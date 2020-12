Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új erőre kapott a harc.","shortLead":"Új erőre kapott a harc.","id":"20201220_Karacsonyt_karikirozza_egy_fideszes_orszaggyulesi_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5125ff30-63b7-4f68-8527-bef90f61a409","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Karacsonyt_karikirozza_egy_fideszes_orszaggyulesi_kepviselo","timestamp":"2020. december. 20. 14:05","title":"Karácsonyt karikírozza egy fideszes országgyűlési képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1ce8b8-83ca-4130-aafd-9b3e3a0371da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen addig, amíg utol nem ért egy előtte haladó kerékpárost. ","shortLead":"Egészen addig, amíg utol nem ért egy előtte haladó kerékpárost. ","id":"20201220_Legalabb_80_kmhval_hajtott_a_furgonos_a_bicikliuton__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ce8b8-83ca-4130-aafd-9b3e3a0371da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25367456-7f79-4551-a46b-659d8aed585a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Legalabb_80_kmhval_hajtott_a_furgonos_a_bicikliuton__video","timestamp":"2020. december. 20. 14:27","title":"Legalább 80 km/h-val hajtott egy furgonos a bicikliúton - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded73bf5-bb14-4344-800b-203ce3b764b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft kutatói olyan eljárást fejlesztettek ki, amellyel az okostelefon kameráját használva, de az eddigiektől eltérően érintésmentesen lehet figyelni az emberi test néhány fontos funkcióját.","shortLead":"A Microsoft kutatói olyan eljárást fejlesztettek ki, amellyel az okostelefon kameráját használva, de az eddigiektől...","id":"20201219_microsoft_research_szivritmusfigyeles_okostelefon_kameraval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded73bf5-bb14-4344-800b-203ce3b764b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8aecb04-7f7b-47d1-81e7-0bf239289767","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_microsoft_research_szivritmusfigyeles_okostelefon_kameraval","timestamp":"2020. december. 19. 14:03","title":"Érintés nélkül is mérhető a szívritmus a mobilok kamerájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f61e41-5699-45cb-8154-06d29259e95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201220_Maris_boldog_karacsonyt_kivant_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38f61e41-5699-45cb-8154-06d29259e95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fd6cdd-ba65-4aea-8dd8-9bbc4ebb277d","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Maris_boldog_karacsonyt_kivant_Orban_Viktor","timestamp":"2020. december. 20. 19:32","title":"Máris boldog karácsonyt kívánt Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A távozó elnök saját külügyminiszterének mondott ellent, egyben ismét féknyúzozott egyet. ","shortLead":"A távozó elnök saját külügyminiszterének mondott ellent, egyben ismét féknyúzozott egyet. ","id":"20201219_Trump_szerint_Kina_all_a_hackertamadasok_mogott_es_a_szavazast_is_igy_csaltak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56ecf36-636c-4186-8690-25034dc76919","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Trump_szerint_Kina_all_a_hackertamadasok_mogott_es_a_szavazast_is_igy_csaltak_el","timestamp":"2020. december. 19. 21:19","title":"Trump szerint Kína áll a hackertámadások mögött, és a szavazást is így csalták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gödöllő polgármestere és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is kikéri magának az iparűzési adó csökkentését.","shortLead":"Gödöllő polgármestere és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is kikéri magának az iparűzési adó csökkentését.","id":"20201220_Gemesi_Kihasznalni_a_virushelyzetet_gusztustalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb72fdb7-a45c-4039-9d87-b263f79e6f3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201220_Gemesi_Kihasznalni_a_virushelyzetet_gusztustalan","timestamp":"2020. december. 20. 13:14","title":"Gémesi: Gusztustalan kihasználni a vírushelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4cba8-cf19-4ca9-aaf4-59cf6502ec9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A betlehemi csillag titkairól sugároz online ismeretterjesztő műsort a Svábhegyi Csillagvizsgáló december 20-án, vasárnap este.","shortLead":"A betlehemi csillag titkairól sugároz online ismeretterjesztő műsort a Svábhegyi Csillagvizsgáló december 20-án...","id":"20201220_betlehemi_csillag_titkai_video_svabhegyi_csillagvizsgalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4cba8-cf19-4ca9-aaf4-59cf6502ec9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162f29ed-1729-425a-acf6-4328f7d654eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_betlehemi_csillag_titkai_video_svabhegyi_csillagvizsgalo","timestamp":"2020. december. 20. 08:03","title":"A betlehemi csillag titkairól lesz ma este egy online előadás, magyar nyelven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1c1e53-f4f6-4778-9b11-a6621c0d550b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Egy \"ultraluxus városi terepjáró\" tökéletes imidzstermék, miközben a józan ész alapján talán nem is kéne léteznie. Akinek ilyen autója van, tulajdonképpen azt igazolja: a hagyományok arra valók, hogy átlépjünk rajtuk. Az exkluzív kategória megteremtője a Bentley Bentayga, amely nemrég megújult. Kipróbáltuk.","shortLead":"Egy \"ultraluxus városi terepjáró\" tökéletes imidzstermék, miközben a józan ész alapján talán nem is kéne léteznie...","id":"20201220_bentley_bentayga_teszt_menetproba_velemeny_luxus_suv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1c1e53-f4f6-4778-9b11-a6621c0d550b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0850dd-37d0-4eeb-9430-6be11aee2a3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_bentley_bentayga_teszt_menetproba_velemeny_luxus_suv","timestamp":"2020. december. 20. 11:00","title":"Felsőbbrendűségi kiáltvány – kipróbáltuk a Bentley Bentaygát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]