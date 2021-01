Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a18f3697-4755-4058-90fb-8d3c79d5abc3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hatalmas tehertől szabadította meg a kormány az egyházi fenntartót azzal, hogy január 1-jétől átveszi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai épületeit.","shortLead":"Hatalmas tehertől szabadította meg a kormány az egyházi fenntartót azzal, hogy január 1-jétől átveszi a Pázmány Péter...","id":"202053__piliscsabai_campus__allami_kolonc__hagyma_hagymaval__bedolt_kupola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a18f3697-4755-4058-90fb-8d3c79d5abc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3d4253-f50b-4241-ae11-adf4b324b605","keywords":null,"link":"/360/202053__piliscsabai_campus__allami_kolonc__hagyma_hagymaval__bedolt_kupola","timestamp":"2021. január. 03. 13:30","title":"Egyháziból állami kolonc lett a Makovecz-féle Pázmány-campus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b851681-e467-4c17-896a-14bd2b7592ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négyszáz fős nemzetközi közönség vett részt a Barcelona tartományban tartott bulin.","shortLead":"Négyszáz fős nemzetközi közönség vett részt a Barcelona tartományban tartott bulin.","id":"20210102_A_spanyol_rendorok_ma_lottek_le_egy_40_oraja_tarto_illegalis_rave_partit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b851681-e467-4c17-896a-14bd2b7592ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ab45b7-0a22-4c2a-be8b-c5328b6e9c27","keywords":null,"link":"/elet/20210102_A_spanyol_rendorok_ma_lottek_le_egy_40_oraja_tarto_illegalis_rave_partit","timestamp":"2021. január. 02. 15:50","title":"A spanyol rendőrök ma lőttek le egy 40 órája tartó illegális rave partit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védőoltások beadásáig is a brit miniszterelnök további szigorításokat helyezett kilátásba, hogy megfékezzék a világjárványt.","shortLead":"A védőoltások beadásáig is a brit miniszterelnök további szigorításokat helyezett kilátásba, hogy megfékezzék...","id":"20210103_Boris_Johnson_tobb_tizmillio_oltas_beadasara_van_remeny_a_kovetkezo_honapokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7666a17e-1615-4361-9b43-74bae628af56","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Boris_Johnson_tobb_tizmillio_oltas_beadasara_van_remeny_a_kovetkezo_honapokban","timestamp":"2021. január. 03. 13:34","title":"Boris Johnson: több tízmillió oltás beadására van remény a következő hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Bár a randevúzás történelmi szemszögből új jelenség, megvannak a saját, nemiszerep-alapú „szabályai”. 