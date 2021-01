Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Twitter mikroblog szombaton felfüggesztette Joachim Son-Forget francia parlamenti képviselő oldalát, miután ő vagy egy hacker Donald Trump amerikai elnök nevében posztolt. Son-Forget korábban már hasonló ügybe keveredett Emanuel Macron francia elnökkel is. ","shortLead":"A Twitter mikroblog szombaton felfüggesztette Joachim Son-Forget francia parlamenti képviselő oldalát, miután ő vagy...","id":"20210109_A_Twitter_a_Trumpot_megszemelyesito_francia_parlamenti_kepviselo_oldalat_is_blokkolta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21866359-3e95-441d-a6a7-69aca7553478","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_A_Twitter_a_Trumpot_megszemelyesito_francia_parlamenti_kepviselo_oldalat_is_blokkolta","timestamp":"2021. január. 09. 17:36","title":"A Twitter a magát Trumpnak kiadó francia politikus oldalát is blokkolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210110_sim_cseres_lopas_vakcina_chip_5g_tusszentes_korhaz_hubble_orion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef104cf1-26ba-4a44-91ce-cabcace1d5bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_sim_cseres_lopas_vakcina_chip_5g_tusszentes_korhaz_hubble_orion","timestamp":"2021. január. 10. 12:03","title":"Ez történt: Magyarországon is terjed a SIM-cserés bankszámlalecsapolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"Sz. Bíró Zoltán","category":"360","description":"Több fronton is kihívásokkal szembesült az utóbbi egy évben Moszkva az érdekszférájának tekintett volt szovjet tagköztársaságokban, és a jelek azt mutatják, már nem tud vagy akar mindenütt olyan határozottsággal fellépni, mint korábban tette.","shortLead":"Több fronton is kihívásokkal szembesült az utóbbi egy évben Moszkva az érdekszférájának tekintett volt szovjet...","id":"202101__oroszorszag_holdudvara__valsagrol_valsagra__fogyo_ero__potyogo_teglak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d14131-cf13-4a4c-826c-519d25e3181f","keywords":null,"link":"/360/202101__oroszorszag_holdudvara__valsagrol_valsagra__fogyo_ero__potyogo_teglak","timestamp":"2021. január. 10. 11:00","title":"Felfordulás Oroszország holdudvarában, ahol Putyin már nem tud rendet tartani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Olyan ágazat talán nincs is az országban, amelyben ne lenne közvetlen vagy áttételes szerepe Mészáros Lőrincnek. Áttekintésünkből az látszik, hogy aki hasonlóan nagyra törne, az csak a kormány kegyeiből teheti.","shortLead":"Olyan ágazat talán nincs is az országban, amelyben ne lenne közvetlen vagy áttételes szerepe Mészáros Lőrincnek...","id":"20210108_Fele_se_barati_szeretet_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a6d721-4a80-4085-80e7-625abbe99709","keywords":null,"link":"/360/20210108_Fele_se_barati_szeretet_2","timestamp":"2021. január. 08. 14:00","title":"Az állam a fosztogatástól sem riad vissza, hogy osztogathasson bábjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d04603-46b2-4a4a-9cd9-ed15ceb4a93c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különleges delfinfajta populációja folyamatosan csökken.","shortLead":"A különleges delfinfajta populációja folyamatosan csökken.","id":"20210108_disznodelfin_eszaki_tenger_veszelyeztetett_allatfaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39d04603-46b2-4a4a-9cd9-ed15ceb4a93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49577248-39c6-443e-b432-273c5908db2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_disznodelfin_eszaki_tenger_veszelyeztetett_allatfaj","timestamp":"2021. január. 08. 14:03","title":"A kutatók sem értik, miért, de egyre kevesebb disznódelfin van az Északi-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ecb614-bab2-4db8-ae12-d056bdda3041","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két szirénázó rendőrautó ütközött össze 2018-ban, az egyik utasa pedig bele is halt a balesetbe.","shortLead":"Két szirénázó rendőrautó ütközött össze 2018-ban, az egyik utasa pedig bele is halt a balesetbe.","id":"20210108_rendorautok_utkoztek_halalos_baleset_elsofoku_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65ecb614-bab2-4db8-ae12-d056bdda3041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23fa52d-5a71-48e8-bdd3-8a900af5bfa2","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_rendorautok_utkoztek_halalos_baleset_elsofoku_itelet","timestamp":"2021. január. 08. 18:16","title":"Elítélték az újpesti rendőrautó-baleset miatt megvádolt törzsőrmestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltás önkéntes, ezért kell regisztrációval jelezni a szándékot.","shortLead":"Az oltás önkéntes, ezért kell regisztrációval jelezni a szándékot.","id":"20210109_Ujabb_pontositas_a_vakcinaregisztraciorol_egesz_evben_nyitva_marad_a_jelentkezes_lehetosege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cad3f8-4e07-418b-9c20-5c23c94baf90","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Ujabb_pontositas_a_vakcinaregisztraciorol_egesz_evben_nyitva_marad_a_jelentkezes_lehetosege","timestamp":"2021. január. 09. 15:42","title":"Újabb pontosítás a vakcina-regisztrációról: egész évben lehet jelentkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8e0d26-08f1-45e4-9cb3-bf3561dbfa98","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Vége Donald Trump twitteres karrierjének, illetve több hónapon át tartó ámokfutásának. A szolgáltató úgy döntött, Trump hozzáférésének ideiglenes korlátozása után végleg felfüggeszti az amerikai elnök hozzáférését, illetve elérhetetlenné teszi a csatorna összes korábbi bejegyzését.","shortLead":"Vége Donald Trump twitteres karrierjének, illetve több hónapon át tartó ámokfutásának. A szolgáltató úgy döntött, Trump...","id":"20210109_donald_trump_twitter_csatornaja_tiltas_torles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea8e0d26-08f1-45e4-9cb3-bf3561dbfa98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373581b8-0f46-4c7d-9fd3-52c32a06c166","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_donald_trump_twitter_csatornaja_tiltas_torles","timestamp":"2021. január. 09. 00:42","title":"A Twitter örökre kitiltotta Donald Trumpot és letörölte a csatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]