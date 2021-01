Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Google és a francia kiadóvállalatok egyik lobbiszervezete megegyezett annak a részleteiről, miként fizet majd egy szerzői jogi megállapodás keretei között az internetes óriás az általa felhasznált online tartalomért. Ez az első ilyen egyezség Európában.","shortLead":"A Google és a francia kiadóvállalatok egyik lobbiszervezete megegyezett annak a részleteiről, miként fizet majd...","id":"20210123_A_Google_hajlando_fizetni_az_online_tartalomert__egyelore_csak_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c520346-bb9b-44de-a3b6-3843032d040d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_A_Google_hajlando_fizetni_az_online_tartalomert__egyelore_csak_Franciaorszagban","timestamp":"2021. január. 23. 14:33","title":"A Google hajlandó fizetni az online tartalomért – egyelőre csak Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradója példákat is hoz arra, máshol hogyan tájékoztatják a közvéleményt a kormány tagjai.","shortLead":"Az RTL Híradója példákat is hoz arra, máshol hogyan tájékoztatják a közvéleményt a kormány tagjai.","id":"20210124_Nem_jellemzo_Europaban_a_magyar_kormanyzati_titkolozas_a_jarvannyal_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812984fb-4c49-404d-b3fd-67ac6c628152","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Nem_jellemzo_Europaban_a_magyar_kormanyzati_titkolozas_a_jarvannyal_kapcsolatban","timestamp":"2021. január. 24. 19:15","title":"Nem jellemző Európában a magyar kormányzati titkolózás a járvánnyal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tesztelés még tart, az eredmények nem véglegesek.","shortLead":"A tesztelés még tart, az eredmények nem véglegesek.","id":"20210124_Szlovakiaban_csaknem_tizezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_orszagos_teszteles_szombati_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650fc921-99ec-4c92-9794-f70ada233ba8","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Szlovakiaban_csaknem_tizezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_orszagos_teszteles_szombati_napjan","timestamp":"2021. január. 24. 17:41","title":"Szlovákiában csaknem tízezer új fertőzöttet regisztráltak az országos tesztelés szombati napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72760fe2-d8b7-416a-8860-4c3c8497d046","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok szelfikamerájának elrejtése mindig is fontos kérdés volt a gyártók számára, és különféle megoldások is születtek. A Samsung az ehhez kapcsolódó innovációban is az elsők között járt, illetve jár egy újabb szabadalmával.","shortLead":"Az okostelefonok szelfikamerájának elrejtése mindig is fontos kérdés volt a gyártók számára, és különféle megoldások is...","id":"20210123_samsung_szabadalaom_szelfi_kamerarendszer_elrejtese_reszkijelzo_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72760fe2-d8b7-416a-8860-4c3c8497d046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b040cd4d-bbdd-4155-baf1-325e61e39d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_samsung_szabadalaom_szelfi_kamerarendszer_elrejtese_reszkijelzo_alatt","timestamp":"2021. január. 23. 16:03","title":"Egyedi megoldás: trükkösen rejtené el az okostelefon-kamerát a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d7d841-702d-40ae-a32c-537aa6df0b0c","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Becslések szerint a 20. század elején 20–50 millió ember halálát okozta az emberiség írott történelmének második legsúlyosabb járványa, a spanyolnátha. A vírustörzs ugyan különbözik, a mindennapokban mégis nagy volt a hasonlóság a 100 évvel ezelőtti és a mostani mindennapok között. Helytelenül hordott maszkok, karantén és járványkórházak – Nagyítás fotógaléria. ","shortLead":"Becslések szerint a 20. század elején 20–50 millió ember halálát okozta az emberiség írott történelmének második...","id":"20210124_spanyolnatha_galeria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5d7d841-702d-40ae-a32c-537aa6df0b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ae3fad-f15a-400a-9680-9dc14d55ef38","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210124_spanyolnatha_galeria","timestamp":"2021. január. 24. 20:00","title":"Karantén, maszkellenesség és halottak milliói: így pusztított száz éve a spanyolnátha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja vállalni a megígért oltóanyag leszállítását.","shortLead":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja...","id":"20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0dc164-cffb-4b6c-bb44-41ec468bf106","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","timestamp":"2021. január. 24. 15:33","title":"Veszélyben az osztrák oltási terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"Fekő Ádám","category":"gazdasag","description":"A DVTK tulajdonosváltásával már az NB I. harmadához köze van az ország leggazdagabb emberének, de az alacsonyabb osztályokban és a határon túl is könnyű belefutni Mészáros Lőrinc jelenlétébe.","shortLead":"A DVTK tulajdonosváltásával már az NB I. harmadához köze van az ország leggazdagabb emberének, de az alacsonyabb...","id":"20210123_meszaros_futballhalozat_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7ce59a-2504-42f2-b5f8-99073c1e8e86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_meszaros_futballhalozat_foci","timestamp":"2021. január. 23. 17:00","title":"Szombathelytől Csíkszeredáig: közel 20 focicsapat van már Mészáros Lőrinc köreiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47d41d6-18e6-4fe1-9a99-d66acfddfe45","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tombol a koronavírus-járvány Olaszországban, mégis sok kórház van, ahol egyáltalán nincsenek betegek - igaz, orvosok sem. A déli Calabria régióban a felelőtlen irányítás és a maffia mesterkedései miatt sorra kellett bezárni az egészségügyi intézményeket. Ebből lett elege egy nyugdíjas orvosnak és csapatának. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Tombol a koronavírus-járvány Olaszországban, mégis sok kórház van, ahol egyáltalán nincsenek betegek - igaz, orvosok...","id":"20210123_Nyugdijas_orvosok_foglaltak_el_egy_bezart_korhazat_Olaszoszagban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c47d41d6-18e6-4fe1-9a99-d66acfddfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfb83ef-7091-4be2-b286-5ddcdfafe23e","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Nyugdijas_orvosok_foglaltak_el_egy_bezart_korhazat_Olaszoszagban__video","timestamp":"2021. január. 23. 11:37","title":"Nyugdíjas orvosok foglaltak el egy bezárt kórházat Olaszoszágban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]