Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2357c1e9-0090-4061-b760-a01a250e1df5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Jair Bolsonaro elnök hivatalba lépése óta 48 százalékot romlott ez a statisztika.","shortLead":"Jair Bolsonaro elnök hivatalba lépése óta 48 százalékot romlott ez a statisztika.","id":"20210104_brazilia_erdotuz_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2357c1e9-0090-4061-b760-a01a250e1df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312d4709-2626-4e0c-961f-f4de1c8ab7f2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210104_brazilia_erdotuz_klimavaltozas","timestamp":"2021. január. 04. 13:47","title":"Tízéves csúcsot ért el az erdőtüzek száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f9b61e-32a3-4f81-bfb3-0050b6721bb8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legnagyobb bevételű amerikai filmek női rendezőinek aránya 2020-ban rekordot ért el, de ez még így is csak 16 százalék.



","shortLead":"A legnagyobb bevételű amerikai filmek női rendezőinek aránya 2020-ban rekordot ért el, de ez még így is csak 16...","id":"20210104_Tovabbra_is_a_ferfiak_mufaja_filmezes_de_van_nemi_elorelepes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49f9b61e-32a3-4f81-bfb3-0050b6721bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbe3128-412d-4d1b-bb69-8e161ad78297","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_Tovabbra_is_a_ferfiak_mufaja_filmezes_de_van_nemi_elorelepes","timestamp":"2021. január. 04. 09:07","title":"Továbbra is a férfiak műfaja a filmezés, de van némi előrelépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7357fab-2ce8-46ad-8c60-c62a8d859c81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ír állami televízió nem győzött bocsánatot kérni, miután a szilveszteri műsoruk egyik poénja miatt felháborodott levelek özönét kapták.","shortLead":"Az ír állami televízió nem győzött bocsánatot kérni, miután a szilveszteri műsoruk egyik poénja miatt felháborodott...","id":"20210104_Isten_nevet_vettek_a_szajukra_a_humoristak_lett_is_belole_botrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7357fab-2ce8-46ad-8c60-c62a8d859c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c266a83b-5a9e-4298-bf57-0b30a19dbf6d","keywords":null,"link":"/elet/20210104_Isten_nevet_vettek_a_szajukra_a_humoristak_lett_is_belole_botrany","timestamp":"2021. január. 04. 10:33","title":"Isten nevét vették a szájukra a humoristák, lett is belőle botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint az euróövezethez való csatlakozás nem oldja meg a versenyképességi és hatékonysági problémákat.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint az euróövezethez való csatlakozás nem oldja meg a versenyképességi és hatékonysági...","id":"20210104_Varga_Mihaly_Magyarorszag_versenykepesseget_ne_az_eurotol_varjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605125db-ba71-47bd-b15f-5f3a6a041dc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_Varga_Mihaly_Magyarorszag_versenykepesseget_ne_az_eurotol_varjuk","timestamp":"2021. január. 04. 10:21","title":"Varga Mihály: Magyarország versenyképességét ne az eurótól várjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jack Ma októberben élesen bírálta a kínai állam gazdaságpolitikáját. Azóta eltűnt a nyilvánosság elől.","shortLead":"Jack Ma októberben élesen bírálta a kínai állam gazdaságpolitikáját. Azóta eltűnt a nyilvánosság elől.","id":"20210104_kina_allam_gazdasag_jack_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b8a5d7-9ae1-43d5-9a67-a18763e2df5f","keywords":null,"link":"/kkv/20210104_kina_allam_gazdasag_jack_ma","timestamp":"2021. január. 04. 10:49","title":"Eltűnt az Alibaba alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai mozis piac negyven éve nem állt ennyire borzalmasan, még Kína is meg tudta előzni Hollywoodot.","shortLead":"Az amerikai mozis piac negyven éve nem állt ennyire borzalmasan, még Kína is meg tudta előzni Hollywoodot.","id":"20210103_mozi_usa_kina_gazdasagi_valsag_filmes_piac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461e665b-105b-4a6f-8bbf-f9c0e6f1b397","keywords":null,"link":"/kultura/20210103_mozi_usa_kina_gazdasagi_valsag_filmes_piac","timestamp":"2021. január. 03. 19:10","title":"Úgy beszakadt a mozis piac, hogy még a Mindörökké rosszfiúkat is lenyomta egy kínai háborús film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7dc49a7-53a7-4f03-92f6-19826acd67b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlanul gyorsan elfogadta a szentatya a belarusz egyházfő lemondását, aki felbőszítette Lukasenkát.","shortLead":"Szokatlanul gyorsan elfogadta a szentatya a belarusz egyházfő lemondását, aki felbőszítette Lukasenkát.","id":"20210103_Ferenc_papa_engedett_Lukasenkanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7dc49a7-53a7-4f03-92f6-19826acd67b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11abccc-56ea-49f2-907c-e89d3da01f86","keywords":null,"link":"/elet/20210103_Ferenc_papa_engedett_Lukasenkanak","timestamp":"2021. január. 03. 19:50","title":"Lukasenka még a pápát is bezsarolta?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c24a0a-099c-4576-a8a5-0e0e2a232717","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Gruenert és feleségét síelés közben, a dél-tiroli Schnalstalnál sodorta el a lavina.","shortLead":"Michael Gruenert és feleségét síelés közben, a dél-tiroli Schnalstalnál sodorta el a lavina.","id":"20210104_lavina_vegzett_raiffeisen_volt_igazgatojaval_ausztria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61c24a0a-099c-4576-a8a5-0e0e2a232717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3ac633-65f2-461c-a115-a5badc2bc20b","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_lavina_vegzett_raiffeisen_volt_igazgatojaval_ausztria","timestamp":"2021. január. 04. 06:41","title":"Lavina végzett a Raiffeisen Bank volt igazgatójával Dél-Tirolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]