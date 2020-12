Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bc4cba8-cf19-4ca9-aaf4-59cf6502ec9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A betlehemi csillag titkairól sugároz online ismeretterjesztő műsort a Svábhegyi Csillagvizsgáló december 20-án, vasárnap este.","shortLead":"A betlehemi csillag titkairól sugároz online ismeretterjesztő műsort a Svábhegyi Csillagvizsgáló december 20-án...","id":"20201220_betlehemi_csillag_titkai_video_svabhegyi_csillagvizsgalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4cba8-cf19-4ca9-aaf4-59cf6502ec9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162f29ed-1729-425a-acf6-4328f7d654eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_betlehemi_csillag_titkai_video_svabhegyi_csillagvizsgalo","timestamp":"2020. december. 20. 08:03","title":"A betlehemi csillag titkairól lesz ma este egy online előadás, magyar nyelven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b79df2-0ce1-4491-aecf-69e9acf1a068","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Netflix lényege a videó, esetenként előfordulhat, hogy csak a hangra vagyunk kíváncsiak. A jövőben ez sem lehet gond a legismertebb videostreaming szolgáltatónál, pontosabban a Netflix androidos változatánál.","shortLead":"Bár a Netflix lényege a videó, esetenként előfordulhat, hogy csak a hangra vagyunk kíváncsiak. A jövőben ez sem lehet...","id":"20201221_androidos_netflix_audio_only_mod_csak_hang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20b79df2-0ce1-4491-aecf-69e9acf1a068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94d75c3-6fe8-4f43-9a42-07af165dd086","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_androidos_netflix_audio_only_mod_csak_hang","timestamp":"2020. december. 21. 11:03","title":"Új funkció jön a Netflixre: csak hallgatni is lehet a filmeket, sorozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilcsalád várhatóan legerősebb tagjáról, a Galaxy S21 Ultráról is előkerült egy specifikációs lista.","shortLead":"A mobilcsalád várhatóan legerősebb tagjáról, a Galaxy S21 Ultráról is előkerült egy specifikációs lista.","id":"20201221_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kiszivargott_informacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4ef95f-e702-4eeb-8f32-caa9e026eb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kiszivargott_informacio","timestamp":"2020. december. 21. 12:33","title":"Minden fontos információ kiszivárgott a Samsung Galaxy S21 Ultráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sorra érkeznek a recesszióról szóló elemzések, az MNB-elnök szerint is komoly része van a kormány hibás döntéseinek abban, hogy ekkora a válság; bűnügyi felügyelet alá vették Bige Lászlót; a bankkártya-szolgáltatók egymás után hirdettek bojkottot a Pornhub ellen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Sorra érkeznek a recesszióról szóló elemzések, az MNB-elnök szerint is komoly része van a kormány hibás döntéseinek...","id":"20201220_Es_akkor_Matolcsy_valsag_szijj_bige_karacsony_lakasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d4c777-4b06-4b3a-a6df-732998e96c0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201220_Es_akkor_Matolcsy_valsag_szijj_bige_karacsony_lakasok","timestamp":"2020. december. 20. 07:00","title":"És akkor Matolcsy szerint félig a kormány a hibás a gazdasági válságért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozások karácsonyi feloldása ellenére is csendes karácsonyra készülnek a magyar keresztény közösségek a koronavírus miatt. A lelkészek és papok komoly kihívással néznek szembe, hogy össze tudják tartani a rájuk bízott közösségeket, elmondásuk szerint eddig azonban sikerrel vették az akadályokat.","shortLead":"A kijárási korlátozások karácsonyi feloldása ellenére is csendes karácsonyra készülnek a magyar keresztény közösségek...","id":"20201221_karacsony_keresztenyek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dac435b-daf2-4f33-b82e-5af66269c0be","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_karacsony_keresztenyek_koronavirus","timestamp":"2020. december. 21. 15:33","title":"Mi lesz az idén az éjféli misével? Megkérdeztük az egyházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109a832-9f91-43f2-8776-5c0c9dcc251b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201220_Akkora_volt_a_tomeg_a_plazakban_mintha_nem_is_lenne_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7109a832-9f91-43f2-8776-5c0c9dcc251b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfb230a-6a18-4ef7-8346-8a1295545cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Akkora_volt_a_tomeg_a_plazakban_mintha_nem_is_lenne_jarvany","timestamp":"2020. december. 20. 19:57","title":"Akkora volt a tömeg az egyik plázában, mintha nem is lenne járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a745d2-d5a1-41be-ac19-62efff9279ec","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egymásnak eresztettük a OnePlus 8T-t és a Xiaomi Mi 10T Prót, két új 5G-s okostelefont, melyek valamivel 200 ezer forint felett kínálnak szinte komplett felsőkategóriás szolgáltatáskört. ","shortLead":"Egymásnak eresztettük a OnePlus 8T-t és a Xiaomi Mi 10T Prót, két új 5G-s okostelefont, melyek valamivel 200 ezer...","id":"20201219_oneplus_8t_xiaomi_mi_10t_pro_olcso_5g_csucsmobil_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22a745d2-d5a1-41be-ac19-62efff9279ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79cd078-eeb9-4643-a9cb-6cfb9272e04e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_oneplus_8t_xiaomi_mi_10t_pro_olcso_5g_csucsmobil_teszt_velemeny","timestamp":"2020. december. 19. 20:00","title":"T, mint telitalálat? Teszten két jó áron kínált 5G-s csúcsmobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23261c1-bdfc-4e40-9901-c57f73210e79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"December 27-én, vasárnap 20.30-kor a Művész távmoziban idén, egyetlen egyszer, premier előtt látható lesz a Hét kis véletlen.



","shortLead":"December 27-én, vasárnap 20.30-kor a Művész távmoziban idén, egyetlen egyszer, premier előtt látható lesz a Hét kis...","id":"20201221_Ket_unnep_kozott_meg_lehet_nezni_az_uj_Gothar_Peterfilmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c23261c1-bdfc-4e40-9901-c57f73210e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580f96a4-7eae-44f8-842e-0f9b04db9f4c","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Ket_unnep_kozott_meg_lehet_nezni_az_uj_Gothar_Peterfilmet","timestamp":"2020. december. 21. 10:02","title":"Két ünnep között meg lehet nézni az új Gothár Péter-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]