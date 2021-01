Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd64eb57-38c6-4b9e-aef4-c66e46ccdb6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 20 új csigafaj mellett számos növényi vírust is találtak magyar kutatók. ","shortLead":"Több mint 20 új csigafaj mellett számos növényi vírust is találtak magyar kutatók. ","id":"20210121_Sok_uj_fajt_fedeztek_fel_tavaly_Magyarorszagon_a_gond_csak_az_hogy_nagy_reszuk_invaziv_vagy_kartevo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd64eb57-38c6-4b9e-aef4-c66e46ccdb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df1e5b9-22f9-4355-b3f4-b04c92b14391","keywords":null,"link":"/zhvg/20210121_Sok_uj_fajt_fedeztek_fel_tavaly_Magyarorszagon_a_gond_csak_az_hogy_nagy_reszuk_invaziv_vagy_kartevo","timestamp":"2021. január. 21. 17:13","title":"Sok új fajt fedeztek fel nálunk tavaly, a gond csak az, hogy nagy részük invazív vagy kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47d41d6-18e6-4fe1-9a99-d66acfddfe45","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tombol a koronavírus-járvány Olaszországban, mégis sok kórház van, ahol egyáltalán nincsenek betegek - igaz, orvosok sem. A déli Calabria régióban a felelőtlen irányítás és a maffia mesterkedései miatt sorra kellett bezárni az egészségügyi intézményeket. Ebből lett elege egy nyugdíjas orvosnak és csapatának. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Tombol a koronavírus-járvány Olaszországban, mégis sok kórház van, ahol egyáltalán nincsenek betegek - igaz, orvosok...","id":"20210123_Nyugdijas_orvosok_foglaltak_el_egy_bezart_korhazat_Olaszoszagban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c47d41d6-18e6-4fe1-9a99-d66acfddfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfb83ef-7091-4be2-b286-5ddcdfafe23e","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Nyugdijas_orvosok_foglaltak_el_egy_bezart_korhazat_Olaszoszagban__video","timestamp":"2021. január. 23. 11:37","title":"Nyugdíjas orvosok foglaltak el egy bezárt kórházat Olaszoszágban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pay&Go lesz a neve az önkiszolgáló benzinkútoszlopoknak a Molnál.","shortLead":"Pay&Go lesz a neve az önkiszolgáló benzinkútoszlopoknak a Molnál.","id":"20210122_Nevet_keresett_a_Mol_automata_benzinkutjainak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473e67ab-e8f3-4f8e-8931-799e01a33ff6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_Nevet_keresett_a_Mol_automata_benzinkutjainak","timestamp":"2021. január. 22. 13:52","title":"Ezen a néven futnak majd a Mol automata benzinkútjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hamarosan a fogorvosok is be tudnak csatlakozni a közösségekbe.\r

","shortLead":"Hamarosan a fogorvosok is be tudnak csatlakozni a közösségekbe.\r

","id":"20210122_Gulyas_Gergely_hazirovos_praxiskozosseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785cb0ff-ee0e-4dcb-9dcf-21875efb66a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Gulyas_Gergely_hazirovos_praxiskozosseg","timestamp":"2021. január. 22. 07:46","title":"Gulyás: Csak az a háziorvos kapja meg a teljes béremelést, aki szoros praxisközösséget vállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48976f67-33ce-4f2a-a8c6-7b1b5abf73f5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A középdöntő első meccsén a magyar férfi kézilabda-válogatott hat góllal verte Brazília csapatát az egyiptomi világbajnokságon.","shortLead":"A középdöntő első meccsén a magyar férfi kézilabda-válogatott hat góllal verte Brazília csapatát az egyiptomi...","id":"20210121_kezilabda_vb_magyarorszag_brazilia_kozepdonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48976f67-33ce-4f2a-a8c6-7b1b5abf73f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed39631-4ef1-43e4-bcd2-b998ad997d6f","keywords":null,"link":"/sport/20210121_kezilabda_vb_magyarorszag_brazilia_kozepdonto","timestamp":"2021. január. 21. 18:55","title":"Kézilabda-vb: magabiztos győzelem a brazilok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedba175-0762-45f4-b109-092d6fd4b1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy év szolgálat után távozott az amerikai média- és hírközlési hatóságként működő FCC vezetője, Ajit Pai. A volt amerikai elnök, Donald Trump által kinevezett szakemberre leginkább érdekes kijelentései miatt emlékezhetnek majd a tengerentúli internetezők.","shortLead":"Négy év szolgálat után távozott az amerikai média- és hírközlési hatóságként működő FCC vezetője, Ajit Pai. A volt...","id":"20210122_donald_trump_ajit_pai_fcc_netsemlegesseg_eltorlese_letoltes_feltoltes_netsebesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bedba175-0762-45f4-b109-092d6fd4b1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87867371-cc7a-46ff-bd61-dfb82c5d8116","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_donald_trump_ajit_pai_fcc_netsemlegesseg_eltorlese_letoltes_feltoltes_netsebesseg","timestamp":"2021. január. 22. 15:03","title":"Trump távozó “katonája” szerint a 3 megabites internet több mint jó, Kína pedig veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Bridenstine korábbi NASA-főnök és republikánus szavazó olyannyira nem kívánt együtt dolgozni az új elnökkel és csapatával, hogy még a beiktatásuk előtt lemondott.","shortLead":"Jim Bridenstine korábbi NASA-főnök és republikánus szavazó olyannyira nem kívánt együtt dolgozni az új elnökkel és...","id":"20210122_donald_trump_nasa_joe_biden_jim_bridenstine_marsjaro_perseverance","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2924cf-6bcb-4a34-bb66-431f3e5eef11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_donald_trump_nasa_joe_biden_jim_bridenstine_marsjaro_perseverance","timestamp":"2021. január. 22. 18:03","title":"Valódi szakember váltotta a NASA klímaszkeptikus vezetőjét, akit még Trump nevezett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f54e60-ce88-45c0-8289-b21c95ff1867","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Libearty Sanctuary nevű romániai medvementő szervezet tette közzé a Twitteren azt a videót, amelyen egy 20 év rabság után szabadon engedett medve látható. A maci egy ketrecben élte az életét és bár most már a medverezervátumban él, a mostani viselkedése is a korábbi beszűkült mozgási lehetőségeit idézi: csak köröz-köröz egy pár négyzetméteres területen. Az viszont jó hír, hogy a medvementők szerint azért nem csak ezt csinálja.","shortLead":"A Libearty Sanctuary nevű romániai medvementő szervezet tette közzé a Twitteren azt a videót, amelyen egy 20 év rabság...","id":"20210123_Lehangolo_latvany_ahogyan_a_20_ev_rabsag_utan_kiszabaditott_medve_meg_mindig_a_megszokott_koreit_roja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47f54e60-ce88-45c0-8289-b21c95ff1867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b512bc-3e86-4490-86d9-372462767388","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Lehangolo_latvany_ahogyan_a_20_ev_rabsag_utan_kiszabaditott_medve_meg_mindig_a_megszokott_koreit_roja","timestamp":"2021. január. 23. 10:46","title":"Lehangoló látvány, ahogyan a 20 év rabság után kiszabadított medve még mindig a megszokott köreit rója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]