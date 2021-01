Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hiába a járvány és a válság, a kormány 2020-ban sem spórolta meg a decemberi pénzszórást. Ennek is köszönhetően a költségvetés brutális, a GDP 9 százalékát elérő hiányt hozott össze. ","shortLead":"Hiába a járvány és a válság, a kormány 2020-ban sem spórolta meg a decemberi pénzszórást. Ennek is köszönhetően...","id":"20210111_Penzugyminiszterium_A_kormany_1200_milliard_forintot_szort_ki_ev_vegen_oriasi_lett_a_hiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43eae3e4-3084-4d84-b313-2bcd2478e146","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_Penzugyminiszterium_A_kormany_1200_milliard_forintot_szort_ki_ev_vegen_oriasi_lett_a_hiany","timestamp":"2021. január. 11. 13:04","title":"Pénzügyminisztérium: A kormány 1200 milliárd forintot szórt ki év végén, óriási lett a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egykomponensű \"Szputnyik light\" 85 százalékos védettséget ad az oltóanyag fejlesztője szerint. A vakcina klinikai tesztje még nem zárult le.","shortLead":"Az egykomponensű \"Szputnyik light\" 85 százalékos védettséget ad az oltóanyag fejlesztője szerint. A vakcina klinikai...","id":"20210112_szputnyik_v_orosz_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b39805c-d59c-4e1f-bbf0-6fa91bdb217d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_szputnyik_v_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 12. 05:22","title":"\"Light\" verziója is van már az orosz vakcinának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évről évre egyre többen próbálják ki a növényalapú étrendet, akár csak egy hónapra is. ","shortLead":"Évről évre egyre többen próbálják ki a növényalapú étrendet, akár csak egy hónapra is. ","id":"20210112_Ketszer_annyian_csatlakozott_iden_a_veganuarhoz_mint_2019ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbfbcc8-4db3-46d4-9b0a-c3c405790898","keywords":null,"link":"/zhvg/20210112_Ketszer_annyian_csatlakozott_iden_a_veganuarhoz_mint_2019ben","timestamp":"2021. január. 12. 13:31","title":"Vállalná, hogy egy hónapra vegán lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dokumentumok március 15-től érhetők el, de az szja bevallásának és befizetésének határideje egységesen, mindenki számára 2021. május 20.\r

","shortLead":"A dokumentumok március 15-től érhetők el, de az szja bevallásának és befizetésének határideje egységesen, mindenki...","id":"20210111_A_NAV_iden_is_minden_adozonak_elkesziti_az_adobevallast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a2e80f-73b2-4938-867e-b944324a303c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_A_NAV_iden_is_minden_adozonak_elkesziti_az_adobevallast","timestamp":"2021. január. 11. 13:51","title":"A NAV idén is minden adózónak elkészíti az adóbevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4baa7778-e644-4959-aced-11ea376908f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bóka János a 2009-es európai parlamenti választásokon még az SZDSZ színeiben indult.","shortLead":"Bóka János a 2009-es európai parlamenti választásokon még az SZDSZ színeiben indult.","id":"20210111_elfelejtett_SZDSZ_Boka_Janos_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4baa7778-e644-4959-aced-11ea376908f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7900e0a0-0422-4c93-a08c-526ab219b904","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_elfelejtett_SZDSZ_Boka_Janos_allamtitkar","timestamp":"2021. január. 11. 10:50","title":"Orbán új államtitkára kihagyta az önéletrajzából SZDSZ-es múltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b87fdf6-e901-450a-80f9-5ba1bcf32e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Colorful legújabb videokártyája olyannyira limitált szériás, hogy az összesen hat példányban készülő eszközből ötöt kapásból egy kínai e-sport-csapatnak adnak.","shortLead":"A Colorful legújabb videokártyája olyannyira limitált szériás, hogy az összesen hat példányban készülő eszközből ötöt...","id":"20210112_colorful_rtx_3090_igame_vulcan_videokartya_geforce_nvidia_e_sport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b87fdf6-e901-450a-80f9-5ba1bcf32e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577b1070-4599-4f9f-acbf-54ef468b0d17","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_colorful_rtx_3090_igame_vulcan_videokartya_geforce_nvidia_e_sport","timestamp":"2021. január. 12. 08:03","title":"Mindössze 6 darabot gyártanak ebből a 24 GB-os videokártyából, ráadásul egyiket sem lehet megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eddig Eleg Gábor és Danyi Gábor közösen irányította a csapatot. Mostantól Danyi edzőként dolgozik tovább.\r

","shortLead":"Eddig Eleg Gábor és Danyi Gábor közösen irányította a csapatot. Mostantól Danyi edzőként dolgozik tovább.\r

","id":"20210111_danyi_gabor_elek_gabor_noi_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_olimpiai_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6318c4b8-a23d-4262-a256-8e511891a0be","keywords":null,"link":"/sport/20210111_danyi_gabor_elek_gabor_noi_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_olimpiai_selejtezo","timestamp":"2021. január. 11. 21:18","title":"Egy szövetségi kapitánya maradt a női kézilabda-válogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múlt heti washingtoni zavargásokat részben ezen az alkalmazáson keresztül szervezték meg a demonstrálók.","shortLead":"A múlt heti washingtoni zavargásokat részben ezen az alkalmazáson keresztül szervezték meg a demonstrálók.","id":"20210112_parler_alkalmazas_lopas_hackerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0cf340-636c-4de9-8c37-81702a44f2cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_parler_alkalmazas_lopas_hackerek","timestamp":"2021. január. 12. 16:50","title":"Hackerek loptak el 70 terabájtnyi adatot a Parler szervereiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]