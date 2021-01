Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"12 óra alatt nem kevesebb, mint 219 gyorshajtót mértek be a rendőrök a III. kerületben.","shortLead":"12 óra alatt nem kevesebb, mint 219 gyorshajtót mértek be a rendőrök a III. kerületben.","id":"20210103_Rekordot_dontott_a_gyorshajtasok_szama_Obudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608754d9-a53a-491f-8a02-4a15c8ca5af9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210103_Rekordot_dontott_a_gyorshajtasok_szama_Obudan","timestamp":"2021. január. 03. 10:42","title":" Még a rendőrök is megdöbbentek, annyi gyorshajtót fogtak Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Akár börtön is járhat a hálapénzért, de jobban keresnek majd az orvosok. Idővel azonban a körmükre néznek a másodállások miatt, és a tb-t nem fizetők még a sürgősségi ellátásért is fizethetnek. Ezek a változások jönnek az új évben az egészségügyben.","shortLead":"Akár börtön is járhat a hálapénzért, de jobban keresnek majd az orvosok. Idővel azonban a körmükre néznek...","id":"20210104_egeszsegugy_valtozasok_2021re_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1ace3b-d440-48b5-b430-ebebc62f9636","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_egeszsegugy_valtozasok_2021re_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. január. 04. 11:20","title":"Hálapénzért börtön jár, százezrek pedig fizethetnek majd az ellátásért – ilyen változások jönnek az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Katasztrófának nevezte a kormányfő a történteket, de arról még nem beszélt, hogy kik lehettek az elkövetők.","shortLead":"Katasztrófának nevezte a kormányfő a történteket, de arról még nem beszélt, hogy kik lehettek az elkövetők.","id":"20210104_niger_terrortamadas_aldozatok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bbe92b-990b-490f-9523-acaca29e5034","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_niger_terrortamadas_aldozatok_szama","timestamp":"2021. január. 04. 05:35","title":"Terrortámadás Nigerben: már száznál tart a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f11d03-6543-4159-aefe-cf02484a9d52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben Ukrajnából érkeznek hozzánk. A bevándorlók főként munka és tanulás céljából jönnek.","shortLead":"A legtöbben Ukrajnából érkeznek hozzánk. A bevándorlók főként munka és tanulás céljából jönnek.","id":"20210105_kulfoldiek_bevandorlok_magyarorszag_munkavallalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f11d03-6543-4159-aefe-cf02484a9d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e79940c-f002-4673-a722-17ea994c87bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_kulfoldiek_bevandorlok_magyarorszag_munkavallalas","timestamp":"2021. január. 05. 06:15","title":"Tavaly már 200 ezer külföldi élt tartósan Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártpreferenciákat vizsgáló felmérések átlagát elemző 444.hu szerint, ha most lenne az országgyűlési választás, akkor 57 százalékos parlamenti Fidesz–KDNP-többséget hozna. ","shortLead":"A pártpreferenciákat vizsgáló felmérések átlagát elemző 444.hu szerint, ha most lenne az országgyűlési választás, akkor...","id":"20210104_kozvelemenykutatasok_kritikaja_ellenzek_nem_biztos_hogy_vezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8692fd83-3b4f-4bf4-b6fb-2a1b2fc40f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_kozvelemenykutatasok_kritikaja_ellenzek_nem_biztos_hogy_vezet","timestamp":"2021. január. 04. 13:31","title":"Hiába vezet az ellenzék a közvélemény-kutatások szerint, így is fideszes parlamenti többséget hozhatna egy választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Németországban azon gondolkoztak, hogy késleltetik a második oltást, Dániában már ki is terjesztették a két adag beadása közötti intervallumot.","shortLead":"Németországban azon gondolkoztak, hogy késleltetik a második oltást, Dániában már ki is terjesztették a két adag...","id":"20210104_PfizerBioNTech_oltas_masodik_adag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c77398e-5408-4998-8b19-2bee84890fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_PfizerBioNTech_oltas_masodik_adag","timestamp":"2021. január. 04. 20:49","title":"Pfizer/BioNTech: Ha a javasoltnál később adják be a második adagot, nem biztos, hogy hatékony lesz a védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora formátumra cseréli. Az intézkedésnek meg is lett az eredménye, itthon és globálisan is.","shortLead":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora...","id":"20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62046e9-3c52-42d5-ac67-1dc0ccafa008","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","timestamp":"2021. január. 04. 16:33","title":"Már 1,6 tonna műanyagot spórolt a Vodafone csupán azzal, hogy megfelezte a SIM-kártyák tartóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január elsejével öt magyarországi autópálya-szakasz használata vált díjkötelessé.","shortLead":"Január elsejével öt magyarországi autópálya-szakasz használata vált díjkötelessé.","id":"20210103_Tudtahogy_ezeken_az_utakon_2021ben_mar_fizetni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02faf579-b7dc-47de-af40-198d1a477331","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Tudtahogy_ezeken_az_utakon_2021ben_mar_fizetni_kell","timestamp":"2021. január. 03. 17:43","title":"Tudta, hogy ezeken az utakon már fizetni kell 2021-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]