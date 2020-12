Az Apple idei iPhone-szériája, a 12-es sorozat nem csak gyorsabb mobilokat hozott. Most először fordult elő, hogy a készülékek dobozában már nincs ott a töltőfej, azt ugyanis kihagyta a csomagolásból a cupertinói gyártó. A lépést elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázta a cég, illetve azzal, hogy a felhasználóik nagy részénél gyakran akad egy második töltő is, mondjuk egy korábbi vásárlásból.

A lépést több vállalat is furcsának találta. A kínai Xiaomi például úgy reagált, hogy ők biztosan semmit nem hagynak ki a dobozból. Ilyen ugyanis, írták, csak a rémálmukban fordulhatna elő, de ők nem hagyják, hogy a vásárlóikat rémálmok gyötörjék. Később azonban a Xiaominál is fordult állt be, ugyanis közölték: a környezetvédelem számukra is nagyon fontos, ezért jelentősen csökkentik a cég által felhasznált műanyagmennyiséget, de mindezt úgy, hogy a fogyasztónak nem kell lemondania a telefonjaikhoz járó töltőfejről.

Az Apple örök riválisa, a Samsung ugyancsak trollkodással nyitott, de a helyzet itt is változott azóta: a The Verge figyelt fel rá, hogy a dél-koreai vállalat bizonyos regionális oldalain már nem elérhető az a reklám, amelyben a töltőt kihagyó Apple-ön viccelődik a Samsung. Bár hivatalos magyarázat egyelőre nem érkezett, annak valószínűleg a hamarosan bemutatkozó Galaxy S21-hez lesz köze. Ugyanis igen nagy rá az esély, hogy ez a mobil is töltőfej nélkül kerül majd a boltokba.

A Samsung egyébként nem először kerül kommunikációs zavarba: amikor az Apple elkezdte kihagyni a telefonjaiból a jack-csatlakozót, a cég olyannyira viccesnek találta a dolgot, hogy több hirdetésben is az Apple-ön gúnyolódott. Aztán viszont a Samsung is belátta, hogy a csatlakozó elhagyása mégsem olyan rossz ötlet, és a később érkezett Galaxy Note10-ben már egyáltalán nem kapott helyet ez a csatlakozó. Az akkor mulatságosnak gondolt reklámokat még a Note10 bemutatója előtt törölte a cég.

