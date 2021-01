Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cc82f60-903b-4022-af32-f9573398a00b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nevet vált a sörfőzde két legismertebb terméke.","shortLead":"Nevet vált a sörfőzde két legismertebb terméke.","id":"20210127_hedon_sorfozde_charlie_johnny_firpo_sor_atnevezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cc82f60-903b-4022-af32-f9573398a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52bda4b-00f0-4cd2-be0c-3eca70083d79","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_hedon_sorfozde_charlie_johnny_firpo_sor_atnevezes","timestamp":"2021. január. 27. 15:05","title":"A járvány miatt kénytelen megválni Bud Spencer és Terence Hill arcképétől a Hedon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287f6cc5-d87a-42b9-bfcb-abaae249695c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az osztrák főváros közvilágítása mostantól energiahatékonyabb és csökken a város fényszennyezettsége is. ","shortLead":"Az osztrák főváros közvilágítása mostantól energiahatékonyabb és csökken a város fényszennyezettsége is. ","id":"20210126_A_teljes_utcai_vilagitast_kornyezetbaratra_cserelik_Becsben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=287f6cc5-d87a-42b9-bfcb-abaae249695c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87e730f-7b65-45ff-a5c3-d260b4df8c3c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_A_teljes_utcai_vilagitast_kornyezetbaratra_cserelik_Becsben","timestamp":"2021. január. 26. 15:15","title":"A teljes utcai világítást környezet-, alvás- és rovarbarátra cserélik Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oliver Reese egy kerekasztal-beszélgetésen ismét elmondta a véleményét az Színház- és Filmművészeti Egyetem modellváltásával kapcsolatban, erre reagált most az egyetemet fenntartó kuratórium elnöke.","shortLead":"Oliver Reese egy kerekasztal-beszélgetésen ismét elmondta a véleményét az Színház- és Filmművészeti Egyetem...","id":"20210126_Oliver_Reese_Vidnyanszky_Attila_MITEM_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da13227d-46df-46e7-9b56-737d2e93821a","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Oliver_Reese_Vidnyanszky_Attila_MITEM_SZFE","timestamp":"2021. január. 26. 16:13","title":"Vidnyánszky a Berliner Ensemble igazgatójának: Te nem a megbékélést szolgálod, hanem a megosztottságot szítod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OSIRIS-REx nevű űrszonda még 2020 októberében vett mintát a Bennu aszteroidából, amit visszahoz a Földre a szerkezet. A tudósok azt remélik, kiderülhet belőle, hogyan keletkezett a Naprendszer és az élet a Földön.","shortLead":"Az OSIRIS-REx nevű űrszonda még 2020 októberében vett mintát a Bennu aszteroidából, amit visszahoz a Földre...","id":"20210127_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74431d0f-1779-42ad-a6cc-299c4ac086cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida","timestamp":"2021. január. 27. 17:03","title":"Megvan, mikor indulhat vissza a Földre a NASA 321 millió kilométerre lévő űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61996ede-e439-48e4-81c3-876e97649096","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka népszerű kisautója három évvel az előző frissítés után most ismét megújult.","shortLead":"A brit márka népszerű kisautója három évvel az előző frissítés után most ismét megújult.","id":"20210127_lelepleztek_a_megujult_minit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61996ede-e439-48e4-81c3-876e97649096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2a9535-0e65-4ed0-9aec-dee7f923b0cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_lelepleztek_a_megujult_minit","timestamp":"2021. január. 27. 09:21","title":"Leleplezték a megújult Minit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a65969e-15f7-40a8-9605-fe89d45d4487","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Norén több műve magyarul is megjelent. 76 éves volt.","shortLead":"Norén több műve magyarul is megjelent. 76 éves volt.","id":"20210127_koronavirus_fertozes_dramairo_lars_noren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a65969e-15f7-40a8-9605-fe89d45d4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe72e59a-f3b7-400b-994e-d80a84c68e13","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_koronavirus_fertozes_dramairo_lars_noren","timestamp":"2021. január. 27. 06:19","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt a svéd drámaíró, Lars Norén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén nyugdíjba küldte a Flash technológia alapját jelentő lejátszót az Adobe. Ez a többségnél csupán apró kellemetlenséget okozott, egy kínai városban viszont totális felfordulást.","shortLead":"Idén nyugdíjba küldte a Flash technológia alapját jelentő lejátszót az Adobe. Ez a többségnél csupán apró...","id":"20210127_vonatkozlekedes_dalian_talien_kina_vasut_flash","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c161e731-200a-4057-bdb7-75c086e13e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_vonatkozlekedes_dalian_talien_kina_vasut_flash","timestamp":"2021. január. 27. 08:03","title":"20 órára leállt a vonatközlekedés egy kínai városban, mert Flash-alapú rendszert használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az otthoni munka felfutása, a dolgok internetjének épülése és a digitalizáció általános terjedése olyan keresletet teremtett a chipek iránt, ami teljesen átalakítja az iparágat. A piacvezető Intel stratégiaváltásra kényszerülhet. Ennek jeleként az Apple már maga készíti eszközeinek agyát.","shortLead":"Az otthoni munka felfutása, a dolgok internetjének épülése és a digitalizáció általános terjedése olyan keresletet...","id":"202103__felvezetogyartok__testre_szabas__inteldilemmak__meretre_keszulnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f001fd-64ac-465b-b5f8-63436b0ef046","keywords":null,"link":"/360/202103__felvezetogyartok__testre_szabas__inteldilemmak__meretre_keszulnek","timestamp":"2021. január. 26. 17:00","title":"Az Apple lecserélte az Intelt, mert méretre és feladatra készülnek az új chipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]