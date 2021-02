A Google még 2019 végén indította útjára a Stadia nevű szolgáltatását, amelynek lényege, hogy a felhasználók a felhőben játszhatnak: az előfizetésükért cserébe használhatják a Google hardverét, így egy gyengébb számítógépen is elfut egy-egy jobb játék.

A nyitás után a felhasználók amiatt kritizálták a platformot, hogy túlságosan kevés játék található rajta. A Google viszont azt ígérte, a helyzet változni fog, és a következő években – 2021-től kezdve – folyamatosan jönnek majd az új tartalmak, szám szerint 400. Most viszont úgy tűnik, semmi nem lesz a nagy tervből.

© Google

A vállalat egy blogbejegyzésben jelentette be, hogy bezárja a Stadia játékfejlesztő részlegét, a Stadia Games and Entertainmentet. Mindez annak fényében meglepő fordulat, hogy alig három hónapja, 2020 novemberében még arról beszélt Jack Buser, a Stadia egyik igazgatója, hogy hamarosan ömlenek majd a játékok az előfizetőkhöz.

A Google a döntést azzal magyarázza, hogy egy minőségi játék lefejlesztése hosszú évekbe telik, arról nem is beszélve, hogy a költségek folyamatosan emelkednek. A magyarázat viszont abból a szempontból sántít, hogy a cég minden bizonnyal nem a munkálatok megkezdése után szembesült azzal, hogyan is néz ki egy játékfejlesztés menetrendje. Az már sokkal valószínűbb, hogy az érdeklődés lett annyira alacsony, hogy a befektetés csak nagyon sokára térülne meg – ha egyáltalán.

© Facebook/Stadia

A vállalat döntése most 150 dolgozót érint, őket a cég megpróbálja egy másik részlegen elhelyezni.

A Stadia viszont nem zár be, továbbra is játszhatnak rajta az előfizetők. A Google arra is ígéretet tett, hogy a már megkezdett fejlesztéseket be is fejezik, így még néhány, saját gyártású játék biztosan érkezik a platfomra.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.