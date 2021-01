Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98cc4cc4-5976-4b96-9d98-846f05b2d585","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezüsttálcán hozták a cukormentes kólát, ha megnyomta.","shortLead":"Ezüsttálcán hozták a cukormentes kólát, ha megnyomta.","id":"20210124_Biden_megvalt_Trump_kolarendelo_gombjatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98cc4cc4-5976-4b96-9d98-846f05b2d585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3338e58f-c6b7-4a7f-91e9-6b7be233a51e","keywords":null,"link":"/elet/20210124_Biden_megvalt_Trump_kolarendelo_gombjatol","timestamp":"2021. január. 24. 14:38","title":"Biden megvált Trump kólarendelő gombjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ad639e-0d67-4428-a857-fa177f0e18ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanús, hogy nem az egyetem színvonalának emeléséről szól a folyamat – állapítják meg az állásfoglalás aláírói.","shortLead":"Gyanús, hogy nem az egyetem színvonalának emeléséről szól a folyamat – állapítják meg az állásfoglalás aláírói.","id":"20210125_debreceni_egyetem_modellvaltas_tiltakozo_professzorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8ad639e-0d67-4428-a857-fa177f0e18ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6b973d-7454-4f5b-ba4b-0457ad33db2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_debreceni_egyetem_modellvaltas_tiltakozo_professzorok","timestamp":"2021. január. 25. 07:34","title":"Szó sem volt a modellváltásról szóló széles körű egyeztetésről a Debreceni Egyetem professzorai szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiadták a figyelmeztetést: csak az induljon útnak, akinek feltétlenül szükséges.","shortLead":"Kiadták a figyelmeztetést: csak az induljon útnak, akinek feltétlenül szükséges.","id":"20210124_Akar_15_centis_hora_is_ebredhetunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9fcd60-c447-441c-beb3-8a27dd81e97c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_Akar_15_centis_hora_is_ebredhetunk","timestamp":"2021. január. 24. 16:20","title":"Akár 15 centis hóra is ébredhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2420df55-ffa6-4f4b-82b4-de3c013776fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Dicsérni jött az EU-t, nem temetni a Spiegel hosszú esszéjének szerzője, Ullrich Fichtner, a lap volt főszerkesztője. ","shortLead":"Dicsérni jött az EU-t, nem temetni a Spiegel hosszú esszéjének szerzője, Ullrich Fichtner, a lap volt főszerkesztője. ","id":"20210124_Ullrich_Fichtner_Europa_a_legjobb_a_vilaghatalmak_kozul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2420df55-ffa6-4f4b-82b4-de3c013776fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961154ee-1921-498c-88d9-883e94dffd73","keywords":null,"link":"/360/20210124_Ullrich_Fichtner_Europa_a_legjobb_a_vilaghatalmak_kozul","timestamp":"2021. január. 24. 09:40","title":"Volt Spiegel-főszerkesztő: Európa a legjobb a világhatalmak közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d39556-50a1-4d76-bf85-2a09e0c0de5e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Megszaporodhatnak a 99 és 249 ezer forintos termékek az új jótállási szabályok miatt. Bár azok elvileg a vevőknek kedveznek, van olyan új szabály, ami nem annyira előnyös számukra. Mutatjuk, mire érdemes figyelni.","shortLead":"Megszaporodhatnak a 99 és 249 ezer forintos termékek az új jótállási szabályok miatt. Bár azok elvileg a vevőknek...","id":"20210124_jotallas_2021_valtozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d39556-50a1-4d76-bf85-2a09e0c0de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8686314-4574-48ac-b5b4-ca22ea8c67c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210124_jotallas_2021_valtozas","timestamp":"2021. január. 24. 15:00","title":"Nem mindig a vásárló jár jól az új jótállási szabályokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GKI konjunktúraindexe januárban érezhetően emelkedett. A járvány kezdete óta legmagasabb értékét érte el, de áprilisi zuhanásának még így is csak alig több mint felét dolgozta le. ","shortLead":"A GKI konjunktúraindexe januárban érezhetően emelkedett. A járvány kezdete óta legmagasabb értékét érte el, de áprilisi...","id":"20210125_GKI_az_emberek_ugy_erzik_penzugyi_helyzetuk_javul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cdaf0d-0167-43d0-a25e-6facd35185ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_GKI_az_emberek_ugy_erzik_penzugyi_helyzetuk_javul","timestamp":"2021. január. 25. 06:15","title":"GKI: az emberek úgy érzik, pénzügyi helyzetük javul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613fe7f8-f4d0-42fd-ba48-5d92eda29e4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"30 fok feletti hőmérséklet lesz napokig az érintett területeken, újabb tüzektől fél az ország.","shortLead":"30 fok feletti hőmérséklet lesz napokig az érintett területeken, újabb tüzektől fél az ország.","id":"20210125_Hohullam_ausztralia_bozottuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=613fe7f8-f4d0-42fd-ba48-5d92eda29e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac430fbd-c67a-4d86-bdf4-1e168fec293f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Hohullam_ausztralia_bozottuz","timestamp":"2021. január. 25. 14:37","title":"Hőhullám is segítheti az ausztrál bozóttüzek terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519bf570-efb3-4df2-b57e-21398b60113b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Többek közt a Cseh Tamás-dalok szövegírója, az Eldorádó rendezője, a Megáll az idő forgatókönyvírója. Nélküle nem lenne olyan, amilyen sem a magyar film, sem a magyar színház, sem a magyar popzene. Január 25-én ünnepli 75. születésnapját Bereményi Géza. ","shortLead":"Többek közt a Cseh Tamás-dalok szövegírója, az Eldorádó rendezője, a Megáll az idő forgatókönyvírója. Nélküle nem lenne...","id":"20210125_Beremenyi_Geza_iro_rendezo_75_eves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=519bf570-efb3-4df2-b57e-21398b60113b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb817820-5db1-45c2-a33f-09f4ebf4f8d9","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Beremenyi_Geza_iro_rendezo_75_eves","timestamp":"2021. január. 25. 16:57","title":"Bezárva Magyarországra – Bereményi Géza 75","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]