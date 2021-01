Rengeteg, általunk is feltárt előnye mellett az Apple Watch sajnos egy-másfél nap alatt lemerül. Ez valakit kevésbé zavar, valakit jobban, de egy biztos: abban a világban, ahol az embernek folyamatosan oda kell figyelnie telefonja, laptopja és vezeték nélküli fülhallgatója töltöttségi szintjére is – hogy otthonról elindulás után ne érjék kellemetlen meglepetések –, örömöt okoz, ha legalább az egyik eszköz ritkábban éhezik meg.

Az Apple-nek eleddig nem sikerült érdemben nyújtania az üzemidőt, és a többi gyártónak is csak erős kompromisszumokkal. Jó példa erre a Huawei GT-szériája (ennek több modelljét is teszteltük már), amely ugyan hozza az ígért, másfél-két hetes üzemidőt, de cserébe a kínai gyártó saját szoftvere fut rajta, melynek tudása alkalmazásokkal nem bővíthető.

Sokan örülnének, ha az “órás Android”, azaz a Google – okostelefonokon megszokott bővíthetőséget biztosító – Wear OS operációs rendszerét futtató eszközöket is elég lenne egy-két hetente tölteni. Hogy mennyire sokan, azt jól mutatja az Android Authority decemberi felmérése, melyben a 4700 válaszadóból legtöbben (mintegy 1600-an) az üzemidőt nevezték meg a platform legégetőbb problémájának. (A második helyen közel feleannyi szavazattal áll a gyakori szoftverfrissítések hiánya.)

Nos, a megoldás létezik, úgy hívják, hogy TicWatch Pro 3 GPS. És a hosszú üzemidő ugyan e készülék esetében is megkíván némi kompromisszumot, de ez a kompromisszum egyrészt jóval kisebb, mint a versenytársaké, másrészt nem állandó: csak időnként van szükség a megkötésére.

A csak fekete (Shadow Black) színben létező óra modern és esztétikus, a gyártó véleményünk szerint az árkategóriának megfelelő mértékben ötvözte a rozsdamentes acélt és a műanyagot, csak a hátlap plasztik. A minőségérzettel semmi gond nincsen, de az persze ezúttal is jogos felvetés lehet, hogy fém hátlap használata növelte volna a prémiumfaktort. A jobb oldalon két gomb található, melyek közül a felső amolyan főképernyőre visszatérős Home gombként működik, az alsó funkcióját pedig magunk állíthatjuk be/át.

Ha már prémiumérzet, említést érdemel még az óra szíja, amely szilikonból van, ám egy ügyes fogás, a szélein végigfutó bronzos/narancsos varrás miatt már-már bőrnek látszódik. Szerintünk szép, de akinek nem tetszik, az bármely szabványos 22 mm-es pántra lecserélheti.

A 47 mm-es óra képernyője 1,4 colos AMOLED panel, 454x454 pixeles felbontással. Ám ez csak az igazság egyik fele, itt jön ugyanis a cikk elején említett trükk: a főképernyő fölött van egy második (LCD) kijelző is.

A megoldás hátterében az a tény húzódik meg, hogy mint oly sok eszköznél, az okosóráknál is a képernyő a legnagyobb energiafogyasztó. Ezért szól úgy a nem túl okos üzemidőnövelő tanács, hogy használjuk kevesebbet az óránkat, akkor majd tovább bírja. Nos, a Mobvoi inkább azt találta ki – már korábbi modelljeinél –, hogy legyen egy másodlagos képernyő, amely úgy néz ki, mint a hagyományos kvarcórák számlapja. Alkalmazások persze nem futtathatók rajta, de arra pont jó, amire egy óra alapvetően való: leolvasható róla a dátum és az idő, valamint aznap megtett lépéseink száma, és az akkumulátor töltöttségi szintje is.

