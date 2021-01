Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak megjelent egy meglepetés dalszöveg az előadásában.","shortLead":"Egyszer csak megjelent egy meglepetés dalszöveg az előadásában.","id":"20210120_Volt_egy_kis_csavar_Jennifer_Lopez_fellepeseben_az_elnoki_beiktatason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e31b4c1-6c86-48df-bab2-8be4499ece1d","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Volt_egy_kis_csavar_Jennifer_Lopez_fellepeseben_az_elnoki_beiktatason","timestamp":"2021. január. 20. 19:15","title":"Volt egy kis csavar Jennifer Lopez fellépésében az elnöki beiktatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A veszélyeztetett oroszlánfóka így háborítatlanul juthat el az óceánhoz élelemért. ","shortLead":"A veszélyeztetett oroszlánfóka így háborítatlanul juthat el az óceánhoz élelemért. ","id":"20210121_UjZelandon_egy_honapra_lezartak_egy_egesz_utcat_hogy_egy_mamafoka_szabadon_jarhassonkelhessen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caac2fdf-a421-49fc-a37d-eb65070ac448","keywords":null,"link":"/zhvg/20210121_UjZelandon_egy_honapra_lezartak_egy_egesz_utcat_hogy_egy_mamafoka_szabadon_jarhassonkelhessen","timestamp":"2021. január. 21. 14:27","title":"Mamafóka kedvéért zártak le hetekre egy egész utcát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"Zsámbéki Gábor","category":"360","description":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas utcai épületét, ezzel pedig megszüntetnék az intézmény játszóhelyét, az Ódry Színpadot is. Az épületegyüttesnek ezt a részét a református egyháznak adnák. A döntés ellen tiltakozott Ódry Árpád dédunokája is. Minisorozatunkban négy emblematikus színész és színházi ember búcsúzik a legendás műhelytől és játszóhelytől. Elsőként Zsámbéki Gábor rendező.","shortLead":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas...","id":"20210122_Zsambeki_Barbarsag_es_igy_is_fog_megmaradni_az_emlekezetben__bucsu_az_Odrytol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7504cc6b-f2d4-4eee-a1e3-d958c8eff794","keywords":null,"link":"/360/20210122_Zsambeki_Barbarsag_es_igy_is_fog_megmaradni_az_emlekezetben__bucsu_az_Odrytol","timestamp":"2021. január. 22. 12:00","title":"Zsámbéki Gábor: Lerombolása barbárság, és így marad meg az emlékezetben – Búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e1f08f-9d2b-44af-bde9-3ade2fd8aacb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy János költségvetési okokra hivatkozott.","shortLead":"Nagy János költségvetési okokra hivatkozott.","id":"20210121_Alpolgarmester_Szigetszentmiklos_valtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04e1f08f-9d2b-44af-bde9-3ade2fd8aacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2117d7db-f905-4f95-8d12-e9e604f588b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Alpolgarmester_Szigetszentmiklos_valtas","timestamp":"2021. január. 21. 11:35","title":"Leváltotta DK-s alpolgármesterét Szigetszentmiklós ellenzéki vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagyváros két, tömegközlekedésben használt járművét alakították át a fertőzöttek szállítására.","shortLead":"A nagyváros két, tömegközlekedésben használt járművét alakították át a fertőzöttek szállítására.","id":"20210121_covid_beteg_paciens_koronavirus_busz_london","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45472b5-a3e1-437b-9848-8c61dc632938","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_covid_beteg_paciens_koronavirus_busz_london","timestamp":"2021. január. 21. 17:37","title":"Buszokat fognak be mentőautónak Londonban, annyi a koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6498e7e-f799-479e-a8db-30f26d6d47ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Rovarölő szerként is használt etilén-oxid került az IKEA kétszersültjébe.","shortLead":"Rovarölő szerként is használt etilén-oxid került az IKEA kétszersültjébe.","id":"20210121_ikea_ketszersult_etilen_oxid_szennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6498e7e-f799-479e-a8db-30f26d6d47ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff3cdb7-4251-432c-8780-ad5ed0f3f6b3","keywords":null,"link":"/kkv/20210121_ikea_ketszersult_etilen_oxid_szennyezes","timestamp":"2021. január. 21. 15:18","title":"Nem szabad megenni: szennyezett kétszersültet hív vissza az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedba175-0762-45f4-b109-092d6fd4b1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy év szolgálat után távozott az amerikai média- és hírközlési hatóságként működő FCC vezetője, Ajit Pai. A volt amerikai elnök, Donald Trump által kinevezett szakemberre leginkább érdekes kijelentései miatt emlékezhetnek majd a tengerentúli internetezők.","shortLead":"Négy év szolgálat után távozott az amerikai média- és hírközlési hatóságként működő FCC vezetője, Ajit Pai. A volt...","id":"20210122_donald_trump_ajit_pai_fcc_netsemlegesseg_eltorlese_letoltes_feltoltes_netsebesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bedba175-0762-45f4-b109-092d6fd4b1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87867371-cc7a-46ff-bd61-dfb82c5d8116","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_donald_trump_ajit_pai_fcc_netsemlegesseg_eltorlese_letoltes_feltoltes_netsebesseg","timestamp":"2021. január. 22. 15:03","title":"Trump távozó “katonája” szerint a 3 megabites internet több mint jó, Kína pedig veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37308ff6-6b0f-428b-a971-b26ac80fe6e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat kritikus, az egészséggel kapcsolatos jellemző nyomon követésére képes az alábbi, kettő az egyben egészségügyi eszköz. Mindössze 61 másodperc alatt detektálja őket.","shortLead":"Hat kritikus, az egészséggel kapcsolatos jellemző nyomon követésére képes az alábbi, kettő az egyben egészségügyi...","id":"20210122_iconai_ketto_az_egyben_egeszsegugyi_allapotkoveto_eszkoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37308ff6-6b0f-428b-a971-b26ac80fe6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d028e1-2965-4b52-a6fe-3716b47e2647","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_iconai_ketto_az_egyben_egeszsegugyi_allapotkoveto_eszkoz","timestamp":"2021. január. 22. 12:03","title":"60 mp alatt hat fiziológiai paramétert mutat meg egy új kütyü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]