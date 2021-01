Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bf62b3b-7191-410a-b5a8-cdd9ae29c1ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes egy új kompakt szabadidő-autó kategóriás villanyautóval rukkolt elő, mely tavasszal érkezik meg a kereskedésekbe.","shortLead":"A Mercedes egy új kompakt szabadidő-autó kategóriás villanyautóval rukkolt elő, mely tavasszal érkezik meg...","id":"20210120_kozel_500_kilometer_elektromosan_ezt_tudja_a_most_leleplezett_uj_mercedes_eqa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf62b3b-7191-410a-b5a8-cdd9ae29c1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad35ed8-cef0-49fa-866e-960c852e027d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_kozel_500_kilometer_elektromosan_ezt_tudja_a_most_leleplezett_uj_mercedes_eqa","timestamp":"2021. január. 20. 14:05","title":"Közel 500 kilométer elektromosan, ezt tudja a most leleplezett új Mercedes EQA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Szülőgépnek\" nevezték az ujgur nőket.","shortLead":"\"Szülőgépnek\" nevezték az ujgur nőket.","id":"20210121_twitter_kina_amerikai_kovetseg_ujgurok_tiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb0ba68-1efb-48fd-b9dd-5bf03b26298d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_twitter_kina_amerikai_kovetseg_ujgurok_tiltas","timestamp":"2021. január. 21. 07:48","title":"Felfüggesztette Kína amerikai követségének fiókját a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hat bank pályázatát bírálta el a cikk írásáig a Magyar Nemzeti Bank, három hitelintézetnél pedig már igényelhető is a fogyasztóbarát személyi hitel. A Bank360 elemzői annak jártak utána, hogy a gyakorlatban jobbnak bizonyulnak-e ezek a hitelek, minősítéssel nem rendelkező társaiknál? ","shortLead":"Hat bank pályázatát bírálta el a cikk írásáig a Magyar Nemzeti Bank, három hitelintézetnél pedig már igényelhető is...","id":"20210121_Tenyleg_jobbak_a_fogyasztobarat_szemelyi_kolcsonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4ce40f-8375-445e-8624-f533d3c7d127","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Tenyleg_jobbak_a_fogyasztobarat_szemelyi_kolcsonok","timestamp":"2021. január. 21. 07:20","title":"Tényleg jobbak a fogyasztóbarát személyi kölcsönök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jól jött a streamingszolgáltatónak a 2020-as karanténév. ","shortLead":"Jól jött a streamingszolgáltatónak a 2020-as karanténév. ","id":"20210120_Egy_brazilianyi_elofizetoje_van_mar_a_Netflixnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa498990-7c4f-431d-a0fd-1daf61e3393f","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_Egy_brazilianyi_elofizetoje_van_mar_a_Netflixnek","timestamp":"2021. január. 20. 12:14","title":"Kétszázmillió előfizetője van már a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29941289-f05d-480d-b878-89193bf2fef2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak a Bloomberg – nem előzmény nélküli – információi, úgy az Apple-nél már javában dolgoznak a cég első olyan készülékén, amelyet kimondottan a virtuálisvalóság-tartalmak miatt készít a gyártó.","shortLead":"Ha igazak a Bloomberg – nem előzmény nélküli – információi, úgy az Apple-nél már javában dolgoznak a cég első olyan...","id":"20210121_apple_virtualis_valosag_vr_szemuveg_headet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29941289-f05d-480d-b878-89193bf2fef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012d1421-6bc3-4938-add0-be6140ed8fb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_apple_virtualis_valosag_vr_szemuveg_headet","timestamp":"2021. január. 21. 18:03","title":"Szövet borítja és egy kis ventilátor is van az Apple fejlesztés alatt álló VR-szemüvegében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy fest, hogy a kormány támogatása nélkül is fel lehet újítani a hidat.","shortLead":"Úgy fest, hogy a kormány támogatása nélkül is fel lehet újítani a hidat.","id":"20210121_Lanchid_felujitas_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6c5eec-164d-4c37-8299-3137ed090901","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Lanchid_felujitas_kormany","timestamp":"2021. január. 21. 17:24","title":"A teljes összeg rendelkezésre áll a Lánchíd felújításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen, a magyar játékos szerint ez elég is. Hetvenkét sportolónak azonban 14 napot a szobájában kell töltenie.","shortLead":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen...","id":"20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc80e3b-5c03-4467-a103-ba057cba926b","keywords":null,"link":"/sport/20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","timestamp":"2021. január. 20. 13:39","title":"Fucsovicsot nem zökkenti ki a melbourne-i karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint akkor lehet aláírni a szerződést a Szputnyik V-ről, ha a magyar gyógyszerészeti hatóság úgy dönt, hogy megadja a vészhelyzeti használati engedélyt az orosz vakcina magyarországi használatára.","shortLead":"A külügyminiszter szerint akkor lehet aláírni a szerződést a Szputnyik V-ről, ha a magyar gyógyszerészeti hatóság...","id":"20210120_szijjarto_nnk_szputnyik_orosz_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4083fb46-526b-4cd5-b059-59b66f87772f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_szijjarto_nnk_szputnyik_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 20. 18:02","title":"A külügyminisztérium és az NNK már az orosz vakcina vásárlásáról szóló szerződést vizsgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]