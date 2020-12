Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az öttalálatos szelvények feladói viszont több mint félmilliót nyertek.","shortLead":"Az öttalálatos szelvények feladói viszont több mint félmilliót nyertek.","id":"20201227_hatos_lotto_sorsolas_nyeremeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1831f7-7c31-4096-8b7e-a493d99bccad","keywords":null,"link":"/elet/20201227_hatos_lotto_sorsolas_nyeremeny","timestamp":"2020. december. 27. 16:42","title":"Ma senki sem lett lottómilliomos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint megnehezítette az életet a járvány, de a tárcánál számos rendkívül fontos intézkedés született, amelyek könnyítettek rajta.\r

","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint megnehezítette az életet a járvány, de a tárcánál számos rendkívül fontos...","id":"20201227_kasler_miklos_emmi_video_evertekelo_oktatas_egeszsegugy_sport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad5b275-3623-4428-a73a-788ea5853db8","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_kasler_miklos_emmi_video_evertekelo_oktatas_egeszsegugy_sport","timestamp":"2020. december. 27. 22:09","title":"Kásler az évértékelőjében: Az egészségügyben 70 éves elmaradást kellett behoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4f878-b230-433c-8f8c-3a376adae656","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garázdasággal gyanúsítják a verekedőt.","shortLead":"Garázdasággal gyanúsítják a verekedőt.","id":"20201228_kozlekedesi_vita_verekedes_fonyod_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4f878-b230-433c-8f8c-3a376adae656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545d8979-d6f5-40e0-b653-6d9f2695fc3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_kozlekedesi_vita_verekedes_fonyod_rendorseg","timestamp":"2020. december. 28. 14:19","title":"Összevertek egy autóst, mert nem húzódott le elég gyorsan a szűk utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori tiszti főorvos szerint 3 millió embert kell beoltani Magyarországon.","shortLead":"Az egykori tiszti főorvos szerint 3 millió embert kell beoltani Magyarországon.","id":"20201228_falus_oltas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f6bafa-083c-4017-ba3d-74f2f9122bef","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_falus_oltas_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 14:14","title":"Falus: Akit beoltanak, az is képes lesz megfertőződni és átadni a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Solar Orbitert nem a Vénusz tanulmányozására tervezték, az egység a Naprendszerünk második bolygójánál is végzett néhány mérést.","shortLead":"Bár a Solar Orbitert nem a Vénusz tanulmányozására tervezték, az egység a Naprendszerünk második bolygójánál is végzett...","id":"20201228_solar_orbiter_venusz_napszonda_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708db3c7-8071-42d5-832e-490a652d8595","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_solar_orbiter_venusz_napszonda_urszonda","timestamp":"2020. december. 28. 18:03","title":"Először repült a Vénuszhoz a Naphoz küldött űrszonda, adatokat is küldött a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Logisztikai problémák merültek fel a Pfizer-BioNTech vakcinájának szállítása során Spanyolország és nyolc másik állam esetében. Olaszországban közben keveslik az első körben kapott mennyiséget. A Pfizer szerint szeptember végéig mind a 200 millió megrendelt adag oltást le fogják szállítani.\r

\r

","shortLead":"Logisztikai problémák merültek fel a Pfizer-BioNTech vakcinájának szállítása során Spanyolország és nyolc másik állam...","id":"20201228_koronavirusvakcina_pfizerbiontech_europai_bizottsag_eu_keses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62175f6f-675b-4b65-be45-a293657883a6","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_koronavirusvakcina_pfizerbiontech_europai_bizottsag_eu_keses","timestamp":"2020. december. 28. 18:10","title":"Késve érkezik nyolc uniós országba a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5084a1-45f5-498d-ab2f-34ecd9693baf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelemben soha nem volt még lehetőség arra, hogy egy, az 1900-as évek elején készült videót ennyire közel érezzünk magunkhoz. A YouTube-ra most sorra kerülnek fel az alaposan feljavított minőségű felvételek, de a történészek szerint ez nem biztos, hogy valóban jó dolog.","shortLead":"A történelemben soha nem volt még lehetőség arra, hogy egy, az 1900-as évek elején készült videót ennyire közel...","id":"20201228_youtube_tortenelem_4k_video_tortenelmi_videok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e5084a1-45f5-498d-ab2f-34ecd9693baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4527c264-1122-462c-becf-1910f599fd38","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_youtube_tortenelem_4k_video_tortenelmi_videok","timestamp":"2020. december. 28. 11:33","title":"Mindenki imádja a 4K-ra feljavított történelmi videókat – kivéve a történészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltóanyag szállítása december végéig, majd a következő hónapokban heti rendszerességgel folytatódik.","shortLead":"Az oltóanyag szállítása december végéig, majd a következő hónapokban heti rendszerességgel folytatódik.","id":"20201227_Vasarnap_az_EU_osszes_tagorszagaban_megkezdodik_a_koronavirus_elleni_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7aebda1-5476-4425-9856-d3174011f76a","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_Vasarnap_az_EU_osszes_tagorszagaban_megkezdodik_a_koronavirus_elleni_oltas","timestamp":"2020. december. 27. 09:00","title":"Vasárnap az EU összes tagországában megkezdődik a koronavírus elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]