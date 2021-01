Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Unión belüli demokrácia helyzete közvetlen kapcsolatban van az Egyesült Államokban zajló eseményekkel. Ezért a liberális demokrácia megvédelmezése érdekében szükség lenne egy demokráciát erősítő Marhsall-tervre – javasolta Heiko Maas német külügyminiszter, miután Donald Trump amerikai elnök hívei megrohamozták a washingtoni Capitolium épületét.","shortLead":"Az Európai Unión belüli demokrácia helyzete közvetlen kapcsolatban van az Egyesült Államokban zajló eseményekkel. Ezért...","id":"20210109_Marshallterv_a_demokraciaert__ezt_javasolja_Nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ebdd5c-4bb9-47bd-a450-fd2f540dc631","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Marshallterv_a_demokraciaert__ezt_javasolja_Nemetorszag","timestamp":"2021. január. 09. 18:52","title":"Marshall-terv a demokráciáért – ezt javasolja Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Helyenként napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban mínusz 10 Celsius-fok körüli értékekre is számítani kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"Helyenként napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban mínusz 10 Celsius-fok körüli...","id":"20210110_Hoszallingozas_napsutes_homerseklet_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60033e55-48f5-4ba8-bcd7-fbeadf1894ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Hoszallingozas_napsutes_homerseklet_idojaras","timestamp":"2021. január. 10. 15:53","title":"Hószállingózás várható a jövő héten, de azért a nap is kisüthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóban kiseprűzhetik-e a demokraták hivatali idejének lejárta előtt Donald Trumpot, vagy ez csak pávatánc? A január 6-i példátlan amerikai események utóéletetét Nagy Gáborral, a HVG újságírójával elemeztük a Fülkében. ","shortLead":"Valóban kiseprűzhetik-e a demokraták hivatali idejének lejárta előtt Donald Trumpot, vagy ez csak pávatánc? A január...","id":"20210109_Fulke_Ostrom_utan_Amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75405817-70ea-45e1-bab9-21718fe9d082","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Fulke_Ostrom_utan_Amerika","timestamp":"2021. január. 09. 07:00","title":"Fülke: Ostrom után Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499e64c1-c717-4ff3-a945-c432a03b1d2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapítványi fenntartásról zajló tárgyalásokat belső levélben erősítette meg a rektor és a kancellár. ","shortLead":"Az alapítványi fenntartásról zajló tárgyalásokat belső levélben erősítette meg a rektor és a kancellár. ","id":"20210109_Targyal_a_modellvaltasrol_a_Pecsi_Tudomanyegyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=499e64c1-c717-4ff3-a945-c432a03b1d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e260aee-922c-4d46-8a45-1caf451dd2e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Targyal_a_modellvaltasrol_a_Pecsi_Tudomanyegyetem","timestamp":"2021. január. 09. 09:58","title":"Tárgyal a modellváltásról a Pécsi Tudományegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán ki fogja utasítani a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit abban az esetben, ha az Egyesült Államok február 21-ig nem oldja fel a Teheránnal szembeni pénzügyi és olajipari szankciókat - jelentette be szombaton Ahmad Amirabadi Farahani iráni parlamenti képviselő.","shortLead":"Irán ki fogja utasítani a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit abban az esetben, ha az Egyesült Államok...","id":"20210109_Iran_a_nemzetkozi_atomellenorok_kiutasitasaval_fenyegetozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31946cd2-5160-4d96-b968-df8ca5f6cd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489e2b85-044f-4a33-a38d-d454ee878fa6","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Iran_a_nemzetkozi_atomellenorok_kiutasitasaval_fenyegetozik","timestamp":"2021. január. 09. 15:11","title":"Irán a nemzetközi atomellenőrök kiutasításával fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek jusson megfelelő ennivaló. A kérdés: hogyan lesz kenyér az asztalon?","shortLead":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek...","id":"20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc43916-b6b0-492c-8096-87433f2c0b06","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","timestamp":"2021. január. 09. 10:30","title":"Veszélybe kerülhet a gabonatermelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3007c3-bbb3-4461-a8ea-2433b94612e0","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Ha jó szándékú emberek jó időben kiemelnek egy gyereket a közegéből, meg tudja változtatni a lehetséges életútját - vallja Kocsis Krisztián neurobiológus, aki maga is nevelőszülők gondozásában nőtt fel. HVG-portré.\r

","shortLead":"Ha jó szándékú emberek jó időben kiemelnek egy gyereket a közegéből, meg tudja változtatni a lehetséges életútját...","id":"202101_kocsis_krisztian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c3007c3-bbb3-4461-a8ea-2433b94612e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf6a605-e7a5-44c1-8513-7a5c98e41e50","keywords":null,"link":"/360/202101_kocsis_krisztian","timestamp":"2021. január. 09. 08:15","title":"Kocsis Krisztián neurobiológus: Még tudósok közt is nehéz nyíltan vállalni a cigányságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad5fbd4-a7b9-483f-bf5a-dff37bb22c9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nincs buszközlekedés, nincs autóforgalom, és most már nemcsak a járvány, hanem a hóhelyzet miatt is arra kérik az embereket, hogy maradjanak otthon.","shortLead":"Nincs buszközlekedés, nincs autóforgalom, és most már nemcsak a járvány, hanem a hóhelyzet miatt is arra kérik...","id":"20210109_Az_elmult_50_ev_legnagyobb_havazasat_nyogi_Madrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ad5fbd4-a7b9-483f-bf5a-dff37bb22c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b4f901-1dde-4d03-863b-e68af4ffafc2","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Az_elmult_50_ev_legnagyobb_havazasat_nyogi_Madrid","timestamp":"2021. január. 09. 10:16","title":"Az elmúlt 50 év legnagyobb havazását nyögi Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]