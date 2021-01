Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9efbdac8-cce2-4020-a396-059293c1ea99","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Még egy hónapja sincs hatalmon a román koalíció, de már most látszanak a konfliktusai. Egymással versenyez a két román liberális párt, az RMDSZ pedig komoly, de kisebbségi szempontból másodlagos fontosságú tárcák élén vállal kockázatot.","shortLead":"Még egy hónapja sincs hatalmon a román koalíció, de már most látszanak a konfliktusai. Egymással versenyez a két román...","id":"202103__roman_kormany__maris_viszaly__azrmdsz_tarcai__feszultsegtol_terhes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9efbdac8-cce2-4020-a396-059293c1ea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0e63a9-45c8-4bf3-b73c-d31dfc139546","keywords":null,"link":"/360/202103__roman_kormany__maris_viszaly__azrmdsz_tarcai__feszultsegtol_terhes","timestamp":"2021. január. 24. 16:00","title":"Alig alakult meg koalíció, máris veszekednek egymással a román kormánypártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a60ae2-e0cd-45e9-9046-b782de173434","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Legyőzte az olaszokat 13-10-re, és döntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott a trieszti kvalifikációs tornán.","shortLead":"Legyőzte az olaszokat 13-10-re, és döntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott a trieszti kvalifikációs tornán.","id":"20210123_vizilabda_magyar_valogatott_olaszorszag_olimpiai_kvalifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44a60ae2-e0cd-45e9-9046-b782de173434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1742447-d01f-45f0-8b60-c84e6166271b","keywords":null,"link":"/sport/20210123_vizilabda_magyar_valogatott_olaszorszag_olimpiai_kvalifikacio","timestamp":"2021. január. 23. 21:09","title":"Kijutott az olimpiára a női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9b0d9a-34e2-418a-8c2e-2191135c640e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Erdélyi Ágnest, Radnóti Miklós féltestvérét a koncentrációs táborban gyilkolták meg, versei és prózai művei most vaskos kötetben jelentek meg. ","shortLead":"Erdélyi Ágnest, Radnóti Miklós féltestvérét a koncentrációs táborban gyilkolták meg, versei és prózai művei most vaskos...","id":"202103_konyv__alanyi_jogon_erdelyi_agnes_arckep_szavakbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f9b0d9a-34e2-418a-8c2e-2191135c640e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08ecee1-bf36-417c-854b-6d729ebdf736","keywords":null,"link":"/360/202103_konyv__alanyi_jogon_erdelyi_agnes_arckep_szavakbol","timestamp":"2021. január. 23. 13:45","title":"Kilenc évvel Auschwitz előtt írta: „Lehet, hogy gáz fojtja tüdőnkbe a versünk” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3829e89-09ff-4cc8-8bd3-eb086ec175ff","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A depresszió ugyanolyan tabu, mint az alkoholizmus, pedig nem kellene annak lennie. Ennek eléréséhez „csak” arra volna szükség, hogy merjünk beszélni róla. Azok is, akiket érint. Az író, művészetfilozófus, akinek nemrégen jelent meg A mérgezett nő című novelláskötete, már eddig is sokat tett azért, hogy változzon a helyzet.","shortLead":"A depresszió ugyanolyan tabu, mint az alkoholizmus, pedig nem kellene annak lennie. Ennek eléréséhez „csak” arra volna...","id":"20210124_Babarczy_Eszter_Egyszerre_van_szuksegunk_megertesre_es_kemenysegre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3829e89-09ff-4cc8-8bd3-eb086ec175ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a0db11-411b-4468-a58f-dba958415f2c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210124_Babarczy_Eszter_Egyszerre_van_szuksegunk_megertesre_es_kemenysegre","timestamp":"2021. január. 24. 20:15","title":"Babarczy Eszter: Egyszerre van szükségünk megértésre és keménységre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebből egy adag is elég, és nem kell szuperhűtés sem.","shortLead":"Ebből egy adag is elég, és nem kell szuperhűtés sem.","id":"20210124_Fauci_ket_heten_belul_jovahagyjak_a_Johnson__Johnson_vakcinajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff46d530-e149-45ba-9537-284fe6c0139c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210124_Fauci_ket_heten_belul_jovahagyjak_a_Johnson__Johnson_vakcinajat","timestamp":"2021. január. 24. 12:34","title":"Fauci: két héten belül jóváhagyják a Johnson & Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93faed8c-a331-4d30-accb-5a3b6caa9719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Brassótól nem messze történt kalandról videó is készült.\r

\r

","shortLead":"A Brassótól nem messze történt kalandról videó is készült.\r

\r