Ebben az úgynevezett Essential Mode-ban a gyártó ígérete szerint egy töltéssel akár hat hétig (45 napig) üzemel az óra. Ezt nem mértük végig, de tapasztalataink alapján kalkulálva 35-45 nap minden további nélkül benne van a pakliban. A kompromisszum tehát az, hogy ilyenkor – a lépésszámlálók kivételével – le kell mondanunk az okosfunkciókról. Ez véleményünk szerint azért nem túl nagy kompromisszum, hiszen nem karórát, csak beállítási módot kell cserélnünk, amikor úgy gondoljuk, hogy most fontosabb a tartósság, mint az okosság. Például ha több napos túrára megyünk, ahol mérsékelten áll rendelkezésünkre áramforrás, vagy egy 10 napos nyaralásra indulva már a repülőgépen jut eszünkbe, hogy otthon hagytuk a töltőt. Az TicWatch Pro 3 egyébként maga is képes úgy dönteni, hogy jobb lesz nekünk az Essential Mode: amikor az akku töltöttségi szintje 5 százalékra csökken, automatikusan átkapcsol abba. Olyan tehát nem fordulhat elő, hogy hirtelen teljesen óra nélkül maradunk, a TicWatch Pro 3 hagyományos karóraként az utolsó 5 százaléknyi energiából még bő másfél napig funkcionál, addig ráérünk töltőt keresni.

Az üzemidő egyébként anélkül is növelhető, hogy alapjáratra kapcsolnánk, mégpedig úgy, hogy nem használunk always-on (AOD), azaz mindig aktív számlapot. Ilyen esetre 72 órás üzemidőt ígér a gyártó, és tapasztalataink szerint tényleg bírja 3 napon át a karóra. Aki szereti, ha a számlap mindig mutat valamit, annak jó hír, hogy készenléti állapotban azért visszavesz a fényerőből a készülék, illetve ilyenkor a számlapok zöme is egyszerűbb, energiatakarékosabb módra vált. Always-on módban 2-2,5 napig bírja egy töltéssel az eszköz. (Az értékek változhatnak attól függően, hogy ki mire használja, mennyi értesítést kap, stb.)

© hvg.hu

© hvg.hu

© hvg.hu

Hogy egy harmadik opciót is mondjunk: ha az AOD-t kikapcsoljuk, akkor is mindig látható valami a képernyőn, csak abban az esetben, ha épp nem nyomogatjuk az órát, akkor a már említett a “kvarckijelző” aktív. Ilyenkor 4-5 naponta kell csak töltőre tenni az órát. Erre egyébként a dobozban található, régi USB-csatlakozó végű kis bölcsővel van mód.

Az Essential Mode-ot elhagyva egy fürge okosórát kapunk. Ennek hardveres alapját a Qualcomm Snapdragon Wear 4100 chipje biztosítja. A jelenleg kapható Wear OS-okosórák szinte mindegyikében még elődje, a 3100-as lapka van. Ezt 2018-ban mutatta be a Qualcomm, és ezzel talán el is mondtunk mindent arról, hogy miért nem szerencsés 2020-2021-ben ilyen eszközt vásárolni. A tavaly nyáron debütált 4100-as processzorra már nem lehet panasz, mi legalábbis lassulással vagy késői reakcióval, kihagyással egyáltalán nem találkoztunk a tesztkészüléken. A teljesítményhez 1 GB RAM és 8 GB tárhely teszi hozzá a magáét. Egyik sem kevés, de időtállóság tekintetében talán mindkét érték megnyugtatóbb lenne duplázva.

Ez az alap rengeteg funkciót szolgál ki jól, melyek köre – Wear OS-üzemű okosóra lévén – bővíthető az androidos telefonokon már megszokott Play áruházból. Óraként az egyik legfontosabb tulajdonság, hogy az androidos appok megszokott boltjából rengeteg különféle számlapot tölthetünk le, így a karóra akár naponta, hetente máshogy nézhet ki. Alapból fedélzeten van a Mobvoi tucatnyi számlapja, de a lehetőségek tényleg végtelenek, a Play áruházban nagyon sok ingyenes és legalább annyi fizetős számlap fedezhető fel.

