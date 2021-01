Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14dc98db-33e9-4e56-b58a-bf5d15b65436","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Lassan egy éve nézem, hogy minimum hat ellenzéki párt összeállásából, kilenc-tíz pártelnök közül nem sikerül egy olyan politikust felmutatni, aki azt képviseli: túlzó és következetlen a járványügyi betiltások sora, írja szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"Lassan egy éve nézem, hogy minimum hat ellenzéki párt összeállásából, kilenc-tíz pártelnök közül nem sikerül egy olyan...","id":"20210125_Cegledi_Kedves_Egyesult_Ellenzek_nyissatok_ne_lokjetek_minket_a_Mi_Hazankhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14dc98db-33e9-4e56-b58a-bf5d15b65436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748ed6bc-a1ec-40b8-9583-e924a658d321","keywords":null,"link":"/360/20210125_Cegledi_Kedves_Egyesult_Ellenzek_nyissatok_ne_lokjetek_minket_a_Mi_Hazankhoz","timestamp":"2021. január. 25. 16:30","title":"Ceglédi: Kedves Egyesült Ellenzék, nyissatok, ne lökjetek minket a Mi Hazánkhoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hófúvás miatt nem kell annyira aggódni, jó eséllyel tapadós hó esik majd.","shortLead":"Hófúvás miatt nem kell annyira aggódni, jó eséllyel tapadós hó esik majd.","id":"20210125_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa67f1e9-2e97-465d-99ac-27d521305192","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_idojaras","timestamp":"2021. január. 25. 05:47","title":"Van, ahol 20 centis hó is eshet hétfőn, viharos szélre is figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank megerősítette: senki nem válhat pusztán emiatt rossz adóssá.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank megerősítette: senki nem válhat pusztán emiatt rossz adóssá.","id":"20210125_MNB_A_moratorium_miatt_mai_es_jovobeni_hitelnel_sem_vesziti_el_senki_a_tiszta_ados_voltat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b901261d-abed-4e25-b086-3aeb6d264af1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_MNB_A_moratorium_miatt_mai_es_jovobeni_hitelnel_sem_vesziti_el_senki_a_tiszta_ados_voltat","timestamp":"2021. január. 25. 17:05","title":"MNB: Nem érhet senkit hátrány, ha a moratóriumot választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0a8eea-49eb-4835-9857-ef53484db6eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szervezők arra kérték a független filmes mustra közönségét, hogy idén a koronavírus-járvány miatt \"cseréljék a hócsizmájukat papucsra\", mivel a fesztivált túlnyomórészt a virtuális térben rendezik meg.



","shortLead":"A szervezők arra kérték a független filmes mustra közönségét, hogy idén a koronavírus-járvány miatt \"cseréljék...","id":"20210125_Csutortokon_kezdodik_a_Sundance_Filmfesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e0a8eea-49eb-4835-9857-ef53484db6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf1a6ac-c00c-41e2-a7ff-6d0f76ef3584","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Csutortokon_kezdodik_a_Sundance_Filmfesztival","timestamp":"2021. január. 25. 10:00","title":"Csütörtökön kezdődik a Sundance Filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4280af8-11eb-49f8-acb2-00fe97b8d0e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Vasúti kocsikat gyártana a Stadler és a Mészáros Csoport közös cége, magyar egyetemekkel is együtt dolgoznának.","shortLead":"Vasúti kocsikat gyártana a Stadler és a Mészáros Csoport közös cége, magyar egyetemekkel is együtt dolgoznának.","id":"20210126_Meszaros_Csoport_Stadler_vasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4280af8-11eb-49f8-acb2-00fe97b8d0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d268c360-97d8-49e8-b293-a2a8790e87a3","keywords":null,"link":"/kkv/20210126_Meszaros_Csoport_Stadler_vasut","timestamp":"2021. január. 26. 17:33","title":"Közös vállalatot alapít a Mészáros Csoport és a Stadler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rosszul gondolkozik az, aki csak fokozatosan térne át a hagyományos dohányzásról az elektromos cigarettára, a kétféle módszer kombinálása ugyanis problémás lehet – állítják amerikai kutatók. ","shortLead":"Rosszul gondolkozik az, aki csak fokozatosan térne át a hagyományos dohányzásról az elektromos cigarettára, a kétféle...","id":"202103_hagyomanyos_es_ecigi_felesleges_kombinalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0c21bb-5ba0-4cc0-819b-0917b1e59f07","keywords":null,"link":"/360/202103_hagyomanyos_es_ecigi_felesleges_kombinalni","timestamp":"2021. január. 26. 12:00","title":"Nem jó ötlet felváltva használni az e-cigit és a simát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 3815 embert ápolnak a Covid–19 miatt.\r

","shortLead":"Kórházban 3815 embert ápolnak a Covid–19 miatt.\r

","id":"20210126_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3ef36a-deba-4260-8a98-f5952e4d3acc","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 26. 09:19","title":"Koronavírus: 500 alatt az új fertőzöttek száma, 89-en hunytak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef13633-85b2-4ff1-aa08-8a322a6fbd76","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Az 1990-es évek elején alakult vállalkozások vezetői, tulajdonosai, az első nagy generáció tagjai egyre idősebbek, így a vezetés átadása, az utódlás egyre több vállalkozásnál válik alapkérdéssé. Ha nem rendezik el időben az átmenetet, és a tulajdonos meghal, akkor a cég működése is veszélybe kerülhet. Ilyenkor az örökösöknek érdemes gyorsan lépniük, mert könnyen lehet, hogy a cég ügyei nem várhatnak a hagyatéki eljárás befejezéséig. ","shortLead":"Az 1990-es évek elején alakult vállalkozások vezetői, tulajdonosai, az első nagy generáció tagjai egyre idősebbek...","id":"mokk_20201221_Ha_nem_gondolkodik_elore_oriasi_kaoszt_hagyhat_maga_utan_a_ceg_vezetoje_ha_meghal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cef13633-85b2-4ff1-aa08-8a322a6fbd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b819ea2e-0776-4b33-bc01-98a597d0b517","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20201221_Ha_nem_gondolkodik_elore_oriasi_kaoszt_hagyhat_maga_utan_a_ceg_vezetoje_ha_meghal","timestamp":"2021. január. 25. 13:35","title":"Ha nem gondolkodik előre, óriási káoszt hagyhat maga után a cég vezetője, ha meghal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]