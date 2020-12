Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A járvány szinte mindenbe bekavart, de voltak események, amelyekből úgy lett világbotrány, hogy semmi közük nem volt a koronavírushoz. Járvánnyal és anélkül is kemény dolgok történtek idén – Világ 2020, 2. rész 2020. december. 27. 13:30

Egyedül a Klubrádió pályázata ment át a Médiatanács alaki vizsgálatán, de tőlük is hiánypótlást kértek. A Klubrádió versenytársainak érvénytelen lett a pályázata a frekvenciára 2020. december. 28. 13:22

A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni a hatékonyságnövelő útvonalra. De mit jelent ez a gyakorlatban? Ennek jártunk utána. Pánik helyett inkább bele kell vágni 2020. december. 26. 15:30 Miután a fideszes politikus egy ablakmosós képet posztolt, a PM társelnöke közölte: nem sikerült elhitetnie, hogy „önök a NER-ben úgy élnek, mint a normális emberek". Szabó Tímea hazudozással és ál-ablakmosással vádolja Novák Katalint 2020. december. 27. 11:26

Eddig úgy tudták, csak egy sérültje volt a gázpalack miatt történt robbanásnak. Mégis ketten sérültek meg a hortobágyi robbanásban 2020. december. 27. 12:06

Éppen 62 raklap parfümöt próbált eladni a társaival a csornai parkolóban, amikor elkapták őket a rendőrök. Kétszázmillió forintnyi parfümöt szállított rossz helyre a magyar kamionos, hogy ő maga adhassa el azokat 2020. december. 28. 10:14

Hamarosan megnyílhat az út a nagy divatmárkák előtt, hogy kijelzővel ellátott ruhákat, ékszereket és kiegészítőket készítsenek. Már készül az e-papír kijelző, amit ruhákon lehet majd hordani 2020. december. 28. 10:03

Három díjazott, a ZEISS félvezetőket gyártó részlege, a lézerrendszereket gyártó TRUMPF, valamint a Fraunhofer Intézet optikai fejlesztésekkel foglalkozó jénai laboratóriuma kapta meg az idén a német Jövődíjat. A hármak a jövő számítógépes chipjeinek gyártását lehetővé technológiát fejlesztik tovább. Így készülnek a jövő chipjei – Jövődíj az úttörőknek 2020. december. 26. 20:34