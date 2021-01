Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9199671e-feb2-4701-9004-a22bdb0b81d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú kocsik a piac kétharmadát tudhatják magukénak.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú kocsik a piac kétharmadát tudhatják magukénak.","id":"20210106_10bol_mar_kozel_9_eladott_uj_auto_konnektoros_Norvegiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9199671e-feb2-4701-9004-a22bdb0b81d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4393d81-65b5-4b63-accd-1d44480ea577","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_10bol_mar_kozel_9_eladott_uj_auto_konnektoros_Norvegiaban","timestamp":"2021. január. 06. 07:59","title":"10-ből már közel 9 eladott új autó konnektoros Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2021. január. 06. 14:30","title":"Üzleti tranzakciók és új felmerülő kérdések:ezekre érdemes figyelni a vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert gyermekorvos a fővárosi oltópontokat hívta végig, de nem sikerült jelentkeznie a vakcináért.","shortLead":"Az ismert gyermekorvos a fővárosi oltópontokat hívta végig, de nem sikerült jelentkeznie a vakcináért.","id":"20210105_novak_hunor_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02b6553-51a8-4d9c-b715-cd1a9bd611a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_novak_hunor_oltas","timestamp":"2021. január. 05. 16:56","title":"Novák Hunor megpróbált jelentkezni oltásra, de már a telefonálásnál elakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Sopron és Fertőszentmiklós között leállt a vasúti forgalom, vonatpótló buszok közlekednek.","shortLead":"Sopron és Fertőszentmiklós között leállt a vasúti forgalom, vonatpótló buszok közlekednek.","id":"20210106_intercity_gazolas_pinnye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf92abe-6229-48da-b19b-ba6953c10b93","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_intercity_gazolas_pinnye","timestamp":"2021. január. 06. 10:19","title":"Halálra gázolt egy embert az Intercity a pinnyei vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi korábbi miniszterét tavaly ősszel választották meg püspöknek.","shortLead":"Az Emmi korábbi miniszterét tavaly ősszel választották meg püspöknek.","id":"20210106_balog_zoltan_puspok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4325a66c-ce4b-4b27-b6c4-e81bb4a6dfa1","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_balog_zoltan_puspok","timestamp":"2021. január. 06. 16:25","title":"Január végén iktatják be püspökként Balog Zoltánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88795c9f-37b6-44d3-aa77-263fd6673138","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január 12-éig összesen 64 ezer vakcina beadását tervezik Bécsben.","shortLead":"Január 12-éig összesen 64 ezer vakcina beadását tervezik Bécsben.","id":"20210106_Orszagos_oltas_Ausztria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88795c9f-37b6-44d3-aa77-263fd6673138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299a94dc-2e26-44aa-906a-3bef47fd5171","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Orszagos_oltas_Ausztria","timestamp":"2021. január. 06. 14:08","title":"Előbbre hozták az országos oltás kezdetét Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adce2bb0-6f48-4108-bcc2-d16758437f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újgenerációs konzolok elég nagyok, így nem férnek be mindenhova. A svéd bútoróriás ezen igyekszik segíteni egy kreatív megoldással.","shortLead":"Az újgenerációs konzolok elég nagyok, így nem férnek be mindenhova. A svéd bútoróriás ezen igyekszik segíteni...","id":"20210105_konzol_ps5_xbox_series_x_ikea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adce2bb0-6f48-4108-bcc2-d16758437f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9014e5d6-5397-48fb-853b-6acf66d6b480","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_konzol_ps5_xbox_series_x_ikea","timestamp":"2021. január. 05. 12:03","title":"Kartonkonzolokkal segíti a PS5 és az új Xbox vásárlóit az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543ae3e2-6e08-4d9a-a7e5-a1f38d803263","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint 26 ezer zöld rendszámos autó van már forgalomban, de úgy tűnik, a plug-in hibridektől visszavehetik ezt a kedvezményt. ","shortLead":"Több mint 26 ezer zöld rendszámos autó van már forgalomban, de úgy tűnik, a plug-in hibridektől visszavehetik ezt...","id":"20210106_Hamarosan_bucsuzhatnak_a_konnektoros_hibridek_a_zold_rendszamtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=543ae3e2-6e08-4d9a-a7e5-a1f38d803263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5194bc74-0478-45d5-97a1-69f36c2eae9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_Hamarosan_bucsuzhatnak_a_konnektoros_hibridek_a_zold_rendszamtol","timestamp":"2021. január. 06. 09:39","title":"Hamarosan búcsúzhatnak a konnektoros hibridek a zöld rendszámtól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]