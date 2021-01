Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két éve történt gyújtogatás nyomán egy férfi meghalt, a kollégiumot pedig le kellett bontani.","shortLead":"A két éve történt gyújtogatás nyomán egy férfi meghalt, a kollégiumot pedig le kellett bontani.","id":"20210105_raday_utcai_kollegium_gyujtogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef04756e-58a8-493e-b464-85feff9ee511","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_raday_utcai_kollegium_gyujtogatas","timestamp":"2021. január. 05. 11:28","title":"Akár 10-15 évet is kaphatnak a Ráday utcai kollégiumot felgyújtó fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január 1-jén a sípályák is kinyitottak, de a felvonók használatát negatív PCR-teszthez kötik.","shortLead":"Január 1-jén a sípályák is kinyitottak, de a felvonók használatát negatív PCR-teszthez kötik.","id":"20210104_koronavirus_jarvany_szlovenia_edzoterem_uszoda_sipalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c5b335-a481-47fd-aaeb-8cdc5a9fada3","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_koronavirus_jarvany_szlovenia_edzoterem_uszoda_sipalya","timestamp":"2021. január. 04. 17:59","title":"Kinyithatnak az edzőtermek és az uszodák Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681ef76c-5b92-46f6-9cdd-80c652bdb7c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple december elején bemutatott fejhallgatója eredendően sem tartozik az olcsó eszközök közé, azonban jön egy olyan változata, amelynek az árcédulájára az eredeti összeg sokszorosa kerül.","shortLead":"Az Apple december elején bemutatott fejhallgatója eredendően sem tartozik az olcsó eszközök közé, azonban jön egy olyan...","id":"20210105_apple_airpods_max_fejhallgato_arany_kiadas_caviar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681ef76c-5b92-46f6-9cdd-80c652bdb7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4cb3ff-1118-45d8-b5fd-0341676aa0e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_apple_airpods_max_fejhallgato_arany_kiadas_caviar","timestamp":"2021. január. 05. 11:33","title":"Drágának tartja az Apple-féle AirPods Maxet? Akkor mit szól a 32 milliós változatához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Deutsch-Lazsányi Erika a ritmikusgimnasztika-szakosztályt vezeti.","shortLead":"Deutsch-Lazsányi Erika a ritmikusgimnasztika-szakosztályt vezeti.","id":"20210105_Deutsch_Tamas_MTK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa2c72f-6445-42e3-8c51-7628b5212ff7","keywords":null,"link":"/sport/20210105_Deutsch_Tamas_MTK","timestamp":"2021. január. 05. 20:14","title":"A klubelnök, Deutsch Tamás felesége nyerte az év edzője díjat az MTK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e553f3d-94bc-4361-bc2c-94ff29b5ebeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német prémiumgyártó zászlóshajó kategóriás szedánja négy év után frissítésen esik át.","shortLead":"A német prémiumgyártó zászlóshajó kategóriás szedánja négy év után frissítésen esik át.","id":"20210106_elso_kemfotokon_a_megujulo_audi_a8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e553f3d-94bc-4361-bc2c-94ff29b5ebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d07a5ee-6523-49c9-a894-3a67ab91ea49","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_elso_kemfotokon_a_megujulo_audi_a8","timestamp":"2021. január. 06. 06:41","title":"Első kémfotókon a megújuló Audi A8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megalapozatlan és tudománytalan hírek rontják a védőoltásba vetett bizalmat – írják az MTA tudósai.","shortLead":"Megalapozatlan és tudománytalan hírek rontják a védőoltásba vetett bizalmat – írják az MTA tudósai.","id":"20210105_mta_koronavirus_vedooltas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b2c51f-a71c-4967-ab5a-835c157e0e5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_mta_koronavirus_vedooltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 05. 15:55","title":"50 akadémiai professzor állt ki a védőoltások mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0660158f-b801-4264-ae14-48af85860d26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó komoly szabadidő-autós terveket vázolt fel.","shortLead":"Az olasz gyártó komoly szabadidő-autós terveket vázolt fel.","id":"20210105_nem_egy_hanem_harom_suv_erkezik_a_ferraritol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0660158f-b801-4264-ae14-48af85860d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9e3306-507c-4f71-aa25-d6a8da9e422e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_nem_egy_hanem_harom_suv_erkezik_a_ferraritol","timestamp":"2021. január. 05. 09:21","title":"Nem egy, hanem három SUV érkezik a Ferraritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Totális zárlat Angliában, Orbánék nem értik, mi a gond az \"asszonysággal\", ősszel kilőhet a gazdaság, szakszervezet a Google-nél. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Totális zárlat Angliában, Orbánék nem értik, mi a gond az \"asszonysággal\", ősszel kilőhet a gazdaság, szakszervezet...","id":"20210105_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d53f34-41fc-4eba-a3e1-fd3d38d4de57","keywords":null,"link":"/360/20210105_Radar360","timestamp":"2021. január. 05. 08:00","title":"Radar360: Láthatóan romlik az európai járványhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]