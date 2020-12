Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dec30fe7-7a96-4986-9566-b485771bd299","c_author":"Csaba László","category":"360","description":"Vélhetőleg az egyes társadalmak kulturális szintjén és civil társadalmának életerején múlik, hogy a válság idején részben elkerülhetetlenül megindult állami-kormányzati terjeszkedés tartós irányzat marad-e, írja szerzőnk.\r

","shortLead":"Vélhetőleg az egyes társadalmak kulturális szintjén és civil társadalmának életerején múlik, hogy a válság idején...","id":"20201222_Csaba_Laszlo_Minden_maskepp_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec30fe7-7a96-4986-9566-b485771bd299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8ae3ee-a3de-4b96-9dca-1a9b176927ed","keywords":null,"link":"/360/20201222_Csaba_Laszlo_Minden_maskepp_lesz","timestamp":"2020. december. 22. 17:00","title":"Csaba László: Minden másképp lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c8297e-229e-4577-acf3-6be9d8875107","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddie Murphyt ismét Akeem hercegként láthatjuk viszont az Amerikába jöttem folytatásában. 32 év után készült el a vígjáték második része. ","shortLead":"Eddie Murphyt ismét Akeem hercegként láthatjuk viszont az Amerikába jöttem folytatásában. 32 év után készült el...","id":"20201223_Eddie_Murpy_a_tronorokos__megerkezett_az_Amerikaba_jottem_2_elozetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c8297e-229e-4577-acf3-6be9d8875107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9666f482-486e-428a-97ac-5fd9ad97d1ef","keywords":null,"link":"/kultura/20201223_Eddie_Murpy_a_tronorokos__megerkezett_az_Amerikaba_jottem_2_elozetese","timestamp":"2020. december. 23. 09:45","title":"Eddie Murphy a trónörökös – megérkezett az Amerikába jöttem 2 előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a7fef5-d8f8-4df5-8669-a7d66cfed250","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös jelöltek mindegyikét átvilágítják.","shortLead":"A közös jelöltek mindegyikét átvilágítják.","id":"20201222_valasztas_2022_ellenzek_atvilagitas_botrany_korrupcios_ugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13a7fef5-d8f8-4df5-8669-a7d66cfed250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc663486-892d-46ef-909f-fb65447e6342","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_valasztas_2022_ellenzek_atvilagitas_botrany_korrupcios_ugy","timestamp":"2020. december. 22. 07:41","title":"Akár kampány közben is visszahívhatók lesznek az ellenzéki jelöltek, ha botrányba keverednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a11dfc-dfff-4610-8942-0c5dfe748d21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig egy szlovákiai tóparti ház emeleti szintjeként volt befalazva, a Közlekedési Múzeum restaurálni fogja.","shortLead":"Eddig egy szlovákiai tóparti ház emeleti szintjeként volt befalazva, a Közlekedési Múzeum restaurálni fogja.","id":"20201221_kasler_miklos_horthy_miklos_etkezokocsi_turan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39a11dfc-dfff-4610-8942-0c5dfe748d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c5c334-cf9d-42a2-9b82-d7ab34653415","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_kasler_miklos_horthy_miklos_etkezokocsi_turan","timestamp":"2020. december. 21. 17:15","title":"Kásler soron kívül adott támogatást Horthy étkezőkocsijának hazahozatalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány börtönre ítélt, pártbeli szövetségesét is elnöki kegyelemben részesítette a leköszönő Trump.","shortLead":"Néhány börtönre ítélt, pártbeli szövetségesét is elnöki kegyelemben részesítette a leköszönő Trump.","id":"20201223_donald_trump_kegyelem_elitelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a76d2c-f222-4aa4-9361-4bd03b1fccc1","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_donald_trump_kegyelem_elitelt","timestamp":"2020. december. 23. 05:40","title":"Trump kegyelmet adott a bagdadi vérengzés elkövetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9211a6f-8a06-4db0-bd00-c258b9ceb04c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykerék-hajtású sportkompakt hivatalos leleplezésére várhatóan jövőre kerül sor.","shortLead":"A négykerék-hajtású sportkompakt hivatalos leleplezésére várhatóan jövőre kerül sor.","id":"20201222_kemfoto_uj_audi_rs3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9211a6f-8a06-4db0-bd00-c258b9ceb04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea476cb3-af57-4a02-bf28-f796f030fa1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_kemfoto_uj_audi_rs3","timestamp":"2020. december. 22. 09:27","title":"Kémfotókon az akár 450 lóerős új Audi RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5052b6af-c480-46e3-bc9b-a8384b7d4532","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem csak egy világjárvány, a vallási túlbuzgóság is veszélybe sodorhatja az ünnepet. Angliában történelemformáló erővé vált, hogy 1645-től másfél évtizedig tiltva volt a karácsonyozás.","shortLead":"Nem csak egy világjárvány, a vallási túlbuzgóság is veszélybe sodorhatja az ünnepet. Angliában történelemformáló erővé...","id":"202051__elmaradt_karacsony__puritan_onkeny__titkos_mulatozas__fenyofaforradalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5052b6af-c480-46e3-bc9b-a8384b7d4532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386c1cf4-4f52-4efb-8449-b1792dc4a5ce","keywords":null,"link":"/360/202051__elmaradt_karacsony__puritan_onkeny__titkos_mulatozas__fenyofaforradalom","timestamp":"2020. december. 23. 11:00","title":"Karácsonyozás mint \"sátáni praktika\" - Így tiltotta be a szeretet ünnepét a puritán önkény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f1543e-40e1-448b-9355-ccf68d6648e5","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A norvégok ugyanakkor feltételként szabták, hogy a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról egy független alapkezelő döntsön. Ha ebbe nem egyezik bele a kormány, egy fillér sem érkezik. ","shortLead":"A norvégok ugyanakkor feltételként szabták, hogy a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról egy független...","id":"20201221_Norveg_Alap_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89f1543e-40e1-448b-9355-ccf68d6648e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67f64ff-e1af-4a7d-87b3-2da81a1e1786","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_Norveg_Alap_megallapodas","timestamp":"2020. december. 21. 13:35","title":"Megállapodott a kormány: az utolsó pillanatban mégis jöhetnek a Norvég Alap pénzei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]