Néhány hónappal azután, hogy az Amazon podcasteket adott Audible hangoskönyvplatformjához, a Spotify kilenc exkluzív hangoskönyvet tett elérhetővé saját szolgáltatásában az elmúlt napokban. A váratlan húzás reményt adhat arra, hogy a jövőben egyre nagyobb számban lehet majd hangoskönyveket streamelni közvetlenül a platformról.

A természetesen angol nyelvű hangoskönyvek igazi klasszikusok (pl. Frankenstein, Jane Eyre), elérhetők bárki számára, de persze csak a Spotifyon keresztül. A Spotify már korábban is foglalkozott hangoskönyvekkel, például az első Harry Potter-könyvből hírességek (Daniel Radcliffe, David Beckham és Dakota Fanning) olvastak fel fejezeteket, emellett jó pár címet kínál is, de nem sokat tett a hangsokönyvek népszerűsítéséért. Úgy tűnik, a közeljövőben áll ki teljes mellszélességgel a hangoskönyvek mellett. A kilenc új klasszikuson kívül a Spotify felhasználói hozzáférhetnek a „Sitting with the Classics on Spotify”-hoz is, amelyben Glenda Carpio, a Harvard professzora ad mélyebb bevezetést a hallgatóknak a klasszikusokba.

A Spotify – írja a Hollywood Reporter – a hangoskönyvek kiadását a sok teszt egyikeként jellemzi, amelyeket rendszeresen futtat a felhasználói élmények növelése érdekében. Ettől függetlenül voltak arra utaló jelek, hogy a Spotify barátkozik a hangoskönyvek gondolatával: még tavaly nyáron állásajánlatot tettek közzé hangoskönyvvezető pozícióra. A Spotify új klasszikus hangoskönyvgyűjteménye világszerte ingyenesen elérhető lesz, de csak az angol nyelvű piacokon népszerűsítik.

