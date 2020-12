Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d1f6d58-d76e-4f40-9133-d4181cd4d4ce","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Az egyik legizgalmasabb újságírói feladatom az volt az idén, hogy hét, a leggazdagabbak toplistáján szereplő üzletemberrel beszélgettem arról, hogyan érinti őket üzletileg és személyesen a koronavírus. A hvg.hu évvégi sorozatába a velük felvett beszélgetésekből szemezgettem.","shortLead":"Az egyik legizgalmasabb újságírói feladatom az volt az idén, hogy hét, a leggazdagabbak toplistáján szereplő...","id":"20201228_milliardosok_jarvany_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d1f6d58-d76e-4f40-9133-d4181cd4d4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008be9d2-824d-4354-af85-8375abb09548","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_milliardosok_jarvany_vege","timestamp":"2020. december. 28. 11:00","title":"Magyar milliárdosok, akik ugrásra készen várják a járvány végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint megnehezítette az életet a járvány, de a tárcánál számos rendkívül fontos intézkedés született, amelyek könnyítettek rajta.\r

","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint megnehezítette az életet a járvány, de a tárcánál számos rendkívül fontos...","id":"20201227_kasler_miklos_emmi_video_evertekelo_oktatas_egeszsegugy_sport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad5b275-3623-4428-a73a-788ea5853db8","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_kasler_miklos_emmi_video_evertekelo_oktatas_egeszsegugy_sport","timestamp":"2020. december. 27. 22:09","title":"Kásler az évértékelőjében: Az egészségügyben 70 éves elmaradást kellett behoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadb3843-0dd7-4108-acdb-285b549fa812","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lin Csivel a rendőrség szerint az egyik kollégája végzett.

","shortLead":"Lin Csivel a rendőrség szerint az egyik kollégája végzett.

","id":"20201228_lin_csi_sanghaj_rendorseg_mergezes_jatekfejleszto_netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cadb3843-0dd7-4108-acdb-285b549fa812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1055cc7-a4c9-44e5-bcbd-0d7061a85ddf","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_lin_csi_sanghaj_rendorseg_mergezes_jatekfejleszto_netflix","timestamp":"2020. december. 28. 11:45","title":"Megmérgezték a Trónok harca játék mögött álló kínai milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ott élőket arra szólították fel, hogy csak nagyon indokolt esetben hagyják el a kínai fővárost.","shortLead":"Az ott élőket arra szólították fel, hogy csak nagyon indokolt esetben hagyják el a kínai fővárost.","id":"20201227_koronavirus_jarvany_fertozes_peking_szigoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde097c7-d5c3-4652-89cd-f62bcdb1d649","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_koronavirus_jarvany_fertozes_peking_szigoritas","timestamp":"2020. december. 27. 20:13","title":"Új koronavírusos esetek után szigorítanak Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8250f5b-c91c-49f5-90d6-4f533ff7ed78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201227_kfconsole_samsung_surround_display_vodafone_hd_csatornak_koronavirus_terapia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8250f5b-c91c-49f5-90d6-4f533ff7ed78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6bc329-0eee-4415-9371-9eea746d8cb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201227_kfconsole_samsung_surround_display_vodafone_hd_csatornak_koronavirus_terapia","timestamp":"2020. december. 27. 12:03","title":"Ez történt: A KFC bejelentette, hogy kiad egy játékkonzolt, ami a csirkét is melegen tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Svédországban és Spanyolországban is azonosították a koronavírus Nagy-Britanniában felfedezett új változatát.","shortLead":"Svédországban és Spanyolországban is azonosították a koronavírus Nagy-Britanniában felfedezett új változatát.","id":"20201226_Tovabb_terjed_Europaban_a_jobban_fertozo_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a294cf-e48d-459e-a0c9-ada8b1ce6853","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Tovabb_terjed_Europaban_a_jobban_fertozo_koronavirus","timestamp":"2020. december. 26. 17:34","title":"Tovább terjed Európában a jobban fertőző koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori tiszti főorvos szerint 3 millió embert kell beoltani Magyarországon.","shortLead":"Az egykori tiszti főorvos szerint 3 millió embert kell beoltani Magyarországon.","id":"20201228_falus_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f6bafa-083c-4017-ba3d-74f2f9122bef","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_falus_oltas_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 14:14","title":"Falus: Akit beoltanak, az is képes lesz megfertőződni és átadni a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4f878-b230-433c-8f8c-3a376adae656","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garázdasággal gyanúsítják a verekedőt.","shortLead":"Garázdasággal gyanúsítják a verekedőt.","id":"20201228_kozlekedesi_vita_verekedes_fonyod_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4f878-b230-433c-8f8c-3a376adae656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545d8979-d6f5-40e0-b653-6d9f2695fc3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_kozlekedesi_vita_verekedes_fonyod_rendorseg","timestamp":"2020. december. 28. 14:19","title":"Összevertek egy autóst, mert nem húzódott le elég gyorsan a szűk utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]