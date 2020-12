Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Bayern München 28 éves védője már hetedszer lett az év focistája az osztrákoknál.","shortLead":"A Bayern München 28 éves védője már hetedszer lett az év focistája az osztrákoknál.","id":"20201222_alaba_ausztria_ev_labdarugo_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899dc5ab-ed09-4fcc-a691-f54781d7deca","keywords":null,"link":"/sport/20201222_alaba_ausztria_ev_labdarugo_dij","timestamp":"2020. december. 22. 10:18","title":"Alaba az év futballistája Ausztriában, Szoboszlai a harmadik lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd96134e-7d20-49a9-a2fc-f2679eb56f5b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Wáberer György, a Waberer's logisztikai vállalat felépítője szerint ez az iparág lehet a járvány egyik nagy nyertese, komoly fejlődési potenciált lát a magánegészségügyben és az ingatlanpiacon sem nyúlt mellé.","shortLead":"Wáberer György, a Waberer's logisztikai vállalat felépítője szerint ez az iparág lehet a járvány egyik nagy nyertese...","id":"20201222_Waberer_Gyorgy_Egeszsegtudatosabba_tesz_bennunket_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd96134e-7d20-49a9-a2fc-f2679eb56f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bf42c9-55d9-4e21-8b5e-81b91e5b6ee7","keywords":null,"link":"/360/20201222_Waberer_Gyorgy_Egeszsegtudatosabba_tesz_bennunket_a_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 15:00","title":"A 12. leggazdagabb magyar kezében a járványban is minden arannyá válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3df1e65-bb93-457e-94c4-985a3383900f","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A magyar családok évente több mint félmillió forintot dobnak a kukába a saját zsebükből – derül ki egy kutatásból. A megvásárolt élelmiszerek mintegy negyedrésze landol a szemetesben, pedig az élelmiszerpazarlás elkerülhető lenne, ha megtanulnánk azok helyes tárolását. Cikkünkben tippeket adunk a spóroláshoz.\r

","shortLead":"A magyar családok évente több mint félmillió forintot dobnak a kukába a saját zsebükből – derül ki egy kutatásból...","id":"samsungbch_20201222_elelmiszerpazarlas_kutatas_hutoszekreny_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3df1e65-bb93-457e-94c4-985a3383900f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf1c7cc-9a93-4b2b-8b5e-0dc2e15354ee","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20201222_elelmiszerpazarlas_kutatas_hutoszekreny_karacsony","timestamp":"2020. december. 22. 07:30","title":"Így tárolja az ételeket, hogy az ünnepek alatt tovább frissek maradjanak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"abe14fd1-3e34-4101-9aab-71a49dfe4df6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombat esténként nyolctól a Nagy Ervin által megformált, egyedi módszereiről ismert tanerő visszatér az RTL Klub képernyőjére A Tanár 3. évadában.","shortLead":"Szombat esténként nyolctól a Nagy Ervin által megformált, egyedi módszereiről ismert tanerő visszatér az RTL Klub...","id":"20201222_Nagy_Ervin_ujra_a_katedran_januar_9en_indul_A_Tanar_3_evada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abe14fd1-3e34-4101-9aab-71a49dfe4df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2f21d5-1bf5-4a83-b31d-1a8a910f0121","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_Nagy_Ervin_ujra_a_katedran_januar_9en_indul_A_Tanar_3_evada","timestamp":"2020. december. 22. 09:27","title":"Nagy Ervin újra a katedrán: januárban indul A Tanár 3. évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a91c51-4a64-4a25-9567-f1ea809bce98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet, így nagyon fontos, hogy ne a lefolyóba öntsük a veszélyes hulladékot. ","shortLead":"Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet, így nagyon fontos, hogy ne a lefolyóba öntsük...","id":"20201222_hasznalt_etolaj_leadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17a91c51-4a64-4a25-9567-f1ea809bce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354d7e91-adfc-4751-b472-99e2d415da21","keywords":null,"link":"/zhvg/20201222_hasznalt_etolaj_leadas","timestamp":"2020. december. 22. 11:54","title":"Egyre több helyen adhatjuk le a használt étolajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d329d2b6-968f-4add-86ac-6ee3dcd282e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több európai ország tiltja le az Egyesült Királyságból érkező repülőgépeket, miután a szigetországban egy fertőzőbb koronavírus-törzs terjed, amit nem tudnak egyelőre kontroll alatt tartani. ","shortLead":"Egyre több európai ország tiltja le az Egyesült Királyságból érkező repülőgépeket, miután a szigetországban...","id":"20201220_Magyarorszagra_meg_johetnek_a_brit_repulok_nyolc_EUs_orszagba_mar_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d329d2b6-968f-4add-86ac-6ee3dcd282e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135855c6-4f56-4581-9a74-327a2d3fc94e","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Magyarorszagra_meg_johetnek_a_brit_repulok_nyolc_EUs_orszagba_mar_nem","timestamp":"2020. december. 20. 20:36","title":"Magyarországra még jöhetnek a brit repülők, nyolc EU-s országba már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vállalatok körében a magyar gazdaság jövőjének megítélése a novemberi brutális romlás után decemberben visszaemelkedett októberi szintjére. A lakosság viszont sokkal borúlátóbb lett.","shortLead":"A vállalatok körében a magyar gazdaság jövőjének megítélése a novemberi brutális romlás után decemberben...","id":"20201221_gki_konjunkturaindex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fd32a0-bff5-475e-b22b-d573cff28093","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_gki_konjunkturaindex","timestamp":"2020. december. 21. 06:36","title":"GKI: Múlóban az üzleti szféra pesszimizmusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől körülbelül 4,2 fényévre lévő, a Proxima Centauri közeléből érkezett rádiójelet fogtak be csillagászok, akik a fejlett földönkívüli intelligencia után kutatnak.","shortLead":"A Földtől körülbelül 4,2 fényévre lévő, a Proxima Centauri közeléből érkezett rádiójelet fogtak be csillagászok, akik...","id":"20201221_radiojel_huha_wow_jel_csillagaszat_proxima_centauri_breakthrough_listen_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088c4c2f-e2ea-44cb-b0cb-ef0eab0ff730","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_radiojel_huha_wow_jel_csillagaszat_proxima_centauri_breakthrough_listen_urkutatas","timestamp":"2020. december. 21. 10:23","title":"Érdekes rádiójel jött az űrből, akár mesterséges forrásból is származhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]