hatranya","timestamp":"2020. december. 19. 13:44","title":"Vendée Globe: Bestaven az élen, jelentősen csökkent Dalin hátránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5177170-1df8-46e9-b40b-f31b2f350c0c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Eddig a személyautókra és kisteherautókra nem terjedt ki a szabály.","shortLead":"Eddig a személyautókra és kisteherautókra nem terjedt ki a szabály.","id":"20201218_Felmillios_birsag_jon_a_horrorkaravanok_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5177170-1df8-46e9-b40b-f31b2f350c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a60dbc6-8d16-4441-bec3-58d709faad6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Felmillios_birsag_jon_a_horrorkaravanok_ellen","timestamp":"2020. december. 18. 10:44","title":"Félmilliós bírság jön a horrorkaravánok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ee52b5-fc57-4455-a0e5-dda6031474e0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járványszkeptikus patikus ügye után a kútba ugrás szakértőjévé vált Litkai Gergely. 