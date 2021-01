Követni is nehéz, hányszor tolták már el a 25. James Bond-film bemutatóját. A koronavírus-járvány miatt más blockbusterek premierjét is tovább kellett halasztani.

A legutóbbi változtatás szerint az új 007-es film, a Nincs idő meghalni premierje idén áprilisról 2021 októberére csúszott a járvány miatt - írja a Guradian.

Lassan hivatalosan is kijelenthetjük, hogy az utolsó olyan James Bond-film, amely Daniel Craig főszereplésével készül, a halogatás filmje. Már magának a forgatás kezdetének az időpontját is későbbre tolták annak idején, eredetileg már 2018-ban fel akarták venni a jeleneteket, de csak 2019-ben vághattak bele a munka érdemi részébe. A premier pedig azóta is csúszik. Eleinte többek között azért kellett halogatni a bemutatót, mert Danny Boyle idő előtt felállt a rendezői székből (átadva azt Cary Fukunagának), majd a pandémia húzta rendszeresen keresztül a gyártók és forgalmazók számításait.

A Wikipédia egy külön bekezdésben tárgyalja a debütálás kálváriáját: az első premierdátumot 2019 novemberére tűzték ki, majd azt halasztották 2020 februárjára, utána 2020 áprilisára, majd 2020 novemberére, végül 2021 áprilisára. Az új időpont pedig 2021 ősze lenne, de most már bölcsebb azt mondani, hogy majd hisszük, ha látjuk.

A James Bond-filmmel együtt más produkciók bemutatóját is későbbre tolták: csúszik a Maffiózók előzményfilmjének, a The Many Saints Of Newarknak a bemutatója, az új Szellemirtók-film premierjét júniusról novemberre tolták, a Hamupipőke-film pedig nyáron érkezik.

A 2021-re tervezett bemutatókról, a hvg kult rovata által nagyon várt filmekről, köztük a 25. James Bond-filmről ebben a cikkünkben írtunk részeletesen.

