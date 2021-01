Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd8d3ae0-90b7-44e5-8e9b-1f90bdf7a883","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leköszönő elnök a legfeszültebb választások után is fogadta az érkező elnököt. Ez most elmarad.","shortLead":"A leköszönő elnök a legfeszültebb választások után is fogadta az érkező elnököt. Ez most elmarad.","id":"20210119_Trumpek_udvariatlansagara_nem_nagyon_volt_meg_pelda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd8d3ae0-90b7-44e5-8e9b-1f90bdf7a883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0025f18-ecbe-47bf-a70a-a90b3815b04f","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Trumpek_udvariatlansagara_nem_nagyon_volt_meg_pelda","timestamp":"2021. január. 19. 11:04","title":"Trumpék udvariatlanságára nem nagyon volt még példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiosztott támogatás ráadásul nem egy-két milliós volt, ennél lényegesen több landolt az érintetteknél.","shortLead":"A kiosztott támogatás ráadásul nem egy-két milliós volt, ennél lényegesen több landolt az érintetteknél.","id":"20210119_pataky_attila_rogan_cecilia_meszaros_lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c00e6b6-d949-4424-8f33-f5f4731028fe","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_pataky_attila_rogan_cecilia_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. január. 19. 08:21","title":"Pataky Attilának és Mészáros Lőrincnek is jutott a Szerencsejáték millióiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beeddbcb-e9d2-42ee-8e6a-ffecde9791ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság azután döntött így, hogy Hankó-Faragó Miklós a Czeglédy-per egyik tanúját képviselte korábban. ","shortLead":"A bíróság azután döntött így, hogy Hankó-Faragó Miklós a Czeglédy-per egyik tanúját képviselte korábban. ","id":"20210120_Kizartak_az_eljarasbol_Czegledy_Csaba_ugyvedjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beeddbcb-e9d2-42ee-8e6a-ffecde9791ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f89dfa-74f5-4043-9186-8909b2a14bb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Kizartak_az_eljarasbol_Czegledy_Csaba_ugyvedjet","timestamp":"2021. január. 20. 10:31","title":"Kizárták az eljárásból Czeglédy Csaba ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5b90a4-bd76-4df6-be71-0d7a656f5606","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Izgalmas végjátékban egy góllal győztek Lékai Mátéék. ","shortLead":"Izgalmas végjátékban egy góllal győztek Lékai Mátéék. ","id":"20210119_kezilabda_vb_magyar_valogatott_nemetorszag_tovabbjutas_kozepdonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af5b90a4-bd76-4df6-be71-0d7a656f5606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d7342b-543c-4c40-9999-bdd5053457fc","keywords":null,"link":"/sport/20210119_kezilabda_vb_magyar_valogatott_nemetorszag_tovabbjutas_kozepdonto","timestamp":"2021. január. 19. 22:14","title":"Kézilabda-vb: legyőzték a németeket, maximális pontszámmal jutottak tovább a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság cáfolta Menczer Tamás külügyi államtitkár állításait is, aki szerint már 14 európai ország jelentkezett a kínai oltásért. Az EU-ban a Magyarországon a legalacsonyabb az oltakozási kedv, derül ki egy friss uniós felmérésből.

","shortLead":"Az Európai Bizottság cáfolta Menczer Tamás külügyi államtitkár állításait is, aki szerint már 14 európai ország...","id":"20210119_eb_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b144dae-35b5-47bc-a9f6-0cf576b85942","keywords":null,"link":"/eurologus/20210119_eb_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 18:14","title":"Európai Bizottság: Az uniós tagállamok közül eddig csak Magyarország jelentkezett be a kínai vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai tudományos akadémia előrejelzése szerint a születéskor várható élettartam 77,48 év lesz az Egyesült Államokban, ami a legalacsonyabb 2003 óta. A csökkenés még jelentősebb a kisebbségek körében.","shortLead":"Az amerikai tudományos akadémia előrejelzése szerint a születéskor várható élettartam 77,48 év lesz az Egyesült...","id":"20210119_varhato_elettartam_covid_koronavirus_amerika_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d5c15-5c9d-4cbc-b340-2c0cfb163998","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_varhato_elettartam_covid_koronavirus_amerika_usa","timestamp":"2021. január. 19. 05:35","title":"A koronavírus 1,13 évvel csökkentette a várható élettartamot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee58ef8-a809-495f-9d80-7391bf657ebb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Serényen dolgoznak az oltópontok, épp időben jött az újabb adag vakcina, az egészségügyi dolgozók után pedig az otthon élő, 89 évesnél idősebb emberek kapják meg a védőoltást – hangzott el az operatív törsz szerdai sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Serényen dolgoznak az oltópontok, épp időben jött az újabb adag vakcina, az egészségügyi dolgozók után pedig az otthon...","id":"20210120_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ee58ef8-a809-495f-9d80-7391bf657ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8f139a-983e-4c7f-89cb-d4ffc595b2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 20. 13:35","title":"Müller: Nem fordulhat elő olyan, hogy a nap végén kiöntsenek megmaradt vakcinaadagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Idén is közzétette a Világgazdasági Fórum azt a jelentését, amelyben a világgazdaságot a leginkább veszélyeztető kockázatokra hívják fel a figyelmet. ","shortLead":"Idén is közzétette a Világgazdasági Fórum azt a jelentését, amelyben a világgazdaságot a leginkább veszélyeztető...","id":"20210120_A_jarvany_ellenere_is_a_kornyezeti_kockazatok_jelentik_a_legnagyobb_veszelyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629dd015-0bc3-4dfb-ba95-e84376a98076","keywords":null,"link":"/zhvg/20210120_A_jarvany_ellenere_is_a_kornyezeti_kockazatok_jelentik_a_legnagyobb_veszelyt","timestamp":"2021. január. 20. 17:37","title":"Világjárvány ide vagy oda, a pusztuló környezet tehet be a leginkább a világgazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]