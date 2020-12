Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Folytatódott a közleményháború az SZFE oktatói és az intézmény új vezetése között. ","shortLead":"Folytatódott a közleményháború az SZFE oktatói és az intézmény új vezetése között. ","id":"20201222_SZFE_uj_vezetes_osztalyok_kozlemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8838f6-0329-461f-aceb-6da60469f081","keywords":null,"link":"/elet/20201222_SZFE_uj_vezetes_osztalyok_kozlemeny","timestamp":"2020. december. 22. 15:58","title":"Az SZFE új vezetése közölte: azokat az \"önjelölteket\", akik nem indítanak osztályt, fel sem kérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2094b87c-2c01-44d2-801c-59c93c1f3d31","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy márkás pulóver áráért dolgoznak egy hónapig abban a cégben, amelyet ingyen kapott meg a szegedi egyházmegye. A kötöttárugyárban zömében megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnak, ahol jobbára vitorlázók sportruházatának darabjait, olasz megrendelésre szállítják. A 2Rule márkának 2019-ben nem jött be a Szefo Zrt, de a Nanushka új megrendelő lehet a gyárban.","shortLead":"Egy márkás pulóver áráért dolgoznak egy hónapig abban a cégben, amelyet ingyen kapott meg a szegedi egyházmegye...","id":"20201224_szefo_ipar_szeged_csanadi_egyhazmegye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2094b87c-2c01-44d2-801c-59c93c1f3d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4538ad5d-de37-4672-beb5-4c0427ed0fc9","keywords":null,"link":"/kkv/20201224_szefo_ipar_szeged_csanadi_egyhazmegye","timestamp":"2020. december. 24. 08:18","title":"Menő divatmárkát gyártó céget kapott az államtól a szegedi püspök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliség novemberben még nem nőtt, de nőtt azok aránya, akik ugyan állásban voltak, de épp nem dolgoztak. Folytatódott a home office-ban dolgozók arányának növekedése. Jóval több egyéni vállalkozó szüneteltette tevékenységét, mint októberben.","shortLead":"A munkanélküliség novemberben még nem nőtt, de nőtt azok aránya, akik ugyan állásban voltak, de épp nem dolgoztak...","id":"20201223_Meglepo_adatokat_kozolt_a_KSH_a_novemberi_munkanelkulisegrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d79014-845d-45f9-a635-258387bd512c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_Meglepo_adatokat_kozolt_a_KSH_a_novemberi_munkanelkulisegrol","timestamp":"2020. december. 23. 10:00","title":"Meglepő adatokat közölt a KSH a novemberi munkanélküliségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esés mértéke egyforma a biztos pártválasztók és a teljes népesség körében is. A Republikon Intézet felmérése szerint az egyesült ellenzék 4-5 százalékkal magasabb támogatottsággal bír, mint a kormánypártok.\r

\r

","shortLead":"Az esés mértéke egyforma a biztos pártválasztók és a teljes népesség körében is. A Republikon Intézet felmérése szerint...","id":"20201223_fidesz_es_ellenzek_tamogatottsaga_republikon_intezet_felmeres_kozvelemenykutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4496055-4a57-454f-a7d2-000fbc327686","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_fidesz_es_ellenzek_tamogatottsaga_republikon_intezet_felmeres_kozvelemenykutatas","timestamp":"2020. december. 23. 16:12","title":"Újra esett a Fidesz, már a bizonytalanok is többen vannak, mint a kormánypártiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07799b4a-12fa-4c01-a60e-7faf45c6a233","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Az online bevásárlást ugyan nem a járványhelyzet adta a világnak, de kétségtelen, hogy teljes- és részleges lezárások idején is elképesztően megnőtt az igény arra, hogy digitális úton kerüljön kenyér az asztalra. Bihari Ádám kollégánk legalábbis ezt tekinti a járványhelyzet pozitív hozadékának.","shortLead":"Az online bevásárlást ugyan nem a járványhelyzet adta a világnak, de kétségtelen, hogy teljes- és részleges lezárások...","id":"20201222_De_mit_adott_nekunk_a_covid__Online_kenyeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07799b4a-12fa-4c01-a60e-7faf45c6a233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb799db-dd9d-4e8f-baa8-f445795984ad","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_De_mit_adott_nekunk_a_covid__Online_kenyeret","timestamp":"2020. december. 22. 15:30","title":"De mit adott nekünk a Covid? – Online kenyeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee451356-4b5d-4c99-9975-bc1194e2681d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr észrevette, mi történt, éppen egy kijáratot keresett, amikor a rendőrök megállították. ","shortLead":"A sofőr észrevette, mi történt, éppen egy kijáratot keresett, amikor a rendőrök megállították. ","id":"20201223_Maris_szemben_hajtott_a_forgalommal_egy_autos_a_frissen_atadott_M85oson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee451356-4b5d-4c99-9975-bc1194e2681d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbcc5e6-13cc-4e80-b17b-b2a27e793033","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_Maris_szemben_hajtott_a_forgalommal_egy_autos_a_frissen_atadott_M85oson","timestamp":"2020. december. 23. 10:09","title":"Máris szemben hajtott egy autós a frissen átadott M85-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig már több mint 69 ezren haltak meg a koronavírus miatt Nagy-Britanniában.","shortLead":"Eddig már több mint 69 ezren haltak meg a koronavírus miatt Nagy-Britanniában.","id":"20201223_DelAfrika_Anglia_mutacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89f592c-bddd-4ef8-b592-2364bb4859aa","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_DelAfrika_Anglia_mutacio","timestamp":"2020. december. 23. 18:15","title":"Valószínűleg Dél-Afrikából származik az Angliában terjedő új mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos arra kéri az embereket, hogy bízzanak az oltásokban.","shortLead":"A főorvos arra kéri az embereket, hogy bízzanak az oltásokban.","id":"20201223_szlavik_janos_koronavirus_vakcina_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4da46a-180c-45d1-bc7e-ecc133772723","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_szlavik_janos_koronavirus_vakcina_jarvany","timestamp":"2020. december. 23. 05:47","title":"Szlávik: Szerencsés esetben nyáron fellélegezhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]