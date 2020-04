Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos áldozatok száma kettővel nőtt vasárnapra.\r

","shortLead":"Halálos áldozatok száma kettővel nőtt vasárnapra.\r

","id":"20200419_Mindossze_nyolc_uj_fertozottet_regisztraltak_DelKoreaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dabd3ec-56fd-4af6-808f-fd75284201b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Mindossze_nyolc_uj_fertozottet_regisztraltak_DelKoreaban","timestamp":"2020. április. 19. 10:16","title":"Mindössze nyolc új fertőzöttet regisztráltak Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89c60f4-fa1c-4631-9674-6cad02aae459","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A pacemaker a szívritmust szabályozza, az agyi defibrillátor az idegsejtek működésébe lehet képes beavatkozni. Magyar orvosok és mérnökök fejlesztik, amerikai segítséggel. Csak Magyarországon tízezrek életminőségén javíthat.\r

","shortLead":"A pacemaker a szívritmust szabályozza, az agyi defibrillátor az idegsejtek működésébe lehet képes beavatkozni. Magyar...","id":"20200419_2030ra_kesz_az_eszkoz_amely_megfekezi_az_epilepszias_rohamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b89c60f4-fa1c-4631-9674-6cad02aae459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56494bd5-0dd5-4264-aab8-5eb78dcdea3b","keywords":null,"link":"/360/20200419_2030ra_kesz_az_eszkoz_amely_megfekezi_az_epilepszias_rohamot","timestamp":"2020. április. 19. 12:00","title":"2030-ra lehet olyan eszközünk, amely leállítja az epilepsziás rohamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kartonpack vezetőségét azonnali hatállyal visszahívta a céghez kirendelt kormánybiztos.","shortLead":"A Kartonpack vezetőségét azonnali hatállyal visszahívta a céghez kirendelt kormánybiztos.","id":"20200418_Mar_le_is_valtottak_az_allami_felugyelet_ala_kerult_Kartonpack_vezetoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d872b64e-ef40-435b-b33d-d2bc35c79aee","keywords":null,"link":"/kkv/20200418_Mar_le_is_valtottak_az_allami_felugyelet_ala_kerult_Kartonpack_vezetoit","timestamp":"2020. április. 18. 12:23","title":"Már le is váltották az állami felügyelet alá került Kartonpack vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a kormányrendelet, amelynek értelmében nem kell megfizetniük a médiaszolgáltatási díjat.\r

\r

","shortLead":"Megjelent a kormányrendelet, amelynek értelmében nem kell megfizetniük a médiaszolgáltatási díjat.\r

\r

","id":"20200418_Nem_fog_elsotetulni_az_RTL_es_a_TV2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae015eb-a987-4b53-9021-9ef59428dc78","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Nem_fog_elsotetulni_az_RTL_es_a_TV2","timestamp":"2020. április. 18. 20:30","title":"Mentesült a díjfizetés alól az RTL és a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a72786-46bf-462c-bf45-f1fff0547edd","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az utóbbi években egyre többen száműzték a vegyszereket a háztartásukból, a koronavírus-járvány alatt azonban fokozottan ügyelni kell a takarításra is. Bár koronavírus ellen még nem tesztelték a természetes összetevőjű tisztítószereket, zölden is hatásosan fertőtleníthetünk.","shortLead":"Az utóbbi években egyre többen száműzték a vegyszereket a háztartásukból, a koronavírus-járvány alatt azonban...","id":"20200418_haztartas_koronavirus_fenntartahatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3a72786-46bf-462c-bf45-f1fff0547edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e689b5-1c24-4080-aeb3-5f734c98c295","keywords":null,"link":"/zhvg/20200418_haztartas_koronavirus_fenntartahatosag","timestamp":"2020. április. 18. 17:30","title":" Már a környezetbarát pelenkafertőtlenítő is fogy - zöld háztartási trükkök a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szekfű András Így filmeztünk 2 című interjúkötete mélyre ás a hazai filmtörténetben.","shortLead":"Szekfű András Így filmeztünk 2 című interjúkötete mélyre ás a hazai filmtörténetben.","id":"202016_konyv__nagy_filmek_nagy_sebek_szekfu_andras_igy_filmeztunk_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cf45cb-35d7-4ae2-9839-54f3b301e514","keywords":null,"link":"/360/202016_konyv__nagy_filmek_nagy_sebek_szekfu_andras_igy_filmeztunk_2","timestamp":"2020. április. 19. 14:10","title":"Korábban kiadatlan és kiadhatatlan történetek jelentek meg a magyar filmvilágról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3a90de-b6e2-47e2-a592-e95efd065be6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárják az ország fontos kirándulóhelyeit és parkjait a helyi önkormányzatok a koronavírus-járvány elleni védekezés miatt; fertőző hittérítőktől féltik az őslakosokat. Ezek a koronavírus-járvány hírei szombaton.","shortLead":"Lezárják az ország fontos kirándulóhelyeit és parkjait a helyi önkormányzatok a koronavírus-járvány elleni védekezés...","id":"20200418_Lezart_varosokkal_indul_a_hetvege__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b3a90de-b6e2-47e2-a592-e95efd065be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9339abbe-f859-4d84-a4a9-4d6685bbf59c","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Lezart_varosokkal_indul_a_hetvege__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 18. 07:25","title":"7 ezer halott az amerikai idősotthonokban - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A legjobb módszer a kivárás, azt gondoljuk, hogy a koronavírus-járvány okozta válság legfeljebb egy évig tart, s utána nagyon gyors lesz a krízis előtti szintre való visszatérés – véli Al-Hilal István, a Fidelity International befektetési alap közép-európai térséget vezető igazgatója. ","shortLead":"A legjobb módszer a kivárás, azt gondoljuk, hogy a koronavírus-járvány okozta válság legfeljebb egy évig tart, s utána...","id":"20200419_A_koronavirusvalsag_utan_Valaku_lehet_a_fellendules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c01ee2-53aa-4f34-a201-cef50aa36dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_A_koronavirusvalsag_utan_Valaku_lehet_a_fellendules","timestamp":"2020. április. 19. 12:50","title":"Al-Hilal István: A koronavírus-válság után gyors lehet a fellendülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]