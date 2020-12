Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4e12e97-01bc-4330-8cd1-ef4bccc55148","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Novák Károly Eduárd nyolc éve, Londonban nyert pályakerékpárban.","shortLead":"Novák Károly Eduárd nyolc éve, Londonban nyert pályakerékpárban.","id":"20201222_novak_karoly_eduard_paralimpiai_bajnok_sportminiszter_jelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4e12e97-01bc-4330-8cd1-ef4bccc55148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc739f7-19dc-4b41-9e88-78b0be11c7c5","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_novak_karoly_eduard_paralimpiai_bajnok_sportminiszter_jelolt","timestamp":"2020. december. 22. 13:44","title":"Paralimpiai bajnokot jelöl sportminiszternek az RMDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere továbbra sem gondolja, hogy neki kéne vezetnie az ellenzék közös listáját.","shortLead":"Budapest főpolgármestere továbbra sem gondolja, hogy neki kéne vezetnie az ellenzék közös listáját.","id":"20201221_Karacsony_miniszterelnokesg_iparuzesei_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b00567-5efd-4eb9-99f8-3f267f5e64f5","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_Karacsony_miniszterelnokesg_iparuzesei_ado","timestamp":"2020. december. 21. 20:05","title":"Karácsony: A hátam közepére kívánkozik a miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szennyvízadatok alapján lassult a járvány terjedési sebessége.","shortLead":"A szennyvízadatok alapján lassult a járvány terjedési sebessége.","id":"20201222_budapest_szennyviz_nnk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a267987-e5c8-47bd-81fd-5ff0d1a3c440","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_budapest_szennyviz_nnk","timestamp":"2020. december. 22. 09:50","title":"Budapest környékén és három nagyvárosban várható a fertőzöttek számának emelkedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sötétséggel tiltakoznak az önkormányzatok, egy új, fertőzőbb vírustörzs tűnt fel, Trump nem adja fel. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Sötétséggel tiltakoznak az önkormányzatok, egy új, fertőzőbb vírustörzs tűnt fel, Trump nem adja fel. Ez a hvg360...","id":"20201221_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d8dc6-1006-49b8-af26-d1247fb77dab","keywords":null,"link":"/360/20201221_Radar360","timestamp":"2020. december. 21. 08:00","title":"Radar360: Összeállt az ellenzék, Orbán dönt a karácsonyról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkérdezett vásárlók negyede innen rendelne. Közel ugyanennyien vannak azok is, akiket viszont egyáltalán nem érdekel az internetes bevásárlás.","shortLead":"A megkérdezett vásárlók negyede innen rendelne. Közel ugyanennyien vannak azok is, akiket viszont egyáltalán nem...","id":"20201221_online_rendeles_boltlancok_lidl_nepszeru_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168c5206-d53c-460c-9fe1-6468d2a2d8ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_online_rendeles_boltlancok_lidl_nepszeru_lenne","timestamp":"2020. december. 21. 07:46","title":"Ha lenne online boltja, piacvezető lehetne a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilcsalád várhatóan legerősebb tagjáról, a Galaxy S21 Ultráról is előkerült egy specifikációs lista.","shortLead":"A mobilcsalád várhatóan legerősebb tagjáról, a Galaxy S21 Ultráról is előkerült egy specifikációs lista.","id":"20201221_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kiszivargott_informacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4ef95f-e702-4eeb-8f32-caa9e026eb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kiszivargott_informacio","timestamp":"2020. december. 21. 12:33","title":"Minden fontos információ kiszivárgott a Samsung Galaxy S21 Ultráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a403418-b181-446a-ad21-544c2bf5d365","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megbízói tudta nélkül kért új lakcímkártyákat az apja címére egy férfi, hogy helyben tudja intézni az ügyeiket.","shortLead":"A megbízói tudta nélkül kért új lakcímkártyákat az apja címére egy férfi, hogy helyben tudja intézni az ügyeiket.","id":"20201222_lakcimkartya_zala_okirat_hamisitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a403418-b181-446a-ad21-544c2bf5d365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a1b8b7-65d4-46f3-846b-ae71bb3311ae","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_lakcimkartya_zala_okirat_hamisitas","timestamp":"2020. december. 22. 11:51","title":"Több száz hamis lakcímkártyát igényelt egy zalai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff066eee-c807-494c-9927-d1f0bcd60a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez ráadásul a villanyautóknál állami támogatások nélkül elérhető. ","shortLead":"Mindez ráadásul a villanyautóknál állami támogatások nélkül elérhető. ","id":"20201221_Harom_ev_mulva_egy_arban_lehetnek_az_elektromos_autok_es_a_hagyomanyos_modellek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff066eee-c807-494c-9927-d1f0bcd60a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967f0813-f8ca-433d-97a0-4c40760afd7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_Harom_ev_mulva_egy_arban_lehetnek_az_elektromos_autok_es_a_hagyomanyos_modellek","timestamp":"2020. december. 21. 12:18","title":"Három év múlva ugyanannyiba kerülhet egy elektromos autó, mint egy hagyományos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]