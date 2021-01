Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f3b80b0-bd8b-4b59-913b-69ae1e68084d","c_author":"BI","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint a pedagógusoknak nem jött meg nagyon a kedve a digitális eszközök alkalmazásához a karanténoktatás során, ha visszaállna az iskola a normál rendbe, negyedük még annyit sem használná azokat, mint eddig. A tanárok mintegy ötöde kapta el eddig a koronavírust, aki elkapta, annak viszont – Kásler Miklós ígérete ellenére – csak a 19 százaléka kapott teljes bért a betegsége idejére.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a pedagógusoknak nem jött meg nagyon a kedve a digitális eszközök alkalmazásához...","id":"20210126_A_koronavirus_miatt_megbetegedett_tanarok_negyotode_nem_kapta_meg_a_100_szazalekos_munkaberet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3b80b0-bd8b-4b59-913b-69ae1e68084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf5deca-0b07-4db1-94cf-5dbb5015022a","keywords":null,"link":"/elet/20210126_A_koronavirus_miatt_megbetegedett_tanarok_negyotode_nem_kapta_meg_a_100_szazalekos_munkaberet","timestamp":"2021. január. 26. 12:05","title":"A koronavírus miatt megbetegedett tanárok négyötöde nem kapta meg a 100 százalékos munkabérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Igazságtalan a vakcinák elosztása - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet.","shortLead":"Igazságtalan a vakcinák elosztása - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet.","id":"20210127_WHO_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7068a701-3454-4da1-b7b3-4dbdcc885a78","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_WHO_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 27. 20:40","title":"WHO: A gazdag országoknak jutott eddig szinte minden koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8391879-f991-4414-9b39-8b9cf0a4849b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság még a gyengének abszolút nem mondható M5 Competitionnél is nagyobb teljesítményű.","shortLead":"Az újdonság még a gyengének abszolút nem mondható M5 Competitionnél is nagyobb teljesítményű.","id":"20210127_itt_a_bmw_m5_cs_a_gyarto_eddigi_legerosebb_kozuti_modellje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8391879-f991-4414-9b39-8b9cf0a4849b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94934602-dc53-4934-a83d-99dda14a604c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_itt_a_bmw_m5_cs_a_gyarto_eddigi_legerosebb_kozuti_modellje","timestamp":"2021. január. 27. 07:23","title":"Itt a méregdrága BMW M5 CS, a gyártó eddigi legerősebb közúti modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cd56fb-3f86-403b-8212-cab9e5eaf173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Abban a körzetben indul Szabó Szabolcs, ahol Németh Szilárdot már kétszer megverte az országgyűlési választásokon.","shortLead":"Abban a körzetben indul Szabó Szabolcs, ahol Németh Szilárdot már kétszer megverte az országgyűlési választásokon.","id":"20210126_Szabo_Szabolcs_Momentum_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85cd56fb-3f86-403b-8212-cab9e5eaf173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec0dfb2-03ef-4d5d-91b7-11aae796b6c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_Szabo_Szabolcs_Momentum_elovalasztas","timestamp":"2021. január. 26. 13:10","title":"Szabó Szabolcs a Momentum színeiben indul az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae397c02-e23d-4f14-98af-3286f07f2bc6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt (EPP) Hidvéghi Balázst, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét delegálta a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) ellenőrzésért felelős közös parlamenti ellenőrző csoportba.","shortLead":"Az Európai Néppárt (EPP) Hidvéghi Balázst, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét delegálta a Bűnüldözési...","id":"20210127_Fideszes_politikus_ellenorzi_az_unios_rendorseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae397c02-e23d-4f14-98af-3286f07f2bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7143353d-db8f-4c48-af69-ed8c103115dc","keywords":null,"link":"/eurologus/20210127_Fideszes_politikus_ellenorzi_az_unios_rendorseget","timestamp":"2021. január. 27. 10:50","title":"Fideszes politikus ellenőrzi az uniós rendőrséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92","c_author":"Helena Dalli","category":"gazdasag","description":"A Covid–19-világjárvány olyan egyenlőtlenségekre világított rá, amelyekkel a fogyatékossággal élő személyek folyamatosan szembesülnek, és az is világossá vált, hogy emiatt a pandémia ezekre az emberekre súlyosabb hatást gyakorol – írja Helena Dalli, az Európai Bizottság tagja.","shortLead":"A Covid–19-világjárvány olyan egyenlőtlenségekre világított rá, amelyekkel a fogyatékossággal élő személyek...","id":"20210127_helena_dalli_kommentar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611d1243-b2dc-4758-9ea2-68ca114cfea0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_helena_dalli_kommentar","timestamp":"2021. január. 27. 11:30","title":"Helena Dalli: A járvány utáni helyreállításban is kiemelt szerepet szán az EU a fogyatékkal élők segítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Jóval kevesebbszer kell majd cserélni a hidat megvilágító izzókat, és a LED-lámpák környezetbarátak is, mivel nincs szükség környezetszennyező külső gáztöltetre. ","shortLead":"Jóval kevesebbszer kell majd cserélni a hidat megvilágító izzókat, és a LED-lámpák környezetbarátak is, mivel nincs...","id":"20210126_Kornyezetbarat_lesz_a_felujitott_Lanchid_kozvilagitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e27f077-e520-42f7-95e5-4d2a46e002e7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_Kornyezetbarat_lesz_a_felujitott_Lanchid_kozvilagitasa","timestamp":"2021. január. 26. 15:57","title":"Környezetbarát lesz a felújított Lánchíd közvilágítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Az oltóanyagot gyártó cég vezérigazgatója szerint nem volt szerződéses kötelezettségük a 400 millió adag leszállítására. A késés szerencsétlen, de februárban azért küldenek 17 millió dózist. ","shortLead":"Az oltóanyagot gyártó cég vezérigazgatója szerint nem volt szerződéses kötelezettségük a 400 millió adag...","id":"20210127_targyalas_Brusszel_AstraZeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a595f11-7262-40a8-af8c-2dc8307b82ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_targyalas_Brusszel_AstraZeneca","timestamp":"2021. január. 27. 12:55","title":"Az AstraZeneca cáfolja, hogy lemondta volna a mai brüsszeli tárgyalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]