Windows van a gépén? Már most beállíthatja az új Start menüt

[{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nap alatt széttört Kanada utolsó érintetlen selfjege. Nem is nagyon maradt már selfjég az Északi-sarkon. A legnagyobb letört jéghegy akkora, mint Manhattan, ha sodródni kezd, semmi sem állhatja útját.","shortLead":"Egy nap alatt széttört Kanada utolsó érintetlen selfjege. Nem is nagyon maradt már selfjég az Északi-sarkon...","id":"20200808_A_felmelegedes_ujabb_hatalmas_gyomrost_vitt_be_az_Eszakisarkon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71348e1f-f5bf-4a81-9be4-c8e28d3c091b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200808_A_felmelegedes_ujabb_hatalmas_gyomrost_vitt_be_az_Eszakisarkon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 13:54","title":"A felmelegedés újabb hatalmas gyomrost vitt be az Északi-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20481031-59f3-4456-869e-b887429c0f13","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium szerint megkezdődött a gazdasági kilábalás, a leginkább a járulékkedvezménnyel élnek a magyar cégek.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium szerint megkezdődött a gazdasági kilábalás, a leginkább a járulékkedvezménnyel élnek a magyar...","id":"20200809_Izer_Norbert_191_ezer_ember_munkajat_biztositotta_juniusban_adokedvezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20481031-59f3-4456-869e-b887429c0f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c3d794-a367-43c1-92e5-36eb89ffcd92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Izer_Norbert_191_ezer_ember_munkajat_biztositotta_juniusban_adokedvezmeny","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:21","title":"191 ezer foglalkoztatott után érvényesítettek adókedvezményt júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf654447-ae37-4afa-ad64-941931e1a485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg sem érkezett a bejelentés, máris elfogták a velencei korzón a strandtolvajokat a rendőrök. A táskából hiányzó pénzt a melltartójába dugta az egyik elkövető.","shortLead":"Meg sem érkezett a bejelentés, máris elfogták a velencei korzón a strandtolvajokat a rendőrök. A táskából hiányzó pénzt...","id":"20200809_Tobb_szazezer_forintnyi_erteket_loptak_a_torolkozo_ala_rejtett_taskabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf654447-ae37-4afa-ad64-941931e1a485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654d66a-22c3-45f6-8d50-f2cb6dafd70d","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Tobb_szazezer_forintnyi_erteket_loptak_a_torolkozo_ala_rejtett_taskabol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:27","title":"Több százezer forintnyi értékkel loptak el egy törölköző alá rejtett táskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb2cfed-77db-4654-8394-613933f11d0a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Akármi is legyen a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztás végeredménye, az biztos, hogy az 1994 óta diktatórikus eszközökkel kormányzó Alekszandr Lukasenko nevével fémjelzett rezsim már sohasem lesz olyan, mint a „békeidőkben” volt. Az ellenzéknek most először van esélye az áttörésre és komoly csalások nélkül nem lehet szavatolni Lukasenko „győzelmét”.","shortLead":"Akármi is legyen a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztás végeredménye, az biztos, hogy az 1994 óta diktatórikus...","id":"20200808_Olyasmi_tortenhet_Feheroroszorszagban_amire_meg_sohasem_volt_pelda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cb2cfed-77db-4654-8394-613933f11d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ea26f7-4969-46bb-bab6-aef5f2a64f49","keywords":null,"link":"/vilag/20200808_Olyasmi_tortenhet_Feheroroszorszagban_amire_meg_sohasem_volt_pelda","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:00","title":"Olyasmi történhet Fehéroroszországban, amire még sohasem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16073005-d354-49a1-8242-edebd4f5ff66","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, az ötödik.

","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200809_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__otodik_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16073005-d354-49a1-8242-edebd4f5ff66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbb069c-01d3-4f5d-8cdd-1a6b8ca155be","keywords":null,"link":"/kultura/20200809_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__otodik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:04","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – ötödik nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272d47fe-046f-44cb-87ad-5cdfcd2c7858","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bővült azon tevékenységi körök listája, amelyek alapján egy magyar cég stratégiai jelentőségű ágazatba tartozónak tekinthető, és így a koronavírus-válság káros hatásaitól megvédendő.","shortLead":"Bővült azon tevékenységi körök listája, amelyek alapján egy magyar cég stratégiai jelentőségű ágazatba tartozónak...","id":"20200808_A_banyaszatot_is_vedelmezi_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=272d47fe-046f-44cb-87ad-5cdfcd2c7858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d38957-4150-4935-ade7-a8cb51e2b9b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_A_banyaszatot_is_vedelmezi_a_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:58","title":"A bányászatot is védelmezi a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amerikai Egyesült Államokban arra figyelmeztetnek a hatóságok, hogy ne igyanak az emberek kézfertőtlenítőt, mert vakságot okoz, de bele is lehet halni a mérgezésbe. Egyre több a halálos áldozat.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államokban arra figyelmeztetnek a hatóságok, hogy ne igyanak az emberek kézfertőtlenítőt, mert...","id":"20200809_Egyre_tobben_halnak_bele_az_USAban_hogy_kezfertotlenitot_isznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8681e9c-0aa9-49f6-a585-a895ce2f7125","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Egyre_tobben_halnak_bele_az_USAban_hogy_kezfertotlenitot_isznak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:11","title":"Egyre többen halnak bele az USA-ban abba, hogy kézfertőtlenítőt isznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központban háromszoros áron végezték a hazautazók tesztelését. ","shortLead":"A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központban háromszoros áron végezték a hazautazók tesztelését. ","id":"20200809_Szunetel_a_kozel_100_ezres_PCRteszteles_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df90ef8-8774-44d9-b201-9b1e67018c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Szunetel_a_kozel_100_ezres_PCRteszteles_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:05","title":"Szünetel a közel 100 ezerbe kerülő PCR-tesztelés Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]