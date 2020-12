Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d235814-2c42-4e9e-ae4f-171e68bf59d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkét tűzoltó indult a túrázó segítségére.","shortLead":"Tizenkét tűzoltó indult a túrázó segítségére.","id":"20201230_gaja_volgy_sziklafal_tuzolto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d235814-2c42-4e9e-ae4f-171e68bf59d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c7b390-a964-4cd0-b7fc-5fc9e97a5c3b","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_gaja_volgy_sziklafal_tuzolto","timestamp":"2020. december. 30. 16:30","title":"A Gaja-völgyi sziklafalon ragadt egy férfi, a tűzoltók hozták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66472ed6-d54f-4f9e-9ea8-93e94bcb27d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten újabb 21 oltópont nyílik Magyarországon, az új körben már a háziorvosok is jelentkezhetnek a vakcináért. Az oltásoknál előfordulható allergiás reakciókra felkészültek, az allergiások esetében az oltóorvos dönt, hogy megkaphatják-e a koronavírus elleni szert.","shortLead":"A héten újabb 21 oltópont nyílik Magyarországon, az új körben már a háziorvosok is jelentkezhetnek a vakcináért...","id":"20201230_muller_cecilia_koronavirus_operatv_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66472ed6-d54f-4f9e-9ea8-93e94bcb27d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad73e30a-2ab4-4089-9141-b642c7644ff5","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_muller_cecilia_koronavirus_operatv_torzs","timestamp":"2020. december. 30. 13:06","title":"Müller: Még nem mutatták ki a brit vírusmutációt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11282a62-a1e8-407d-ba6e-0bd2336671a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Aláírta az EU és Nagy-Britannia kapcsolatait szabályozó egyezményt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője és Charles Michel az Európai Tanács elnöke. Boris Johnson brit miniszterelnök is szerdán írja alá az egyezményt, melyet a londoni parlament minden bizonnyal megszavaz. ","shortLead":"Aláírta az EU és Nagy-Britannia kapcsolatait szabályozó egyezményt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője...","id":"20201230_Barnier_a_Brexit_is_bizonyitja_nem_jo_otlet_az_EU_elhagyasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11282a62-a1e8-407d-ba6e-0bd2336671a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4a9d1-2ab4-42f7-a09e-477627767dc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_Barnier_a_Brexit_is_bizonyitja_nem_jo_otlet_az_EU_elhagyasa","timestamp":"2020. december. 30. 12:56","title":"Barnier: A Brexit is bizonyítja, nem jó ötlet az EU elhagyása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6d0734-6791-41bf-9599-dd0c5e1dd973","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan egy éve, hogy bejelentették a csúcsmodell érkezését, amire, úgy tűnik, már keveset kell várni. ","shortLead":"Lassan egy éve, hogy bejelentették a csúcsmodell érkezését, amire, úgy tűnik, már keveset kell várni. ","id":"20201230_A_BMW_reszlet_M5_CS","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a6d0734-6791-41bf-9599-dd0c5e1dd973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07112197-0b0e-4e39-a2f8-abcd55549c39","keywords":null,"link":"/cegauto/20201230_A_BMW_reszlet_M5_CS","timestamp":"2020. december. 30. 16:43","title":"A BMW M főnöke mutatott néhány részletet az eddigi legerősebb Ötösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d31ac9-6f78-44e2-b77b-e42a2a07d757","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapszemle.","shortLead":"Szubjektív lapszemle.","id":"202053_fagyasztott_orszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06d31ac9-6f78-44e2-b77b-e42a2a07d757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a567d1e-1d29-409c-b8e5-4636005c5883","keywords":null,"link":"/itthon/202053_fagyasztott_orszag","timestamp":"2020. december. 30. 09:15","title":"Dobszay János: Fagyasztott ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90f6d98-4a87-4e2a-83b9-8d14d41acb46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huth Gergely szerint nem hibáztak, csak figyelmeztetni akarták a Magyar Hangot.","shortLead":"Huth Gergely szerint nem hibáztak, csak figyelmeztetni akarták a Magyar Hangot.","id":"20201230_Feljelentette_Pesti_Sracok_Magyar_Hang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f90f6d98-4a87-4e2a-83b9-8d14d41acb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19304027-a2da-4e5e-8e30-2d7cfc88576b","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_Feljelentette_Pesti_Sracok_Magyar_Hang","timestamp":"2020. december. 30. 21:09","title":"Feljelentette a Pesti Srácok főszerkesztőjét a pedofíliával vádolt újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő jelentést kért a földrengés magyarországi hatásairól, az esetleges károkról.","shortLead":"A magyar kormányfő jelentést kért a földrengés magyarországi hatásairól, az esetleges károkról.","id":"20201229_orban_viktor_segitseg_horvatorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36077a46-b02c-4e6d-a75b-50eda292dcf1","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_orban_viktor_segitseg_horvatorszag","timestamp":"2020. december. 29. 18:40","title":"Orbán segítséget ajánlott fel Horvátországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy denveri fiatal férfinál mutatták ki a koronavírusnak azt a törzsét, amelyet eddig európai országokban azonosítottak. Most keresik, honnan kaphatta el, ha nem járt sehol, ahol már felbukkant a fertőzőbb koronavírus-variáns.","shortLead":"Egy denveri fiatal férfinál mutatták ki a koronavírusnak azt a törzsét, amelyet eddig európai országokban...","id":"20201230_usa_koronavirus_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a422aa-bb50-48c8-a9fc-421958c03238","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_usa_koronavirus_mutacio","timestamp":"2020. december. 30. 05:34","title":"Az Egyesült Államokat is elérte a koronavírus új mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]