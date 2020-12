Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e024389e-dd6d-4db1-a197-02a6e7a516a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gödöllőn helyezték végső nyugalomra a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt.","shortLead":"Gödöllőn helyezték végső nyugalomra a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt.","id":"20201219_Igy_bucsuztattak_el_Pecsi_Ildikot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e024389e-dd6d-4db1-a197-02a6e7a516a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74373ee0-d3aa-447c-a270-10e5569f1448","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Igy_bucsuztattak_el_Pecsi_Ildikot","timestamp":"2020. december. 19. 16:32","title":"Így búcsúztatták el Pécsi Ildikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihúzták a várva várt számokat.","shortLead":"Kihúzták a várva várt számokat.","id":"20201219_Ezek_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e9a61f-7264-46dd-995b-d6adff6f062d","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Ezek_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. december. 19. 20:04","title":"Van telitalálatos szelvény az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sorra érkeznek a recesszióról szóló elemzések, az MNB-elnök szerint is komoly része van a kormány hibás döntéseinek abban, hogy ekkora a válság; bűnügyi felügyelet alá vették Bige Lászlót; a bankkártya-szolgáltatók egymás után hirdettek bojkottot a Pornhub ellen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Sorra érkeznek a recesszióról szóló elemzések, az MNB-elnök szerint is komoly része van a kormány hibás döntéseinek...","id":"20201220_Es_akkor_Matolcsy_valsag_szijj_bige_karacsony_lakasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d4c777-4b06-4b3a-a6df-732998e96c0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201220_Es_akkor_Matolcsy_valsag_szijj_bige_karacsony_lakasok","timestamp":"2020. december. 20. 07:00","title":"És akkor Matolcsy szerint félig a kormány a hibás a gazdasági válságért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A távozó elnök saját külügyminiszterének mondott ellent, egyben ismét féknyúzozott egyet. ","shortLead":"A távozó elnök saját külügyminiszterének mondott ellent, egyben ismét féknyúzozott egyet. ","id":"20201219_Trump_szerint_Kina_all_a_hackertamadasok_mogott_es_a_szavazast_is_igy_csaltak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56ecf36-636c-4186-8690-25034dc76919","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Trump_szerint_Kina_all_a_hackertamadasok_mogott_es_a_szavazast_is_igy_csaltak_el","timestamp":"2020. december. 19. 21:19","title":"Trump szerint Kína áll a hackertámadások mögött, és a szavazást is így csalták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fca47ad-19e8-4007-a60c-dca4adab809e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett az AvtoVAZ újdonsága, amely elölről enyhén a Toyota RAV4-re hasonlít.","shortLead":"Megérkezett az AvtoVAZ újdonsága, amely elölről enyhén a Toyota RAV4-re hasonlít.","id":"20201221_hivatalos_itt_az_uj_lada_niva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fca47ad-19e8-4007-a60c-dca4adab809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5587ce-8319-4096-a40b-4fd667dcfadf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_hivatalos_itt_az_uj_lada_niva","timestamp":"2020. december. 21. 12:37","title":"Hivatalos: itt a megújult Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két körözés is érvényben volt az ellen a férfi ellen, aki több kerületen át menekült az őt igazoltatni próbáló rendőrök elől vasárnap.","shortLead":"Két körözés is érvényben volt az ellen a férfi ellen, aki több kerületen át menekült az őt igazoltatni próbáló rendőrök...","id":"20201220_Inkabb_az_autos_uldozest_valasztotta_egy_ferfi_a_bortonbe_vonulas_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee63b585-d76e-49ac-b2c8-40a680d3bc17","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Inkabb_az_autos_uldozest_valasztotta_egy_ferfi_a_bortonbe_vonulas_helyett","timestamp":"2020. december. 20. 14:40","title":"Inkább az autós üldözést választotta egy férfi a börtönbe vonulás helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tim Burton hátborzongatóan szórakoztató karácsonyi meséje és Wes Anderson már-már klasszikusnak tekinthető rókafabulája a HVG ajánlójában.","shortLead":"Tim Burton hátborzongatóan szórakoztató karácsonyi meséje és Wes Anderson már-már klasszikusnak tekinthető rókafabulája...","id":"20201220_Csontvazy_Izsak_es_a_tisztes_rokapolgar__Karacsonyi_mesefilm_ajanlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3802ed-590c-4c71-b042-094bd1f8a4f2","keywords":null,"link":"/360/20201220_Csontvazy_Izsak_es_a_tisztes_rokapolgar__Karacsonyi_mesefilm_ajanlo","timestamp":"2020. december. 20. 08:30","title":"Túszul ejtett télapó és egy tisztes rókapolgár - Karácsonyi mesefilm ajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b9f6e9-503b-4b8c-bef3-d07243f95880","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kantonok többsége bezárja pályáit. ","shortLead":"A kantonok többsége bezárja pályáit. ","id":"20201219_Svajcban_is_alig_marad_hely_ahol_sielni_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5b9f6e9-503b-4b8c-bef3-d07243f95880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e341fe92-75e7-45c5-b664-26ccca99f598","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Svajcban_is_alig_marad_hely_ahol_sielni_lehet","timestamp":"2020. december. 19. 18:21","title":"Svájcban is alig marad hely, ahol síelni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]