[{"available":true,"c_guid":"b56c0e66-d80f-4e3f-9c33-a7b3ba67ff2d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ő készítette többek között az Up című dokumentumfilm-sorozatot is, amelyben tizennégy ember életét követte nyomon hét éves koruktól hatvanhárom éves korukig.","shortLead":"Ő készítette többek között az Up című dokumentumfilm-sorozatot is, amelyben tizennégy ember életét követte nyomon hét...","id":"20210110_Meghalt_Michael_Apted_rendezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b56c0e66-d80f-4e3f-9c33-a7b3ba67ff2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a4221c-07c1-40ef-bd3c-537d51c1777e","keywords":null,"link":"/kultura/20210110_Meghalt_Michael_Apted_rendezo","timestamp":"2021. január. 10. 14:34","title":"Meghalt Michael Apted, A világ nem elég című Bond-film rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet szerint már tavaly év végén tudtak arról, hogy megjelent az országban az új vírustörzs.","shortLead":"Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet szerint már tavaly év végén tudtak arról, hogy megjelent az országban az új...","id":"20210111_Oroszorszag_koronavirus_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a5e887-ca2b-40d3-8128-4e95e379e8e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Oroszorszag_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. január. 11. 05:21","title":"Oroszországban is megjelent a koronavírus brit mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csak a QAnon mozgalom szarvakkal érkező sámánját fogták el a hatóságok, hanem Nancy Pelosi szószékének tolvaját is. Nem volt nehéz dolguk, mert szinte mindenki dokumentálta a közösségi oldalakon a tettét.","shortLead":"Nem csak a QAnon mozgalom szarvakkal érkező sámánját fogták el a hatóságok, hanem Nancy Pelosi szószékének tolvaját is...","id":"20210110_Elfogtak_a_szarvasembert_aki_reszt_vett_a_Capitolium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38264856-c0e3-44ee-beb2-f1c1d50f0163","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Elfogtak_a_szarvasembert_aki_reszt_vett_a_Capitolium","timestamp":"2021. január. 10. 14:37","title":"Elfogták a szarvasembert, aki részt vett a Capitolium ostromában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210110_sim_cseres_lopas_vakcina_chip_5g_tusszentes_korhaz_hubble_orion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef104cf1-26ba-4a44-91ce-cabcace1d5bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_sim_cseres_lopas_vakcina_chip_5g_tusszentes_korhaz_hubble_orion","timestamp":"2021. január. 10. 12:03","title":"Ez történt: Magyarországon is terjed a SIM-cserés bankszámlalecsapolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c92054-8ec4-4a85-b4db-987403f6bc50","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"Először azt hitték nem gyilkosságról van szó, aztán kiderült, hogy sokan érintettek lehetnek a halálában. ","shortLead":"Először azt hitték nem gyilkosságról van szó, aztán kiderült, hogy sokan érintettek lehetnek a halálában. ","id":"20210110_Egy_15_eves_lany_is_gyanusitott_letta_dunavarsanyi_gyilkossagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c92054-8ec4-4a85-b4db-987403f6bc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd71df1-bc69-4dee-ace6-139f802c890d","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Egy_15_eves_lany_is_gyanusitott_letta_dunavarsanyi_gyilkossagban","timestamp":"2021. január. 10. 12:43","title":"Egy 15 éves lány is gyanúsított lett a dunavarsányi gyilkosságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csendben javította a Samsung a Galaxy Note20-ak kijelző alatti ujjlenyomat-olvasójának problémáját, azonban továbbra is nyitva hagyta a kérdést: miért is futott bele immár másodszor ugyanabba a gondba?","shortLead":"Csendben javította a Samsung a Galaxy Note20-ak kijelző alatti ujjlenyomat-olvasójának problémáját, azonban továbbra is...","id":"20210109_samsung_januari_biztonsagi_frissites_ujjlenyomatolvaso_hibajanak_javitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3431955-0d03-4e31-a091-f1c72e147350","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_samsung_januari_biztonsagi_frissites_ujjlenyomatolvaso_hibajanak_javitasa","timestamp":"2021. január. 09. 16:03","title":"2019 után ismét előkerült a Samsung egyes telefonjain az ujjlenyomat-olvasós hiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0244cb7-c29d-44e5-9b91-399f58d04d28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Következik néhány kép, melyeken a Buhanka újragondolt, mai elvárásoknak jobban megfelelő verziója látható. ","shortLead":"Következik néhány kép, melyeken a Buhanka újragondolt, mai elvárásoknak jobban megfelelő verziója látható. ","id":"20210111_ime_a_hosszu_evtizedek_ota_gyartott_uaz_2021es_modern_valtozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0244cb7-c29d-44e5-9b91-399f58d04d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3de005-c9a3-434b-8b5b-803bbf8c173b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_ime_a_hosszu_evtizedek_ota_gyartott_uaz_2021es_modern_valtozata","timestamp":"2021. január. 11. 06:41","title":"Íme a hosszú évtizedek óta gyártott UAZ 2021-es modern változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"Sz. Bíró Zoltán","category":"360","description":"Több fronton is kihívásokkal szembesült az utóbbi egy évben Moszkva az érdekszférájának tekintett volt szovjet tagköztársaságokban, és a jelek azt mutatják, már nem tud vagy akar mindenütt olyan határozottsággal fellépni, mint korábban tette.","shortLead":"Több fronton is kihívásokkal szembesült az utóbbi egy évben Moszkva az érdekszférájának tekintett volt szovjet...","id":"202101__oroszorszag_holdudvara__valsagrol_valsagra__fogyo_ero__potyogo_teglak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d14131-cf13-4a4c-826c-519d25e3181f","keywords":null,"link":"/360/202101__oroszorszag_holdudvara__valsagrol_valsagra__fogyo_ero__potyogo_teglak","timestamp":"2021. január. 10. 11:00","title":"Felfordulás Oroszország holdudvarában, ahol Putyin már nem tud rendet tartani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]