[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Orvosi Kamara szerint az orvosok többsége nem írná alá az új jogviszonyt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Orvosi Kamara szerint az orvosok többsége nem írná alá az új jogviszonyt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201029_Radar360_Kijarasi_tilalom_Amerikaban_a_zavargasok_Europaban_a_virus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff096fab-5209-4e42-a6a7-29d532d47b31","keywords":null,"link":"/360/20201029_Radar360_Kijarasi_tilalom_Amerikaban_a_zavargasok_Europaban_a_virus_miatt","timestamp":"2020. október. 29. 08:04","title":"Radar360: Kijárási tilalom Amerikában a zavargások, Európában a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3f2900-ad86-45d2-82fd-fac66e7e91ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig soha nem látott archív anyagok kerültek a filmbe.","shortLead":"Eddig soha nem látott archív anyagok kerültek a filmbe.","id":"20201029_Nem_tudott_leallni__itt_az_elozetese_a_Frank_Zapparol_szolo_dokumentumfilmnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e3f2900-ad86-45d2-82fd-fac66e7e91ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c89e78-2652-4a2c-9938-c048ccea7c22","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Nem_tudott_leallni__itt_az_elozetese_a_Frank_Zapparol_szolo_dokumentumfilmnek","timestamp":"2020. október. 29. 12:38","title":"„Nem tudott leállni” – itt az előzetese a Frank Zappáról szóló dokumentumfilmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. október. 28. 15:30","title":"Valóban az értintésmentes fizetés a legbiztonságosabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b354c-6f82-492f-9441-91187b403a05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ráncfelvarrás egy új szabadidő-autó hangulatú kivitelt is magával hozott. ","shortLead":"A ráncfelvarrás egy új szabadidő-autó hangulatú kivitelt is magával hozott. ","id":"20201028_felfrissult_a_remek_arertek_aranyu_fiat_tipo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b354c-6f82-492f-9441-91187b403a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e9cf41-1d0f-4ae7-829c-7d076cec29a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_felfrissult_a_remek_arertek_aranyu_fiat_tipo","timestamp":"2020. október. 28. 09:21","title":"Felfrissült a remek ár/érték arányú Fiat Tipo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Élesítette a YouTube-hoz kitalált új fejlesztéseit a Google. Egyik hasznosabb, mint a másik, a céljuk pedig közös: egyszerűbb használatot hoznak.","shortLead":"Élesítette a YouTube-hoz kitalált új fejlesztéseit a Google. Egyik hasznosabb, mint a másik, a céljuk pedig közös...","id":"20201029_youtube_mobil_funkciok_gesztusvezerles_feliratok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0980c9ae-78d6-40b2-b706-358b12408f97","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_youtube_mobil_funkciok_gesztusvezerles_feliratok","timestamp":"2020. október. 29. 08:03","title":"Nyissa meg a YouTube-ot a mobilján, öt új funkciót is talál benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79399c5-d73b-48dc-81b3-c00d4ada905a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előterjesztést benyújtó Tóth Kálmán az '56-os hősökhöz hasonlította az egyetem diákjait.","shortLead":"Az előterjesztést benyújtó Tóth Kálmán az '56-os hősökhöz hasonlította az egyetem diákjait.","id":"20201029_Hatarozat_szinmuveszeti_szombathelyi_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e79399c5-d73b-48dc-81b3-c00d4ada905a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8550d0-e4c2-4eb7-a4d2-70d490810328","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Hatarozat_szinmuveszeti_szombathelyi_onkormanyzat","timestamp":"2020. október. 29. 16:10","title":"Határozatban állt ki a színművészetis hallgatók mellett a szombathelyi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa1421b-cb4f-4452-bce5-971d2dca3bb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"6 milliárd forintért vásárolt új buszokat a kormány a fővárosnak.","shortLead":"6 milliárd forintért vásárolt új buszokat a kormány a fővárosnak.","id":"20201027_60_uj_mercedes_buszt_kapott_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aa1421b-cb4f-4452-bce5-971d2dca3bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59735ae-8024-4ed9-8aa1-e1c444cfb44f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_60_uj_mercedes_buszt_kapott_budapest","timestamp":"2020. október. 27. 18:26","title":"60 új Mercedes busszal lepte meg a kormány Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 107-en haltak meg az országban a betegség miatt, így már közel 6700 elhunytról tudni.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 107-en haltak meg az országban a betegség miatt, így már közel 6700 elhunytról tudni.","id":"20201028_Negy_honapos_csecsemo_elhunyt_koronavirus_Romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7fce89-9988-4178-900b-db61a5fa5de1","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Negy_honapos_csecsemo_elhunyt_koronavirus_Romania","timestamp":"2020. október. 28. 17:57","title":"Egy négy hónapos csecsemő is elhunyt koronavírusban Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]