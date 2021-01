Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többfelé ismét jelentősen romlott a levegőminőség a szálló por magas koncentrációja miatt, Miskolcon egészségtelen, Budapesten kifogásolható a minőség.\r

","shortLead":"Többfelé ismét jelentősen romlott a levegőminőség a szálló por magas koncentrációja miatt, Miskolcon egészségtelen...","id":"20210109_Orszagszerte_romlik_a_levego_minosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db72ed7-420d-4626-8b17-2e76bb81b414","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Orszagszerte_romlik_a_levego_minosege","timestamp":"2021. január. 09. 15:20","title":"Országszerte romlik a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440024bd-5d27-454a-9abe-de5c8cc86c37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte Donald Trump a legrosszabb elnökként vonul majd be a történelembe. ","shortLead":"Szerinte Donald Trump a legrosszabb elnökként vonul majd be a történelembe. ","id":"20210110_Arnold_Schwarzenegger_Trump_Capitolium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=440024bd-5d27-454a-9abe-de5c8cc86c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2f0c61-da59-4389-be77-65177057415d","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Arnold_Schwarzenegger_Trump_Capitolium","timestamp":"2021. január. 10. 20:14","title":"Arnold Schwarzenegger: Trump bukott vezető, hamarosan olyan lényegtelen lesz, mint egy régi Twitter-bejegyzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b918b7ce-31fc-4155-8b6a-4e45ad55bef3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európa-bajnok magyar válogatott a hatodik helyen végzett a férfi vízilabda világliga európai selejtezőjében, miután vasárnap a debreceni torna helyosztóján 9-7-re kikapott az olimpiai címvédő szerb csapattól.","shortLead":"Az Európa-bajnok magyar válogatott a hatodik helyen végzett a férfi vízilabda világliga európai selejtezőjében, miután...","id":"20210110_Vizilabda_vilagliga_magyar_szerb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b918b7ce-31fc-4155-8b6a-4e45ad55bef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd421ff0-9de6-47d8-a905-bd504c59e156","keywords":null,"link":"/sport/20210110_Vizilabda_vilagliga_magyar_szerb","timestamp":"2021. január. 10. 18:22","title":"Vízilabda világliga: kikapott a szerbektől a magyar csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4830bf-0b9d-4d57-a48c-268cc2818e9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Kim nehezen viselte a rombolás látványát.","shortLead":"Andy Kim nehezen viselte a rombolás látványát.","id":"20210109_A_zavargasok_utan_egy_kepviselo_terdre_ereszkedett_es_elkezdte_osszeszedni_a_szemetet_a_Capitoliumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4830bf-0b9d-4d57-a48c-268cc2818e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1699532d-1a7a-4760-9f86-a72f89e553bd","keywords":null,"link":"/elet/20210109_A_zavargasok_utan_egy_kepviselo_terdre_ereszkedett_es_elkezdte_osszeszedni_a_szemetet_a_Capitoliumban","timestamp":"2021. január. 09. 11:39","title":"A zavargások után egy képviselő térdre ereszkedett, és elkezdte összeszedni a szemetet a Capitoliumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d761bbbe-f6ae-469e-bd01-7ad215252481","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Plágiumbotrány miatt lemondott posztjáról szombat este Christine Aschbacher osztrák család- és munkaügyi miniszter. Sebastian Kurz kancellár elfogadta a döntést. ","shortLead":"Plágiumbotrány miatt lemondott posztjáról szombat este Christine Aschbacher osztrák család- és munkaügyi miniszter...","id":"20210109_Lemondott_a_plagiumbotranyba_keveredett_osztrak_munkaugyi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d761bbbe-f6ae-469e-bd01-7ad215252481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aebd5b7-7955-46dc-8cb6-4737e2a2e940","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Lemondott_a_plagiumbotranyba_keveredett_osztrak_munkaugyi_miniszter","timestamp":"2021. január. 09. 21:35","title":"Lemondott a plágiumbotrányba keveredett osztrák munkaügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bizonytalan kimenetelű harcot folytat a természet erőivel szemben egy halászhajó legénysége az izlandi Einar Kárason Viharmadarak című kisregényében.","shortLead":"Bizonytalan kimenetelű harcot folytat a természet erőivel szemben egy halászhajó legénysége az izlandi Einar Kárason...","id":"202101_konyv__tengeri_csata_einar_karason_viharmadarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7dbf18-4abd-4cd0-95f0-bf909a26fdf1","keywords":null,"link":"/360/202101_konyv__tengeri_csata_einar_karason_viharmadarak","timestamp":"2021. január. 10. 08:30","title":"\"Izlandról a tengerre indulni egyet jelentett a katonáskodással háború idején\" – könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8447553-3f91-4619-b04a-f527c91972db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, többségében alföldi és kelet-magyarországi településen tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatását a Digi. Új tarifacsomagok is vannak.","shortLead":"Újabb, többségében alföldi és kelet-magyarországi településen tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatását...","id":"20210111_digimobil_lefedettseg_2021_tarifak_dijcsomagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8447553-3f91-4619-b04a-f527c91972db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3acab1d1-eff3-46e8-9b4e-7fe52b40d4ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_digimobil_lefedettseg_2021_tarifak_dijcsomagok","timestamp":"2021. január. 11. 08:03","title":"Újabb 34 településen vált elérhetővé a negyedik mobilszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4baa7778-e644-4959-aced-11ea376908f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bóka János a miniszterelnököt segíti majd az európai uniós tagállamokkal, uniós intézmények képviselőivel folytatott tárgyalásai során.","shortLead":"Bóka János a miniszterelnököt segíti majd az európai uniós tagállamokkal, uniós intézmények képviselőivel folytatott...","id":"20210109_boka_janos_orban_viktor_europai_unio_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4baa7778-e644-4959-aced-11ea376908f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb558a-45bf-4f93-ad5a-17f026c39fc9","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_boka_janos_orban_viktor_europai_unio_allamtitkar","timestamp":"2021. január. 09. 14:01","title":"Az Igazságügyi Minisztériumból igazolt uniós kérdésekért felelős államtitkárt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]