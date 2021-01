A világszerte zajló oltóprogramok közben már létre is jött az a társulás, amelynek célja, hogy az állampolgár digitálisan, a telefonjával is igazolni tudja, valóban megkapta a koronavírus elleni oltást.

Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Miközben a világban javában zajlik az emberek Covid-betegség elleni oltása, több IT-cég létrehozta a Vaccination Credential Initiative (VCI) nevű koalíciót. A társaság elsődleges célja az oltási kiskönyvek digitalizálása, hogy a megfelelő adatvédelmi szabályokat betartva az alany igazolni tudja: kapott koronavírus elleni oltást.

Az adatvédelmi keretek kitalálása különösen fontos része a projektnek. Korábban több kiberkutató is arra figyelmeztetett, hogy az oltási igazolást csakis megfelelően titkosítva szabad elhelyezni a készüléken, emellett arról is gondoskodni kell, hogy a páciens a mobilja nélkül is hozzáférhessen. Arról a kényelmetlen helyzetről már nem is beszélve, mi a helyzet akkor, ha telefon esetleg megsérül, vagy ellopják.

A VCI utóbbiakat például pendrive-on tárolható PDF-fel vagy nyomtatott (szkennelhető QR-kóddal is kiegészített) dokumentummal igyekszik elkerülni. Sőt: a hagyományosabb igazolásfajtákat az is igényelhetné, aki nem szeretné, hogy ezt az információt is a telefonja őrizze. A szervezet a mobilon tárolt oltókönyvet egyébként nem egy külön alkalmazással vinné fel a készülékre, hanem a legtöbb okostelefonon már létező egészségügyi adatok tárolására alkalmas szolgáltatásba vagy az úgynevezett digitális pénztárcába (wallet).

A társulás által megfogalmazott célokhoz számos iparági szereplő csatlakozott, köztük olyan nagyobb nevek, mint a Microsoft és az Oracle. Az még nem ismert, hogy az egyes cégek pontos mivel segédkeznek a projektben, rájuk milyen feladat hárul majd. Ahogy arra sem adtak egyértelmű választ, mikortól válik működő, mindenki által használt lehetőséggé a felvázolt koncepció.