© hvg.hu

Az órán alkalmazásként található még a gyártó több megoldása, ezeket elnevezésük “Tic” előtagjáról lehet felismerni. A TicSleep alváskövetésre jó, és tapasztalataink szerint felülmér – a nyugodt fekvést már alvásnak könyveli el. (Legalábbis eleinte biztosan, később tanulhat az algoritmus.) A TicExercise a jógától a sétán, a futáson és a kerékpározáson át az úszásig 13 féle mozgásforma végzése közben képes követni aktivitásunkat. A TicPulse a szívritmusunkat méri és elemzi, a TicBreath relaxáló légzésgyakorlatokban segít, a TicHearinggel pedig megmérhetjük környezetünk zajszintjét. A TicZen a stressz mértékét figyeli.

Ha már mérés és elemzés, a TicWatch Pro 3 GPS a lépéseink, mozgásunk és alvásunk mellett szívritmusunkat, sőt véroxigénszintünket (SpO2) is képes mérni. Mindkettő optikai érzékelővel történik. És persze egy okosóra nem orvosi eszköz, de azért több a semminél, főleg koronavírus-járvány alatt lehet érdekes a véroxigénszint mérése. A TicOxygen alkalmazásban beállítható a 24 órás figyelés (óránkénti méréssel), illetve az is, hogy az óra jelezzen, ha úgy ítéli meg, hogy veszélyes szintre csökkent az érték. Egy EKG-funkció elfért volna még a fedélzeten.

Stopper, visszaszámlálót, számológépet, időjárást és Google Asszisztenst is kap az óra tulajdonosa, de hangjegyzetet is készíthet. A lehetőségek köre, ahogy már említettük, a Play áruházból szabadon bővíthető: legyen szó navigációról, Spotifyról, az itthonról egyelőre döcögősen működő Google Payról vagy éppen a The Washington Postról, sokféle androidos telefonos app mellé van órás kísérőalkalmazás. Hasznos segítség még a telefonon a Wear OS app (ezt már az óra első bekapcsolása előtt jó telepíteni, a Mobvoi saját appjával egyetemben), mely segít az eszköz igényeinkre szabásában. Beállítható benne például az, hogy a telefonunkon megjelenő értesítések közül melyik alkalmazás notifikációi ne jelenjenek meg az órán (alapból minden átmegy). De például az is, hogy amikor az óra a karunkon van, és így értesülünk mindenről, a telefon automatikusan álljon át néma üzemmódba. Illetve nem is csak értesülünk: a telefonról akár hangbemondással, akár gépeléssel válaszolni is lehet. A kis képernyő természetesen nem alkalmas hosszabb szöveg érintős bevitelére, de egy lényegre törő válasz azért gond nélkül bepötyöghető.

A vízálló (IP68) TicWatch Pro 3 GPS természetesen telefonálásra is alkalmas. Tapasztalataink szerint egészen jól: mi is jól hallottuk a hívót, már kisebb hangerőre állítva is, és ő is tisztán hallott minket. A telefonozáshoz szükség van arra, hogy a közelben legyen a mobilunk, a hívás lebonyolítása azon át történik. (Létezik telefonálásra önmagában is képes verziója is, de a TicWatch Pro 3 LTE Magyarországon egyelőre nem használható.)

Összegzés

+: szép és igényes kivitel, a két kijelző nagyon praktikus megoldás, gyors processzor, jó hangminőség, hosszú üzemidő, a Wear OS rendszer egyre jobb. –: a töltőkábel vége lehetne USB-C, az alváskövetés pontatlan.

Mindent egybevéve a TicWatch Pro 3 GPS vásárlói egy nagyon jó és különleges okosórát kapnak pénzükért. A kettős kijelző igazi kuriózum, nem csak technológiailag érdekessé, hanem a hétköznapokban praktikussá is teszi a készüléket, ami jelenleg talán a legjobb Wear OS-rendszerű okosóra, ami androidos telefonokhoz és iPhone-hoz kapcsolódva is használható.

A hazai webshopok 145 ezer forint körüli összeget kérnek az óráért, ami picit soknak tűnik annak fényében, hogy a gyártó weboldalán 299 eurós, azaz 108 ezer forintos áron kínálja úgy, hogy nem számol fel szállítási költséget, sőt még a vámot is állja.

