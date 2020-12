Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e5084a1-45f5-498d-ab2f-34ecd9693baf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelemben soha nem volt még lehetőség arra, hogy egy, az 1900-as évek elején készült videót ennyire közel érezzünk magunkhoz. Az egyik legizgalmasabb újságírói feladatom az volt az idén, hogy hét, a leggazdagabbak toplistáján szereplő üzletemberrel beszélgettem arról, hogyan érinti őket üzletileg és személyesen a koronavírus. A hvg.hu évvégi sorozatába a velük felvett beszélgetésekből szemezgettem. 2020. december. 28. 11:00 Magyar milliárdosok, akik ugrásra készen várják a járvány végét A járvány szinte mindenbe bekavart, de voltak események, amelyekből úgy lett világbotrány, hogy semmi közük nem volt a koronavírushoz. A járvány szinte mindenbe bekavart, de voltak események, amelyekből úgy lett világbotrány, hogy semmi közük nem volt a koronavírushoz. 2020. december. 27. 13:30 Járvánnyal és anélkül is kemény dolgok történtek idén – Világ 2020, 2. rész George Blake tevékenysége teljesen szétzilálta a brit hírszerzés kelet-európai ügynökhálózatát. Blake 98 évesen, Oroszországban halt meg. Halálhírét szombaton jelentették be orosz médiaforrásokat idézve Londonban. Blake 98 évesen... 2020. december. 26. 14:02 Elhunyt a hidegháborús korszak egyik leghíresebb brit kettős ügynöke Lehallgatások, beszervezések, bomlasztások. Számtalan eszközük van a titkosszolgálatoknak céljaik elérésére, de korántsem olyan világ ez, mint ahogyan a filmek sugallják. Számtalan eszközük van a titkosszolgálatoknak céljaik elérésére, de... 2020. december. 28. 07:00 Kerülik a túlzott rizikót a magyar titkosszolgálatok, de a "boldogtalanítás" még belefér A személyi kultuszt kiépített politikus korábban a szíriai rutafűre esküdött. Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnök szerint az édesgyökér a koronavírus okozta betegségek hatásos ellenszere. A személyi kultuszt kiépített politikus korábban a szíriai rutafűre esküdött. 2020. december. 26. 17:00 A türkmén diktátor újabb „bombabiztos" koronavírus-gyógyszert talált „Minden művész legnagyobb hőstette, amikor a nyilvánosság elé lép – voltaképp kísérleti célokra ajánlja fel magát, nyíltan demonstrálja a lélek komplexitását" – írja Szabó T. Anna író, költő, aki férjével, Dragomán György íróval az alkotás és a szorongás viszonyát boncolgatja. 2020. december. 27. 20:15 Szabó T. Anna: A félelem akkor jó, ha önvizsgálatra késztet